1 чел.
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скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
166€100 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175$97 за всё до 8 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
239$108 за всё до 8 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€117 за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
285€186 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
419$294 за всё до 7 чел.
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30%
Индивидуальная
8 часов
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250€175 за всё до 4 чел.
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40%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие во времени: Экскурсия по Дендере и Луксору с посещением древних храмов
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
254$153 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
270$162 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
165€99 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250€175 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
378$322 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья23 мая 2024Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе. Отдельно про гида. Нашим гидом был Ахмед, очень
- ТТагир22 мая 2024Гид - Таха. Забрали. Перекусили. Повозил по всем местам. Много рассказал о Древнем Египте во время экскурсии. После гулял уже сам и фоткал. По времени тоже все отлично. Привезли обратно Короче все понравилось.
- ЕЕлизавета16 мая 2024Прекрасное знакомство с Луксором и Древними достопримечательностями. Мы остались в полном восторге от экскурсии, как дети. С нами был экскурсовод Ахмет, который
- ВВиталий11 мая 2024При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых древностей в незнакомом месте.
- DDaniil7 мая 2024Отличная экскурсия. Гид Таха рассказывал интересно и отвечал на любые вопросы. Также давал время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. За один день получилось посмотреть очень много мест. Рекомендую!
- VVIKTORIIA7 мая 2024Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
- ППавел3 мая 2024Прекрасная экскурсия: хороший автомобиль, интересный гид Махмуд, очень комфортный темп. Рекомендую
- DDmitrii30 апреля 2024Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
- ЕЕкатерина20 апреля 2024Группа из 10 человек посетила два замечательных храма. Гид Таха по пути очень интересно рассказывал о жизни в современном Египте,
- ТТатьяна7 апреля 2024Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Со скидкой»
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