Музеи и искусство Луксора

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Луксоре, цены от €90, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровища Луксора
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180117 за всё до 4 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
«В Городе живых, на восточном берегу Нила вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 8 чел.
Вечерний Луксор
🚗 На машине
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
«За 4 часа мы не только покатаем вас по вечернему Луксору, но и покажем древний Луксорский храм с колоннами и статуями, а также музей с коллекцией удивительных артефактов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
16290 за всё до 8 чел.
Луксор - город-музей под открытым небом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Луксор: Путешествие в сердце древнеегипетской цивилизации
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнакский комплекс, легендарные гробницы и колоссы Мемнона. Завершите день путешествием по великому Нилу
Начало: Вас заберём из любого места в Луксоре и привезём
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$190 за всё до 2 чел.
Увидеть Луксор - понять Египет
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
«Дом Картера — дом-музей британского археолога, открывшего гробницу Тутанхамона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16599 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Вечерний Луксор
    Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
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    за правильно выбранное время начала экскурсии. Наш гид- Ахмет до наступления сумерек ознакомил нас с храмом, рассказал много интересного, показал самые интересные и значимые места. У Ахмета - прекрасный русский язык, он очень много знает, чувствуется, что он очень любит свой город и историю свой страны и старается поделиться своими знаниями!

  • А
    Александ
    5 апреля 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Мухамед и его команда Исмаил и Шаркави очень профессиональны, и мы настоятельно рекомендуем их! У нас было два дня в
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    Каире и полтора дня в Луксоре и мы остались в восторге от экскурсий и посещений, программа была тщательно подготовлена, включая все знаковые места с заранее куплеными билетами без очередей. Выражаем вам огромную благодарность!

  • Л
    Луна
    27 марта 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Хочу поблагодарить организатора нашей двухдневной экскурсии Мухамеда и нашего прекрасного гида, профессора Шаркави. Мы провели незабываемые 2 дня, посетив максимально
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    возможное количество достопримечательностей. Везде успели пройти и прочувствовать места с великой историей без очередей и навязчивых продавцов. Программа составлена максимально грамотно и комфортно. Эта команда профессионалов действительно учитывает все пожелания и делает ваш день на 5+. Благодарю 🙏

  • Е
    Евгения
    29 февраля 2024
    Луксор - город-музей под открытым небом
    Очень насыщенная экскурсия, до сих пор не верится что мы это видели. Дополнительно брали храм Рамзеса 3, рекомендую еще Рамзес
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    2 и луксорский музей, на них сил не хватило, но будет повод вернуться. Банановая план акция тоже хороша, там ослик живет и кролик и еще накормили клубникой, бананами, фрешами и гуавой - вострг! Гид Шаркави - спасибо ему, устал с нами, но не ограничивал в свободном времени. Всем спасибо.

  • Р
    Роман
    19 февраля 2024
    Сокровища Луксора
    Все понравилось. Гидом был историк Мухаммед. Знающий, позитивный, хорошо говорит по-русски. Побывали в храме Хатшепсут, в Долине царей, в Карнакском
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    и Луксорском храмах. Обедали в неплохом ресторане. Программа насыщенная, к концу подустали, но не пожалели. Машина комфортная, водитель вел аккуратно. Стоит знать, что в базовый билет в Долине царей входит посещение трех интересных гробниц, но посещение гробниц Тутанхамона и Сети - за дополнительную плату (500 и 1800 фунтов). На наш взгляд, они стоят того. Мухаммед все поясняет, выбор за клиентом.

  • И
    Инна
    2 января 2024
    Сокровища Луксора
    Были на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывал что-то на каждой остановке.
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    Посетили все по программе тура на сайте, успели все до большого наплыва туристов, прошли без очередей во многих местах, двигались быстро, но гид нигде нас не торопил и давал время. Машина большая и комфортная.

    Были на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывалБыли на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывалБыли на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывалБыли на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывалБыли на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывалБыли на 2 экскурсиях с гидом Мохаммедом, нам очень понравилось! Профессиональный гид, интересно подает материал, рассказывал
  • О
    Ольга
    27 декабря 2023
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу! Особая благодарность нашему гиду Шаркави! Экскурсия на русском языке, все понятно, интересно изложено. Много
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    исторических фактов. Шаркави ответил на наши вопросы и о жизни современного Египта. На комфортабельном автомобиле быстро нас довозили до всех точек. Накормили вкусным обедом. Очень насыщенная программа, на память останутся красивые фотографии, которые нам помог сделать Шаркави. Будем рекомендовать друзьям!

    Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу!
  • Л
    Любовь
    31 мая 2023
    Луксор - город-музей под открытым небом
    Это было невероятно!!! Очень увлекательно, познавательно и затягивающе. Гид Исмаил приехал вовремя, авто было комфортабельное, обед отличный, сама экскурсия не
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    утомительная. Исмаил очень интересно рассказывает, понятным языком, умеет удержать внимание. Наши пожелания по маршруту и таймингу учитывали на 100%. В общем, процветания вам, мы счастливы что выбрали именно вас!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Музеи»

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  5. Увидеть Луксор - понять Египет
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Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "Музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 190 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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