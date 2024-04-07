1 чел.
По популярности
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180€117 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
«В Городе живых, на восточном берегу Нила вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
«За 4 часа мы не только покатаем вас по вечернему Луксору, но и покажем древний Луксорский храм с колоннами и статуями, а также музей с коллекцией удивительных артефактов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
162€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Луксор: Путешествие в сердце древнеегипетской цивилизации
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнакский комплекс, легендарные гробницы и колоссы Мемнона. Завершите день путешествием по великому Нилу
Начало: Вас заберём из любого места в Луксоре и привезём
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$190 за всё до 2 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
«Дом Картера — дом-музей британского археолога, открывшего гробницу Тутанхамона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165€99 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 апреля 2024Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
- ААлександ5 апреля 2024Мухамед и его команда Исмаил и Шаркави очень профессиональны, и мы настоятельно рекомендуем их! У нас было два дня в
- ЛЛуна27 марта 2024Хочу поблагодарить организатора нашей двухдневной экскурсии Мухамеда и нашего прекрасного гида, профессора Шаркави. Мы провели незабываемые 2 дня, посетив максимально
- ЕЕвгения29 февраля 2024Очень насыщенная экскурсия, до сих пор не верится что мы это видели. Дополнительно брали храм Рамзеса 3, рекомендую еще Рамзес
- РРоман19 февраля 2024Все понравилось. Гидом был историк Мухаммед. Знающий, позитивный, хорошо говорит по-русски. Побывали в храме Хатшепсут, в Долине царей, в Карнакском
- ИИнна2 января 2024Были на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывал что-то на каждой остановке.
- ООльга27 декабря 2023Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу! Особая благодарность нашему гиду Шаркави! Экскурсия на русском языке, все понятно, интересно изложено. Много
- ЛЛюбовь31 мая 2023Это было невероятно!!! Очень увлекательно, познавательно и затягивающе. Гид Исмаил приехал вовремя, авто было комфортабельное, обед отличный, сама экскурсия не
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Музеи»
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