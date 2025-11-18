Сперва мы покинем границы цивилизации и на внедорожниках доберёмся к раскидистым пальмам оазиса Бахария, россыпи магматических холмов Чёрной пустыни, сверкающим кальцитом
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Программа тура по дням
Прибытие в Египет
Встретим вас у аэропорта Каира и доставим в отель, расположенный вблизи плато Гиза. Остаток дня будет свободен, а вечером прямо с террасы гостиничного ресторана вы сможете бесплатно посмотреть световое шоу, проецируемое на пирамиды и Большого Сфинкса.
Переезд в Бахарию, прогулка по окрестностям
После завтрака направимся в центральную часть Египта, где раскинулся оазис Бахария. Путь предстоит неблизкий (5 часов), после размещения в номерах — недолгий отдых. Потом познакомимся с окрестностями: увидим сады финиковых пальм, заедем на соляное озеро, а закат встретим на горе-пирамиде, которая по форме действительно похожа на гигантов Гизы.
Начало сафари: Чёрная пустыня, Кристальные горы
Утром на внедорожниках отправимся за границу цивилизации. Первой на нашем пути будет Чёрная пустыня, усеянная россыпью магматических холмов и камней, контрастирующих с оранжево-коричневой землёй.
После ланча освежимся в источниках с минеральной водой. Затем поедем к Кристальным горам — гряде холмов, в разломах которых сверкает кальцит.
Продолжим следовать вглубь пустыни. Посреди песчаной равнины нам откроется долина каменных столбов с округлыми вершинами. Среди этих инопланетных ландшафтов отыщем природную арку, у которой разобьём палаточный лагерь.
Пока готовится ужин, полюбуемся бесконечными просторами и скалами-исполинами. А с наступлением темноты на охоту выходят лисы, и, если повезёт, мы сможем угостить их чем-нибудь вкусненьким.
Джипинг по Белой пустыне
Сегодня встанем пораньше, чтобы поймать лучи восходящего солнца и прогуляться, пока не наступил палящий зной. Позавтракав, продолжим путь среди дюн и по дороге увидим немало удивительно разнообразных пейзажей. На обед остановимся в оазисе и немного отдохнём в тени пальм.
Позже доберёмся к Белой пустыне — ещё одной фантастической локации с причудливыми меловыми останцами. К закату доедем до визитной карточки этих мест — белоснежной известняковой глыбы, похожей на каменный гриб. Вблизи этого чуда природы сегодня устроим кемпинг и проведём ещё одну ночь под звёздным небом.
Завершение сафари, возвращение в Каир
Утро посвятим исследованию сказочных рельефов Белой пустыни. Здесь простираются сотни замысловатых скальных фигур, напоминающих купола, башни, минареты и замки. Пообедав, поедем обратно в Каир. В египетскую столицу прибудем к вечеру, разместимся в отеле и отдохнём.
Пирамиды Дахшура
Движемся дальше, в Дахшур. Это одно из самых энергетически сильных мест на планете, являвшееся священным для древних египтян и ставшее доступным для посещений совсем недавно: долгие годы экскурсии запрещали из-за расположенной тут военной базы. Здесь сохранились 7 пирамид, самые известные из них считаются старейшими образцами данной формы архитектуры, а об их предназначении историки спорят до сих пор. Вечером вернёмся в Каир.
Пирамиды, храмы, усыпальницы Саккары
Этот день посвятим Саккаре — древнейшему некрополю столицы Древнего царства, Мемфиса. Комплекс славится ступенчатой пирамидой Джосера, включает несколько храмов и погребений фараонов. Внутри хорошо сохранились рельефы, изображающие быт египтян: сбор урожая, охоту, похороны, свадьбы, праздники, труд ремесленников. К вечеру вернёмся в столицу.
Египетский музей, пирамиды Гизы, Сфинкс
Этот день начнём с посещения Египетского национального музея: осмотрим огромное количество экспонатов, включая сокровища Тутанхамона.
Затем исследуем визитные карточки страны — пирамиды Гизы, Сфинкса, храм Долины. Погрузимся в историю уникальных строений, обсудим архитектуру, фараонов, верования, разгадаем тайны. По завершении экскурсии — свободный вечер в Каире.
Возвращение домой
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше приключение завершено.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- Оборудование для кемпинга (палатки, спальники, коврики, подушки, одеяла)
- Завтраки в отелях
- Трёхразовое питание и вода в пустыне
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Джипинг по пустыне
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе, разрешения и сервисные сборы для посещения национального парка
Что не входит в цену
- Билеты в Каир и обратно в ваш город
- Обеды и ужины вне программы
- Виза
- Страховка