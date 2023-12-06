Кто не мечтает после долгого перелёта скорее оказаться в отеле, добравшись до него без стресса и задержек? Мы с радостью организуем вам трансфер из аэропорта в любую точку Луксора. Вы даже не заметите, как быстро окажетесь на месте!

Описание

Что вас ожидает

Наш водитель будет ждать вас возле терминала аэропорта с табличкой с вашим именем. Окажет помощь с чемоданами: донесёт и поставит их в багажник. И сразу отправится по названному адресу в черте города.

Все наши водители — вежливы и аккуратны. Машины — от легковых до минивэнов — современны и удобны, оснащены кондиционером. Вы останетесь довольны!

Организационные детали

В переписке сообщите ваши имя и фамилию, номер рейса, дату и время прилёта.