Представьте, как после утомительного перелета вы выходите в зал прилета, где вас уже ожидает вежливый водитель с табличкой, на которой написано ваше имя.
Без лишних хлопот, ваши чемоданы аккуратно размещаются в
Без лишних хлопот, ваши чемоданы аккуратно размещаются в
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный подход
- 🕒 Экономия времени
- 💼 Помощь с багажом
- 🛏️ Комфорт после перелёта
- 👨✈️ Вежливые водители
- ❄️ Кондиционированные машины
Что можно увидеть
- Аэропорт Луксора
Описание трансфер
Наш водитель будет ждать вас возле терминала аэропорта с табличкой с вашим именем. Окажет помощь с чемоданами: донесёт и поставит их в багажник. И сразу отправится по названному адресу в черте города.
Все наши водители — вежливы и аккуратны. Машины — от легковых до минивэнов — современны и удобны, оснащены кондиционером. Вы останетесь довольны!
Организационные детали
В переписке сообщите ваши имя и фамилию, номер рейса, дату и время прилёта.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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