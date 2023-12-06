Быстро добраться до нужного вам места с аккуратным водителем
Кто не мечтает после долгого перелёта скорее оказаться в отеле, добравшись до него без стресса и задержек? Мы с радостью организуем вам трансфер из аэропорта в любую точку Луксора. Вы даже не заметите, как быстро окажетесь на месте!
Описание
Что вас ожидает
Наш водитель будет ждать вас возле терминала аэропорта с табличкой с вашим именем. Окажет помощь с чемоданами: донесёт и поставит их в багажник. И сразу отправится по названному адресу в черте города.
Все наши водители — вежливы и аккуратны. Машины — от легковых до минивэнов — современны и удобны, оснащены кондиционером. Вы останетесь довольны!
Организационные детали
В переписке сообщите ваши имя и фамилию, номер рейса, дату и время прилёта.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Луксоре
Провели экскурсии для 58 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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