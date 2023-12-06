С комфортом добраться до любого нужного вам места в городе
Ваше желание — быстро и безопасно добраться из аэропорта в любое место Луксора? Легко! Предлагаем трансфер на современном комфортабельном микроавтобусе и услуги опытного водителя. Даже если ваш рейс задержится, мы вас дождёмся.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой с вашими именами, сопроводит до автомобиля и поможет донести чемоданы.
Водитель будет отслеживать рейс и дождётся вас, даже если самолёт задержится. Вас быстро и безопасно доставят до любого нужного вам места в Луксоре.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на новом комфортабельном микроавтобусе
- В переписке сообщите ваши имя и фамилию, номер рейса, дату и время прилёта
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Луксора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха — ваша команда гидов в Луксоре
Здравствуйте! Меня зовут Мухаммад. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими туристами. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!
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