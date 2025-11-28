Восточный берег Нила

Экскурсия начинается с посещения Карнакского храма на восточном берегу Нила. Вы увидите монументальные колонны и барельефы, рассказывающие о религиозных традициях Древнего Египта. Этот комплекс демонстрирует масштабы строительства фараонов и их представления о вечности.

Западный берег Нила

Далее программа продолжается на западном берегу, где находится Долина царей с усыпальницами фараонов. Вы осмотрите храм Хатшепсут в Дейр эль-Бахари, известный своей архитектурой и историей правления женщины-фараона.

Завершение маршрута

Завершает экскурсию осмотр Колоссов Мемнона - каменных статуй, которые веками встречают рассвет над Луксором. С этой точки открывается панорама на Нил, позволяющая оценить географическое расположение древних памятников. Важная информация: