читать дальше В день прилета, на выходе из терминала, нас встретил водитель помог с багажом. До отеля в центре Луксора ехать 20-25 минут.

Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.