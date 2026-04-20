Прибытие в новый город всегда сопряжено с волнением и ожиданием.
Чтобы сделать ваше прибытие в Луксор максимально приятным и беззаботным, предлагается услуга индивидуального трансфера из аэропорта.
После долгого перелета нет ничего лучше,
Чтобы сделать ваше прибытие в Луксор максимально приятным и беззаботным, предлагается услуга индивидуального трансфера из аэропорта.
После долгого перелета нет ничего лучше,
5 причин купить этот трансфер
- 🚌 Комфортабельный микроавтобус
- 🕒 Водитель дождётся при задержке рейса
- 📋 Встреча с табличкой с именами
- 💼 Помощь с багажом
- 🚗 Быстрая и безопасная доставка
Что можно увидеть
- Аэропорт Луксора
Описание трансфер
Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой с вашими именами, сопроводит до автомобиля и поможет донести чемоданы.
Водитель будет отслеживать рейс и дождётся вас, даже если самолёт задержится. Вас быстро и безопасно доставят до любого нужного вам места в Луксоре.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на новом комфортабельном микроавтобусе
- В переписке сообщите ваши имя и фамилию, номер рейса, дату и время прилёта
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Луксора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1899 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Таха. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Встретили во время, машина чистая и с кондиционером, водитель очень вежливый, аккуратный и внимательный. Идеально, когда тебя так встречают! Спасибо!
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М
встретили в аэропорту, как и договаривались, с табличкой. Никаких проблем не возникло. Рекомендую 👍.
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А
Хотела бы отметить высокий уровень организации трансфера до Луксора. Постоянная связь с организатором в любое время суток, создавала чувство спокойствия. Рейс задержали, но нас встретили (а было 2 часа ночи), быстро и с комфортом доставили до отеля. Спасибо большое.
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Е
Все вовремя, четко, машина чистая. Спасибо
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М
Все понравилось, спасибо за хорошую организацию. Прилетела ровно на один день из Каира в Луксор на экскурсию, заказала трансфер утром из аэропорта до города и вечером обратно в аэропорт. Все прошло без накладок, водитель с табличкой встречал после прилёта, отвёз куда попросили и вечером забрал откуда просили. Накладок не возникло, машина хорошая, чистая. Адекватняй сервис
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A
Заказали трансфер за день до прилета в Луксор,так как прилетали вечером и с детьми и не понятно было есть ли такси в аэропорту. Нас встретили на прилете с табличкой,сразу проводили в очень комфортабельный автобус и через 20минут мы были в отеле. Всё отлично,рекомендуем.
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