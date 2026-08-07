Представьте, как после утомительного перелета вы выходите в зал прилета, где вас уже ожидает вежливый водитель с табличкой, на которой написано ваше имя.Без лишних хлопот, ваши чемоданы аккуратно размещаются в

багажнике, и вы сразу отправляетесь к месту назначения. Вам не придется искать такси или пытаться разобраться с общественным транспортом. Ваши первые минуты в Луксоре будут такими же приятными, как и весь последующий отдых. Все наши водители профессионалы своего дела: вежливы, аккуратны и знают город как свои пять пальцев. Машины, в которых вы будете путешествовать, отвечают самым высоким стандартам: они современны, чисты и оснащены кондиционером. Вам остается только расслабиться и наслаждаться поездкой. Предварительно укажите в переписке ваше имя и фамилию, номер рейса, а также дату и время прилета, чтобы встреча прошла без единой задержки. Начните свое путешествие в Луксоре с комфортного трансфера из аэропорта, который оставит приятные впечатления с первых минут пребывания в этом удивительном городе

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Наш водитель будет ждать вас возле терминала аэропорта с табличкой с вашим именем. Окажет помощь с чемоданами: донесёт и поставит их в багажник. И сразу отправится по названному адресу в черте города.

Все наши водители — вежливы и аккуратны. Машины — от легковых до минивэнов — современны и удобны, оснащены кондиционером. Вы останетесь довольны!

Организационные детали

В переписке сообщите ваши имя и фамилию, номер рейса, дату и время прилёта.