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Мини-группа
2 часа
Полет на воздушном шаре в Луксоре: восхищение древними Фивами с высоты
Встречайте рассвет на высоте, наслаждаясь великолепными видами Луксора с воздушного шара. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$85 за человека
Мини-группа
9 часов
Восточный и Западный берег Луксора: путешествие во времени
Откройте величие древнего Египта, посетив знаковые места Луксора, от Карнакского храма до Долины Царей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$85 за человека
Мини-группа
2 часа
Луксор: Путешествие по столице веков - от Карнака до Долины Царей
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд во время экскурсии по Луксору, где история оживает среди величественных руин
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$200 за человека
Групповая
2 часа
Полёт на воздушном шаре в Луксоре: восхитительный вид на древние храмы
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 07:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€80 за человека
Билеты
2 часа
Карнакское звуковое и световое шоу: путешествие в сердце Древнего Египта
Почувствуйте дух древности, посетив незабываемое звуковое и световое шоу в храмах Карнака. Вас ждет захватывающее путешествие к истокам цивилизации
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$90 за билет
Групповая
2 часа
Луксор: Сафари на квадроциклах с трансфером
Насладитесь захватывающим сафари на квадроциклах в Луксоре. Опытный инструктор обучит вас всем необходимым навыкам, а комфортный трансфер обеспечит удобство
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Групповые»
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