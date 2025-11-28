Мои заказы

Эхо древности: Луксор - храмы фараонов и Долина царей

Откройте для себя древний Луксор во время экскурсии по восточному и западному берегу Нила.

Вы посетите знаменитые археологические памятники, узнаете о жизни фараонов и увидите архитектурные сооружения, сохранившиеся с античных времен.
Описание экскурсии

Восточный берег Нила

Экскурсия начинается с посещения Карнакского храма на восточном берегу Нила. Вы увидите монументальные колонны и барельефы, рассказывающие о религиозных традициях Древнего Египта. Этот комплекс демонстрирует масштабы строительства фараонов и их представления о вечности.

Западный берег Нила

Далее программа продолжается на западном берегу, где находится Долина царей с усыпальницами фараонов. Вы осмотрите храм Хатшепсут в Дейр эль-Бахари, известный своей архитектурой и историей правления женщины-фараона.

Завершение маршрута

Завершает экскурсию осмотр Колоссов Мемнона - каменных статуй, которые веками встречают рассвет над Луксором. С этой точки открывается панорама на Нил, позволяющая оценить географическое расположение древних памятников. Важная информация:
  • Для посещения археологических зон требуются входные билеты.
  • Рекомендуется взять с собой воду и головной убор.
  • Экскурсия предполагает пешие переходы по территории памятников.
  • Возьмите удобную обувь, головной убор, воду и солнцезащитный крем.
  • Программа включает посещение обоих берегов Нила.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Карнакский храм
  • Долина царей
  • Храм Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в посещаемые объекты
  • Транспорт
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Карнак
Завершение: Западный берег
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
