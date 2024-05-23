1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
166€100 за всё до 8 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180€117 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Луксор: в гости к фараонам - уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних фараонов, посетив легендарные храмы и долины Луксора. Незабываемое путешествие в прошлое ждет вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
388€272 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие во времени: Экскурсия по Дендере и Луксору с посещением древних храмов
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
235€153 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Луксор: индивидуальная экскурсия
Выбирайте памятники для посещения! Храмы, гробницы фараонов, Банановый остров и многое другое. Русскоязычный гид и комфортный транспорт на весь день
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Завтра в 04:30
10 июня в 00:30
€180 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
285€186 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250€175 за всё до 4 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
221€100 за всё до 8 чел.
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
162€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Луксор: Путешествие в сердце древнеегипетской цивилизации
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнакский комплекс, легендарные гробницы и колоссы Мемнона. Завершите день путешествием по великому Нилу
Начало: Вас заберём из любого места в Луксоре и привезём
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$190 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в сердце древнего Египта: Дендера и Абидос из Луксора
Посетите сокровища древнего Египта, погрузитесь в мир загадок и красоты храмов Дендеры и Абидоса, вдохновляющих путешественников
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 17:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Частная экскурсия из Луксора: Эдфу и Ком Омбо - Путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних богов и священных храмов вместе с частной экскурсией в Эдфу и Ком Омбо
Начало: Луксор
Расписание: каждый день в 4.30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Луксору: день среди древних сокровищ
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Луксору, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Луксор, рядом с вашим отелем
Расписание: Каждый день недели в 8 утра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$110 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Луксор и Дендеру: архитектурные чудеса Древнего Египта
Погрузитесь в мир древнеегипетской истории и культуры, посетив легендарные храмы, гробницы и колоссы Мемнона
Начало: Начало экскурсии в любой точке в луксоре
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Воздушное путешествие над Луксором: древние достопримечательности с высоты птичьего полета
Подарите себе волшебство, наблюдая за древними чудесами Луксора с борта воздушного шара в сопровождении опытного гида
Начало: Луксор
Расписание: каждый день в 4.30 утра
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
$100 за человека
Индивидуальная
6 часов
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$240 за человека
Индивидуальная
6 часов
Западный берег Луксора: Долина царей, храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона
Погрузитесь в атмосферу древних Фив на индивидуальной экскурсии по Западному берегу Луксора. Вас ждут уникальные памятники и величественные храмы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Карнакский и Луксорский храмы: Величие древнего Египта
Посетите два грандиозных храма в Луксоре - Карнакский и Луксорский. Узнайте больше о древнеегипетской цивилизации и её культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Карнакский храм - путешествие в сердце древнего Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта с индивидуальной экскурсией по Карнакскому храму и Луксорскому музею. Узнайте о величии Фив и сокровищах Нила
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$55 за человека
Индивидуальная
11 часов
Абидос и Дендера из Луксора - индивидуальная экскурсия
Путешествие в знаменитые места древнего Египта: храм Хатхора в Дендере и храм Сети I в Абидосе. Уникальная экскурсия с обедом и удобной оплатой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$115 за человека
Индивидуальная
10 часов
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$250 за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
250€175 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165€99 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия
Начало: В аэропорту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Луксоре с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Луксора и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе гарантированы
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
€24 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Частный трансфер Луксор - Хургада: комфортное путешествие
Выбирайте удобный частный трансфер из Луксора в Хургаду. Наслаждайтесь путешествием с кондиционером и квалифицированными водителями
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в 7 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$220 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Частный трансфер в Дендеру и Абидос из Луксора с посещением храмов
Насладитесь частной однодневной поездкой к храмам Дендеры и Абидоса. Посетите храм Хатхор и храм Осириса, важные религиозные места древнего Египта
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$200 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
350€298 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья23 мая 2024Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе. Отдельно про гида. Нашим гидом был Ахмед, очень
- ТТагир22 мая 2024Гид - Таха. Забрали. Перекусили. Повозил по всем местам. Много рассказал о Древнем Египте во время экскурсии. После гулял уже сам и фоткал. По времени тоже все отлично. Привезли обратно Короче все понравилось.
- ЕЕлизавета16 мая 2024Прекрасное знакомство с Луксором и Древними достопримечательностями. Мы остались в полном восторге от экскурсии, как дети. С нами был экскурсовод Ахмет, который
- ДДобрынин16 мая 2024Интересная экскурсия, помимо неё договорились с фирмой по экскурсиям на следующий день и даже трансферу в другой город. Все было отлично и за разумные деньги
- ВВиталий11 мая 2024При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых древностей в незнакомом месте.
- ММаксим8 мая 2024Экскурсия началась с аэропорта, после перелета из Каира нас встретил гид, наша цель была удлинить экскурсию так как вылет обратно
- DDaniil7 мая 2024Отличная экскурсия. Гид Таха рассказывал интересно и отвечал на любые вопросы. Также давал время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. За один день получилось посмотреть очень много мест. Рекомендую!
- VVIKTORIIA7 мая 2024Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
- ППавел3 мая 2024Прекрасная экскурсия: хороший автомобиль, интересный гид Махмуд, очень комфортный темп. Рекомендую
- DDmitrii30 апреля 2024Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Индивидуальные»
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