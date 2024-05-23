Экскурсии со скидкой в Луксоре

Найдено 12 экскурсий в категории «Со скидкой» в Луксоре, цены от €97, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
166100 за всё до 8 чел.
Вечерний Луксор
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175$97 за всё до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
239$108 за всё до 8 чел.
Сокровища Луксора
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180117 за всё до 4 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
285186 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
419$294 за всё до 7 чел.
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250175 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие во времени: Экскурсия по Дендере и Луксору с посещением древних храмов
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
254$153 за всё до 8 чел.
Самобытный Луксор
🚌 На автобусе
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
270$162 за всё до 4 чел.
Увидеть Луксор - понять Египет
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
16599 за всё до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250175 за всё до 8 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
378$322 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе. Отдельно про гида. Нашим гидом был Ахмед, очень
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    интеллигентный и заботливый. В отличии от других экскурсоводов, не было навязывания дополнительных услуг. Очень интересно рассказывал и корректировал маршрут в соответствии с нашим интересом. Остались только приятные впечатления. Рекомендую эту и любые экскурсии Ахмеда.

    Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусеОтличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусеОтличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе
  • Т
    Тагир
    22 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Гид - Таха. Забрали. Перекусили. Повозил по всем местам. Много рассказал о Древнем Египте во время экскурсии. После гулял уже сам и фоткал. По времени тоже все отлично. Привезли обратно Короче все понравилось.
  • Е
    Елизавета
    16 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Прекрасное знакомство с Луксором и Древними достопримечательностями. Мы остались в полном восторге от экскурсии, как дети. С нами был экскурсовод Ахмет, который
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    хорошо говорит на русском и интересно рассказывает. Рекомендация - задавать как можно больше вопросов, тогда Ахмет начинает рассказывать очень любопытные истории. Отдельно отмечу очень комфортные условия трансфера: современный автомобиль с кондиционером, что спасает в жару. И очень аккуратный водитель. Трансфер забрал нас из отеля в 7:00. На весь маршрут у нас ушло чуть меньше 7 часов. Но мы отказались от обеда. Обратно мы выбрали трансфер по воде (у нашего отеля была пристань). Очень хорошо, что организатор сразу предложил купить все билеты, чтобы не тратить на это время. В долине царей рекомендую еще посетить гробницу Тутанхамона, где лежит его мумия (это за отдельную плату). И еще одна рекомендация: отзыв писать сразу, иначе засыпет напоминаниями 😁 Ну и отзывы лучше писать на самых ярких эмоциях 😉

  • В
    Виталий
    11 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых древностей в незнакомом месте.
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    Но реальность превзошла все ожидания, и мы с женой остались в полном восторге. Ахмед показал нам невероятно красивые памятники древней архитектуры и рассказал их занимательные истории. Узнали много интересных фактов и историй о Древнем Египте, его богах, фараонах и жизни людей. Очень круто не только посмотреть на все это своими глазами, но и узнать, почему все выглядит именно так, узнать назначение и смысл сооружений и рисунков на них. Экскурсовод отлично знает свою страну и ее прошлое, слушать его - одно удовольствие. Ответил на все наши вопросы, с ним мы посетили места, не входящие в программу, но расположенные на пути следования. Ещё он дал несколько советов, что ещё стоит посетить, а также как не попасться на уловки уличных торговцев. Кроме того, в машине нас ждала свежая вода, а Ахмед угостил нас мороженым. На обратном пути, по нашей просьбе, заехали в местный магазинчик за свежими фруктами, где нам помогли с выбором. Автомобиль, на котором нас возили, в отличном состоянии, с работающим кондиционером, что важно, когда на улице +40. Однозначно рекомендую организатора и экскурсовода, с ними ваша поездка заиграет более яркими красками. P.S: Фотографии загружаю с телефона и не могу выбрать самые лучшее, потому какие-то из них могут оказаться не самыми удачными, но в жизни все выглядит просто волшебно. Да и лучше все это увидеть на месте.

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  • D
    Daniil
    7 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная экскурсия. Гид Таха рассказывал интересно и отвечал на любые вопросы. Также давал время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. За один день получилось посмотреть очень много мест. Рекомендую!
  • V
    VIKTORIIA
    7 мая 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
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    языком и хорошо разбирается в теме Древнего Египта, но и помимо этого рассказывал на различные темы в дороге, ответил на все наши вопросы. Машина была хорошая, с кондиционером, в общем все как и было заявлено. Также отмечу, что всё было очень вежливо, тактично, без подводных камней и каких-то незапланированных остановок. Экскурсию провел на совесть. Было принято совершить совместное путешествие в одни из самых интересных древнеегипетских храмов. Благодарим за качественную организацию нашего отдыха!

  • П
    Павел
    3 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Прекрасная экскурсия: хороший автомобиль, интересный гид Махмуд, очень комфортный темп. Рекомендую
  • D
    Dmitrii
    30 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Группа из 10 человек посетила два замечательных храма. Гид Таха по пути очень интересно рассказывал о жизни в современном Египте,
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    об истории. Провел отличную экскурсию внутри храмов. Автобус был комфортным для длительных переездов. По пупи было предложено перекусить, угостились такде соком из сазарного тростника. Организация на высшем уровне. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Вечерний Луксор
    Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
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    за правильно выбранное время начала экскурсии. Наш гид- Ахмет до наступления сумерек ознакомил нас с храмом, рассказал много интересного, показал самые интересные и значимые места. У Ахмета - прекрасный русский язык, он очень много знает, чувствуется, что он очень любит свой город и историю свой страны и старается поделиться своими знаниями!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Со скидкой»

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  4. Сокровища Луксора
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  2. Набережная
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