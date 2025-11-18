Утром на внедорожниках отправимся за границу цивилизации. Первой на нашем пути будет Чёрная пустыня, усеянная россыпью магматических холмов и камней, контрастирующих с оранжево-коричневой землёй.

После ланча освежимся в источниках с минеральной водой. Затем поедем к Кристальным горам — гряде холмов, в разломах которых сверкает кальцит.

Продолжим следовать вглубь пустыни. Посреди песчаной равнины нам откроется долина каменных столбов с округлыми вершинами. Среди этих инопланетных ландшафтов отыщем природную арку, у которой разобьём палаточный лагерь.

Пока готовится ужин, полюбуемся бесконечными просторами и скалами-исполинами. А с наступлением темноты на охоту выходят лисы, и, если повезёт, мы сможем угостить их чем-нибудь вкусненьким.