Прибытие в новый город всегда сопряжено с волнением и ожиданием.Чтобы сделать ваше прибытие в Луксор максимально приятным и беззаботным, предлагается услуга индивидуального трансфера из аэропорта.После долгого перелета нет ничего лучше,

чем знать, что вас уже ждут, готовы помочь с багажом и безопасно доставить до места назначения. Встреча с водителем, который знает город как свои пять пальцев, исключает любые хлопоты с поиском такси или попытками объяснить адрес на незнакомом языке. Водитель не только встретит вас с табличкой, на которой будут написаны ваши имена, но и поможет донести чемоданы до комфортабельного микроавтобуса. Даже если ваш рейс задержится, не стоит беспокоиться: водитель будет отслеживать ваш прилет и дождется вас, сколько бы это ни заняло. Предварительно вам нужно будет лишь сообщить детали вашего прилета, чтобы все было организовано идеально. Трансфер на новом, чистом и комфортабельном микроавтобусе не только обеспечит вам комфорт после долгого перелета, но и позволит насладиться первыми впечатлениями от города, не отвлекаясь на дорожные хлопоты. Это идеальный выбор для тех, кто ценит свое время, комфорт и безопасность

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой с вашими именами, сопроводит до автомобиля и поможет донести чемоданы.

Водитель будет отслеживать рейс и дождётся вас, даже если самолёт задержится. Вас быстро и безопасно доставят до любого нужного вам места в Луксоре.

Организационные детали