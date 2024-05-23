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Но реальность превзошла все ожидания, и мы с женой остались в полном восторге. Ахмед показал нам невероятно красивые памятники древней архитектуры и рассказал их занимательные истории. Узнали много интересных фактов и историй о Древнем Египте, его богах, фараонах и жизни людей. Очень круто не только посмотреть на все это своими глазами, но и узнать, почему все выглядит именно так, узнать назначение и смысл сооружений и рисунков на них. Экскурсовод отлично знает свою страну и ее прошлое, слушать его - одно удовольствие. Ответил на все наши вопросы, с ним мы посетили места, не входящие в программу, но расположенные на пути следования. Ещё он дал несколько советов, что ещё стоит посетить, а также как не попасться на уловки уличных торговцев. Кроме того, в машине нас ждала свежая вода, а Ахмед угостил нас мороженым. На обратном пути, по нашей просьбе, заехали в местный магазинчик за свежими фруктами, где нам помогли с выбором. Автомобиль, на котором нас возили, в отличном состоянии, с работающим кондиционером, что важно, когда на улице +40. Однозначно рекомендую организатора и экскурсовода, с ними ваша поездка заиграет более яркими красками. P.S: Фотографии загружаю с телефона и не могу выбрать самые лучшее, потому какие-то из них могут оказаться не самыми удачными, но в жизни все выглядит просто волшебно. Да и лучше все это увидеть на месте.