Частный трансфер из Луксора в отели Хургады

Выбирайте удобный частный трансфер из Луксора в Хургаду. Наслаждайтесь путешествием с кондиционером и квалифицированными водителями
Выбор частного трансфера из Луксора в Хургаду гарантирует не только экономию средств по сравнению с дорогими такси, но и предоставляет возможность путешествовать с максимальным комфортом.

Автомобили, оснащенные кондиционерами, обеспечивают приятную прохладу
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в жаркие дни, а профессиональные и дружелюбные водители сделают ваше путешествие расслабляющим и безопасным. В случае необходимости помощи с багажом, наша команда всегда готова прийти на помощь.

Мы предлагаем гибкие условия бронирования, включая возможность выбора времени отправления, а также предоставляем услуги трансфера как из отеля, так и из аэропорта Луксора.

Для групп с большим количеством багажа мы предлагаем подбор транспортного средства, идеально подходящего под ваши потребности.

Воспользовавшись нашими услугами, вы также можете заказать трансфер до любых мест по пути следования, а также обратный трансфер.

Все детали поездки, включая дату возвращения, согласовываются заранее, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и беззаботным

6 причин купить этот трансфер

  1. 💰 Экономия на дорогих такси
  2. 🚗 Комфортный автомобиль с кондиционером
  3. 👨‍✈️ Профессиональный и дружелюбный водитель
  4. 🧳 Помощь с багажом
  5. 📅 Гибкость в выборе времени
  6. 📞 Легкость в организации трансфера
Частный трансфер из Луксора в отели Хургады
Частный трансфер из Луксора в отели Хургады
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Отели Луксора
  • Отели Хургады

Описание трансфер

Доступный и комфортный трансфер Наш водитель заберет вас в выбранное вами время из вашего отеля и поможет вам с багажом. Если у вас много багажа, пожалуйста, сообщите нам об этом. Наша команда свяжется с вами, чтобы подобрать для вас идеальное транспортное средство, соответствующее вашим потребностям. Вы можете выбрать трансфер по дороге или заказать услугу вылета или возврата, пожалуйста, подтвердите с нашей командой дату возвращения в этом случае. Дополнительно вы можете выбрать трансфер до/от мест, находящихся по дороге, а также заказать обратный транфсфер. Пожалуйста, согласуйте в этом случае с нашей командой дату возвращения. Воспользуйтесь нашим частным трансфером:
  • Сэкономьте деньги на дорогих такси.
  • Путешествуйте с комфортом в автомобиле с кондиционером.
  • Расслабьтесь с профессиональным и дружелюбным водителем.

Каждый день недели в 7 утра

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Частный трансфер.
  • Все налоги и услуги.
  • Встреча и высадка из отеля.
Что не входит в цену
  • Встреча/высадка в Эль-Гуне или Сахль-Хашише (дополнительно 20 долларов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Луксор
Завершение: Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в 7 утра
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Необходимая информация:
  • Копия паспорта
  • Отель и номер комнаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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