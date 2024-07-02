Выбор частного трансфера из Луксора в Хургаду гарантирует не только экономию средств по сравнению с дорогими такси, но и предоставляет возможность путешествовать с максимальным комфортом.
Автомобили, оснащенные кондиционерами, обеспечивают приятную прохладу
Автомобили, оснащенные кондиционерами, обеспечивают приятную прохладу
6 причин купить этот трансфер
- 💰 Экономия на дорогих такси
- 🚗 Комфортный автомобиль с кондиционером
- 👨✈️ Профессиональный и дружелюбный водитель
- 🧳 Помощь с багажом
- 📅 Гибкость в выборе времени
- 📞 Легкость в организации трансфера
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что можно увидеть
- Отели Луксора
- Отели Хургады
Описание трансфер
Доступный и комфортный трансфер Наш водитель заберет вас в выбранное вами время из вашего отеля и поможет вам с багажом. Если у вас много багажа, пожалуйста, сообщите нам об этом. Наша команда свяжется с вами, чтобы подобрать для вас идеальное транспортное средство, соответствующее вашим потребностям. Вы можете выбрать трансфер по дороге или заказать услугу вылета или возврата, пожалуйста, подтвердите с нашей командой дату возвращения в этом случае. Дополнительно вы можете выбрать трансфер до/от мест, находящихся по дороге, а также заказать обратный транфсфер. Пожалуйста, согласуйте в этом случае с нашей командой дату возвращения. Воспользуйтесь нашим частным трансфером:
- Сэкономьте деньги на дорогих такси.
- Путешествуйте с комфортом в автомобиле с кондиционером.
- Расслабьтесь с профессиональным и дружелюбным водителем.
Каждый день недели в 7 утра
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Ответы на вопросы
Что включено
- Частный трансфер.
- Все налоги и услуги.
- Встреча и высадка из отеля.
Что не входит в цену
- Встреча/высадка в Эль-Гуне или Сахль-Хашише (дополнительно 20 долларов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Луксор
Завершение: Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в 7 утра
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Необходимая информация:
- Копия паспорта
- Отель и номер комнаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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