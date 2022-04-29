Карнакский храм

Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации - Фивы

Индивидуальная
Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы.

Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых».
Карнакский храм
Карнакский храм
Карнакский храм
Карнакский храм
Карнакский храм

Что вас ожидает 🤩

  • Посещение Луксорского музея.
  • Посещение Музея мумификации.
  • Посещение Карнакского храма.
  • Посещение фабрики масел

Вас ожидает:

  • Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы. Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых».
  • В городе мёртвых расположены долина царей, долина цариц, храм хабу, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и многие другие.
  • В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский, и ещё луксорский музеи, музей древных папирусов и музей мумификации.
Программа
В 8:00 часов утра (почти), гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию по Луксору. Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта.
После этого у вас будет Посещение Луксорского музея. Луксорский музей искусств находится на набережной Нила в окружении цветущего сада. Хранилище сокровищ храмов, гробниц, дворцов. Несмотря на сравнительную молодость музея (он открылся в 1975 году), экспозиция здесь богата на шедевры.
Несколько залов музея посвящены сокровищам Тутанхамона, есть и царские мумии, а также большое количество культовых и ритуальных предметов.
Затем вы отправляетесь в Музей мумификации. Музей мумификации в Луксоре открыт для посетителей в 1997 году, расположен он на берегу нила в Луксоре.
В музее хранятся некоторые типовые традиционные образцы объектов, в которых погребали мертвых, мумий людей, примеры мумий животных таких, как крокодилов, рыб и кошек, барана, бабуина и многих других. Также в музее мумификаций в Луксоре хранятся статуи богов Древнего Египта – Анубиса, Исиды и Осириса. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель.
. Возвращение в отель почти в 13:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги трансфера из отеля и обратно.
  • Входные билеты во все указанные исторические места.
  • Все передвижения-на современном автомобиле с кондиционером.
  • Русскоязычный гид-египтолог.
  • Все налоги и плата за обслуживание
Что не входит
  • Напитки в ресторане.
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Головной убор.
  • Деньги.
  • Средства личной гигиены.
  • Питьевую воду.
  • Удобную обувь.
  • Тёплые одежды зимой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

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