Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы. Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых».
Описание билета
Вас ожидает: Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы. Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе мёртвых расположены долина царей, долина цариц, храм хабу, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и многие другие. В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский, и ещё луксорский музеи, музей древных папирусов и музей мумификации. Программа В 8:00 часов утра (почти), гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию по Луксору. Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. После этого у вас будет Посещение Луксорского музея. Луксорский музей искусств находится на набережной Нила в окружении цветущего сада. Хранилище сокровищ храмов, гробниц, дворцов. Несмотря на сравнительную молодость музея (он открылся в 1975 году), экспозиция здесь богата на шедевры. Несколько залов музея посвящены сокровищам Тутанхамона, есть и царские мумии, а также большое количество культовых и ритуальных предметов. Затем вы отправляетесь в Музей мумификации. Музей мумификации в Луксоре открыт для посетителей в 1997 году, расположен он на берегу нила в Луксоре. В музее хранятся некоторые типовые традиционные образцы объектов, в которых погребали мертвых, мумий людей, примеры мумий животных таких, как крокодилов, рыб и кошек, барана, бабуина и многих других. Также в музее мумификаций в Луксоре хранятся статуи богов Древнего Египта – Анубиса, Исиды и Осириса. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 13:00. Важная информация Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
Наличные USD, EUR, EGP.
Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение Луксорского музея
- Посещение Музея мумификации
- Посещение Карнакского храма
- Посещение фабрики масел
Что включено
- Услуги трансфера из отеля и обратно.
- Входные билеты во все указанные исторические места.
- Все передвижения-на современном автомобиле с кондиционером.
- Русскоязычный гид-египтолог.
- Все налоги и плата за обслуживание
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане.
- Дополнительные расходы, не входящие в программу.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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