Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе

Индивидуальный трансфер в Луксоре

С комфортом добраться до любого нужного вам места в городе

Ваше желание — быстро и безопасно добраться из аэропорта в любое место Луксора? Легко! Предлагаем трансфер на современном комфортабельном микроавтобусе и услуги опытного водителя. Даже если ваш рейс задержится, мы вас дождёмся.
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой с вашими именами, сопроводит до автомобиля и поможет донести чемоданы.

Водитель будет отслеживать рейс и дождётся вас, даже если самолёт задержится. Вас быстро и безопасно доставят до любого нужного вам места в Луксоре.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на новом комфортабельном микроавтобусе
  • В переписке сообщите ваши имя и фамилию, номер рейса, дату и время прилёта

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Луксора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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