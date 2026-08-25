Вас ожидает: Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы. Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе мёртвых расположены долина царей, долина цариц, храм хабу, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и многие другие. В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский, и ещё луксорский музеи, музей древных папирусов и музей мумификации. Программа В 8:00 часов утра (почти), гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию по Луксору. Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. После этого у вас будет Посещение Луксорского музея. Луксорский музей искусств находится на набережной Нила в окружении цветущего сада. Хранилище сокровищ храмов, гробниц, дворцов. Несмотря на сравнительную молодость музея (он открылся в 1975 году), экспозиция здесь богата на шедевры. Несколько залов музея посвящены сокровищам Тутанхамона, есть и царские мумии, а также большое количество культовых и ритуальных предметов. Затем вы отправляетесь в Музей мумификации. Музей мумификации в Луксоре открыт для посетителей в 1997 году, расположен он на берегу нила в Луксоре. В музее хранятся некоторые типовые традиционные образцы объектов, в которых погребали мертвых, мумий людей, примеры мумий животных таких, как крокодилов, рыб и кошек, барана, бабуина и многих других. Также в музее мумификаций в Луксоре хранятся статуи богов Древнего Египта – Анубиса, Исиды и Осириса. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 13:00. Важная информация Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.