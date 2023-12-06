Ваше желание — быстро и безопасно добраться из аэропорта в любое место Луксора? Легко! Предлагаем трансфер на современном комфортабельном микроавтобусе и услуги опытного водителя. Даже если ваш рейс задержится, мы вас дождёмся.

Описание

Что вас ожидает

Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой с вашими именами, сопроводит до автомобиля и поможет донести чемоданы.

Водитель будет отслеживать рейс и дождётся вас, даже если самолёт задержится. Вас быстро и безопасно доставят до любого нужного вам места в Луксоре.

Организационные детали