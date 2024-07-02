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Доступный и комфортный трансфер Наш водитель заберет вас в выбранное вами время из вашего отеля и поможет вам с багажом. Если у вас много багажа, пожалуйста, сообщите нам об этом. Наша команда свяжется с вами, чтобы подобрать для вас идеальное транспортное средство, соответствующее вашим потребностям. Вы можете выбрать трансфер по дороге или заказать услугу вылета или возврата, пожалуйста, подтвердите с нашей командой дату возвращения в этом случае. Дополнительно вы можете выбрать трансфер до/от мест, находящихся по дороге, а также заказать обратный транфсфер. Пожалуйста, согласуйте в этом случае с нашей командой дату возвращения. Воспользуйтесь нашим частным трансфером: