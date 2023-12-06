Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города

Индивидуальный трансфер в Луксоре

Быстро добраться до нужного вам места с аккуратным водителем

Кто не мечтает после долгого перелёта скорее оказаться в отеле, добравшись до него без стресса и задержек? Мы с радостью организуем вам трансфер из аэропорта в любую точку Луксора. Вы даже не заметите, как быстро окажетесь на месте!
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города

Описание

Что вас ожидает

Наш водитель будет ждать вас возле терминала аэропорта с табличкой с вашим именем. Окажет помощь с чемоданами: донесёт и поставит их в багажник. И сразу отправится по названному адресу в черте города.

Все наши водители — вежливы и аккуратны. Машины — от легковых до минивэнов — современны и удобны, оснащены кондиционером. Вы останетесь довольны!

Организационные детали

В переписке сообщите ваши имя и фамилию, номер рейса, дату и время прилёта.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Луксора

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВыездныеТрансферТрансфер из аэропорта

Похожие туры из Луксора

Сокровища Луксора
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Луксора
Исследовать город-музей под открытым небом с его древними храмами, статуями и гробницами фараонов
Завтра
7 дек
8 дек
9 дек
180144 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Завтра
7 дек
8 дек
9 дек
250175 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
Погрузиться в додинастическую эпоху Египта, побывав в уникальных храмах с древнейшими гробницами
Сегодня
Завтра
7 дек
8 дек
270243 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Луксоре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ