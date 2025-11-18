Мои заказы

Величие древности и природы: некрополи фараонов и каменные изваяния Сахары

Посетить пирамиды Гизы, Дахшура, Саккары и переночевать в палатке посреди Чёрной и Белой пустынь
Отправляемся исследовать главные символы некурортного Египта — Сахару и пирамиды.

Сперва мы покинем границы цивилизации и на внедорожниках доберёмся к раскидистым пальмам оазиса Бахария, россыпи магматических холмов Чёрной пустыни, сверкающим кальцитом
Кристальным горам, меловым куполам, минаретам, замкам, грибам Белой пустыни.

Во время сафари будем ночевать в палатках под мириадами звёзд — только мы, каменные исполины и звенящая тишина.

Вторую часть путешествия посвятим наследию древних царств: изучим усыпальницы фараонов и храмы Гизы, Дахшура, Саккары, разгадаем затейливые иероглифы, которыми испещрены их стены, а также побываем в уникальной сокровищнице, хранящей артефакты ушедших эпох, — Каирском музее.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Египет

Встретим вас у аэропорта Каира и доставим в отель, расположенный вблизи плато Гиза. Остаток дня будет свободен, а вечером прямо с террасы гостиничного ресторана вы сможете бесплатно посмотреть световое шоу, проецируемое на пирамиды и Большого Сфинкса.

2 день

Переезд в Бахарию, прогулка по окрестностям

После завтрака направимся в центральную часть Египта, где раскинулся оазис Бахария. Путь предстоит неблизкий (5 часов), после размещения в номерах — недолгий отдых. Потом познакомимся с окрестностями: увидим сады финиковых пальм, заедем на соляное озеро, а закат встретим на горе-пирамиде, которая по форме действительно похожа на гигантов Гизы.

3 день

Начало сафари: Чёрная пустыня, Кристальные горы

Утром на внедорожниках отправимся за границу цивилизации. Первой на нашем пути будет Чёрная пустыня, усеянная россыпью магматических холмов и камней, контрастирующих с оранжево-коричневой землёй.

После ланча освежимся в источниках с минеральной водой. Затем поедем к Кристальным горам — гряде холмов, в разломах которых сверкает кальцит.

Продолжим следовать вглубь пустыни. Посреди песчаной равнины нам откроется долина каменных столбов с округлыми вершинами. Среди этих инопланетных ландшафтов отыщем природную арку, у которой разобьём палаточный лагерь.

Пока готовится ужин, полюбуемся бесконечными просторами и скалами-исполинами. А с наступлением темноты на охоту выходят лисы, и, если повезёт, мы сможем угостить их чем-нибудь вкусненьким.

4 день

Джипинг по Белой пустыне

Сегодня встанем пораньше, чтобы поймать лучи восходящего солнца и прогуляться, пока не наступил палящий зной. Позавтракав, продолжим путь среди дюн и по дороге увидим немало удивительно разнообразных пейзажей. На обед остановимся в оазисе и немного отдохнём в тени пальм.

Позже доберёмся к Белой пустыне — ещё одной фантастической локации с причудливыми меловыми останцами. К закату доедем до визитной карточки этих мест — белоснежной известняковой глыбы, похожей на каменный гриб. Вблизи этого чуда природы сегодня устроим кемпинг и проведём ещё одну ночь под звёздным небом.

5 день

Завершение сафари, возвращение в Каир

Утро посвятим исследованию сказочных рельефов Белой пустыни. Здесь простираются сотни замысловатых скальных фигур, напоминающих купола, башни, минареты и замки. Пообедав, поедем обратно в Каир. В египетскую столицу прибудем к вечеру, разместимся в отеле и отдохнём.

6 день

Пирамиды Дахшура

Движемся дальше, в Дахшур. Это одно из самых энергетически сильных мест на планете, являвшееся священным для древних египтян и ставшее доступным для посещений совсем недавно: долгие годы экскурсии запрещали из-за расположенной тут военной базы. Здесь сохранились 7 пирамид, самые известные из них считаются старейшими образцами данной формы архитектуры, а об их предназначении историки спорят до сих пор. Вечером вернёмся в Каир.

7 день

Пирамиды, храмы, усыпальницы Саккары

Этот день посвятим Саккаре — древнейшему некрополю столицы Древнего царства, Мемфиса. Комплекс славится ступенчатой пирамидой Джосера, включает несколько храмов и погребений фараонов. Внутри хорошо сохранились рельефы, изображающие быт египтян: сбор урожая, охоту, похороны, свадьбы, праздники, труд ремесленников. К вечеру вернёмся в столицу.

8 день

Египетский музей, пирамиды Гизы, Сфинкс

Этот день начнём с посещения Египетского национального музея: осмотрим огромное количество экспонатов, включая сокровища Тутанхамона.

Затем исследуем визитные карточки страны — пирамиды Гизы, Сфинкса, храм Долины. Погрузимся в историю уникальных строений, обсудим архитектуру, фараонов, верования, разгадаем тайны. По завершении экскурсии — свободный вечер в Каире.

9 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше приключение завершено.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1450
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • Оборудование для кемпинга (палатки, спальники, коврики, подушки, одеяла)
  • Завтраки в отелях
  • Трёхразовое питание и вода в пустыне
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Джипинг по пустыне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе, разрешения и сервисные сборы для посещения национального парка
Что не входит в цену
  • Билеты в Каир и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины вне программы
  • Виза
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Каира, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 7 туристов
Профессиональный фотограф, путешественник, основатель клуба путешествий. Наш клуб появился в 2012 году. Тогда у нас было всего 3 направления для групповых путешествий, а в личном списке — более 30 стран.
С тех пор мы успели повидать многое — прошли огонь, воду, горы и тяжёлые фоторюкзаки за плечами. Такое впечатление, что за это время прожили не одну жизнь, а десять. Сейчас в нашем календаре более 30 направлений, и их количество с каждым годом растёт. Наша команда постоянно стремится открывать новые города и страны, погружаться в мир других культур и народов, исследовать уникальную природу нашей удивительной планеты. Мы уверены, что ни один из маршрутов не оставит равнодушным настоящего любителя приключений, ведь здесь есть всё: от затерянного мира Западной Папуа, живописной Новой Зеландии и экзотического Мадагаскара до фотогеничной Намибии и даже острова мечты — Сокотры. Ну что? Ваши глаза загорелись от восторга, а руки сами тянутся проверить заряд и количество памяти в фотокамере или телефоне? Тогда нам с вами точно по пути!

