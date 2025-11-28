Откройте для себя древний Луксор во время экскурсии по восточному и западному берегу Нила.
Вы посетите знаменитые археологические памятники, узнаете о жизни фараонов и увидите архитектурные сооружения, сохранившиеся с античных времен.
Описание экскурсии
Восточный берег Нила
Экскурсия начинается с посещения Карнакского храма на восточном берегу Нила. Вы увидите монументальные колонны и барельефы, рассказывающие о религиозных традициях Древнего Египта. Этот комплекс демонстрирует масштабы строительства фараонов и их представления о вечности.
Западный берег Нила
Далее программа продолжается на западном берегу, где находится Долина царей с усыпальницами фараонов. Вы осмотрите храм Хатшепсут в Дейр эль-Бахари, известный своей архитектурой и историей правления женщины-фараона.
Завершение маршрута
Завершает экскурсию осмотр Колоссов Мемнона - каменных статуй, которые веками встречают рассвет над Луксором. С этой точки открывается панорама на Нил, позволяющая оценить географическое расположение древних памятников. Важная информация:
- Для посещения археологических зон требуются входные билеты.
- Рекомендуется взять с собой воду и головной убор.
- Экскурсия предполагает пешие переходы по территории памятников.
- Возьмите удобную обувь, головной убор, воду и солнцезащитный крем.
- Программа включает посещение обоих берегов Нила.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Долина царей
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в посещаемые объекты
- Транспорт
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Карнак
Завершение: Западный берег
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
