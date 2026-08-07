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Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города

После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия
Представьте, как после утомительного перелета вы выходите в зал прилета, где вас уже ожидает вежливый водитель с табличкой, на которой написано ваше имя.

Без лишних хлопот, ваши чемоданы аккуратно размещаются в
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багажнике, и вы сразу отправляетесь к месту назначения. Вам не придется искать такси или пытаться разобраться с общественным транспортом. Ваши первые минуты в Луксоре будут такими же приятными, как и весь последующий отдых. Все наши водители профессионалы своего дела: вежливы, аккуратны и знают город как свои пять пальцев.

Машины, в которых вы будете путешествовать, отвечают самым высоким стандартам: они современны, чисты и оснащены кондиционером. Вам остается только расслабиться и наслаждаться поездкой.

Предварительно укажите в переписке ваше имя и фамилию, номер рейса, а также дату и время прилета, чтобы встреча прошла без единой задержки.

Начните свое путешествие в Луксоре с комфортного трансфера из аэропорта, который оставит приятные впечатления с первых минут пребывания в этом удивительном городе

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный подход
  • 🕒 Экономия времени
  • 💼 Помощь с багажом
  • 🛏️ Комфорт после перелёта
  • 👨‍✈️ Вежливые водители
  • ❄️ Кондиционированные машины
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города

Что можно увидеть

  • Аэропорт Луксора

Описание трансфер

Наш водитель будет ждать вас возле терминала аэропорта с табличкой с вашим именем. Окажет помощь с чемоданами: донесёт и поставит их в багажник. И сразу отправится по названному адресу в черте города.

Все наши водители — вежливы и аккуратны. Машины — от легковых до минивэнов — современны и удобны, оснащены кондиционером. Вы останетесь довольны!

Организационные детали

В переписке сообщите ваши имя и фамилию, номер рейса, дату и время прилёта.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.

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