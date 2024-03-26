Трансфер из аэропорта Луксора

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Луксоре, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия
Начало: В аэропорту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Луксоре
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Луксоре с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Луксора и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе гарантированы
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
24 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    26 марта 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
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    В день прилета, на выходе из терминала, нас встретил водитель помог с багажом. До отеля в центре Луксора ехать 20-25 минут.

  • О
    Олег
    1 января 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Трансфер из аэропорта»

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  1. Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
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  3. Выгодный трансфер в Луксоре
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 40. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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