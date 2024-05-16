Музей мумификации – экскурсии в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей мумификации» в Луксоре, цены от $110. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Луксору: день среди древних сокровищ
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Луксору, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Луксор, рядом с вашим отелем
Расписание: Каждый день недели в 8 утра
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$110 за экскурсию
Самобытный Луксор
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
На автобусе
На воздушном шаре
10 часов
Индивидуальная
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Начните день с восхода солнца над Луксором на воздушном шаре, а затем посетите Долину царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм с частным гидом
Начало: Луксор
Завтра в 04:00
15 апр в 04:00
$180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Добрынин
    16 мая 2024
    Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
    Интересная экскурсия, помимо неё договорились с фирмой по экскурсиям на следующий день и даже трансферу в другой город. Все было отлично и за разумные деньги
  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
    Воспользовались групповым предложением: я, супруга и ребенок - по сути получилась индивидуальная экскурсия. Хорошая организация - никаких задержек начиная от
    читать дальше

    старта с отеля и проволочек с покупкой билетов,всё уже было подготовлено,от объекта до объекта везде на авто. Гид Мохаммед (извиняюсь,если немного не так указал имя) проводил экскурс на понятном русском языке, отвечал на все вопросы. Однозначно экскурсия стоит своих денег - как в плане организации,так и самих объектов. Мохаммеду привет от Zlaty))). Сам гид тоже большой молодец! По финансовым вопросам - была внесена небольшая предоплата в бронь,порядка 20 $ с российской карты МИР (что немаловажно в текущий момент повсеместной блокировки наших карт), всё остальное гиду было отдано по окончанию экскурсии по факту. Никаких скрытых платежей и "бакшишей" взято не было. Постоянная и быстрая связь с организатором в Вацапе по любым вопросам экскурсии - за это тоже отдельный +.

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Музей мумификации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
  2. Самобытный Луксор
  3. Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Колоссы Мемнона
  3. Долина Царей
  4. Луксорский храм
  5. Карнакский храм
Сколько стоит экскурсия по Луксору в апреле 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Музей мумификации" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Луксоре на 2025 год по теме «Музей мумификации», 2 ⭐ отзыва, цены от $110. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь