Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Луксору: день среди древних сокровищ
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Луксору, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Луксор, рядом с вашим отелем
Расписание: Каждый день недели в 8 утра
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$110 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию
Индивидуальная
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Начните день с восхода солнца над Луксором на воздушном шаре, а затем посетите Долину царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм с частным гидом
Начало: Луксор
Завтра в 04:00
15 апр в 04:00
$180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДобрынин16 мая 2024Интересная экскурсия, помимо неё договорились с фирмой по экскурсиям на следующий день и даже трансферу в другой город. Все было отлично и за разумные деньги
- ААндрей25 апреля 2024Воспользовались групповым предложением: я, супруга и ребенок - по сути получилась индивидуальная экскурсия. Хорошая организация - никаких задержек начиная от
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Музей мумификации»
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Сколько стоит экскурсия по Луксору в апреле 2025
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