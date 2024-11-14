Колоссы Мемнона – экскурсии в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «Колоссы Мемнона» в Луксоре, цены от $200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Луксор - столица всех веков
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Луксор: Путешествие по столице веков - от Карнака до Долины Царей
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд во время экскурсии по Луксору, где история оживает среди величественных руин
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию
Гуляй как лускорец по must-see местам
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Луксор: Путешествие в сердце древнеегипетской цивилизации
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнакский комплекс, легендарные гробницы и колоссы Мемнона. Завершите день путешествием по великому Нилу
Начало: Вас заберём из любого места в Луксоре и привезём
Расписание: Eжедневно в любое время суток
15 апр в 09:00
16 апр в 09:00
$220 за экскурсию
Самобытный Луксор
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    14 ноября 2024
    Луксор - столица всех веков
    Очень хорошо организовано, много интересного увидели, гид Гамал - лучший!
  • Е
    Евгения
    29 февраля 2024
    Гуляй как лускорец по must-see местам
    Очень насыщенная экскурсия, до сих пор не верится что мы это видели. Дополнительно брали храм Рамзеса 3, рекомендую еще Рамзес
    читать дальше

    2 и луксорский музей, на них сил не хватило, но будет повод вернуться. Банановая план акция тоже хороша, там ослик живет и кролик и еще накормили клубникой, бананами, фрешами и гуавой - вострг! Гид Шаркави - спасибо ему, устал с нами, но не ограничивал в свободном времени. Всем спасибо.

  • Л
    Любовь
    31 мая 2023
    Гуляй как лускорец по must-see местам
    Это было невероятно!!! Очень увлекательно, познавательно и затягивающе. Гид Исмаил приехал вовремя, авто было комфортабельное, обед отличный, сама экскурсия не
    читать дальше

    утомительная. Исмаил очень интересно рассказывает, понятным языком, умеет удержать внимание. Наши пожелания по маршруту и таймингу учитывали на 100%. В общем, процветания вам, мы счастливы что выбрали именно вас!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Колоссы Мемнона»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Луксор - столица всех веков
  2. Гуляй как лускорец по must-see местам
  3. Самобытный Луксор
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Колоссы Мемнона
  3. Долина Царей
Сколько стоит экскурсия по Луксору в апреле 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Колоссы Мемнона" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 220. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Луксоре на 2025 год по теме «Колоссы Мемнона», 3 ⭐ отзыва, цены от $200. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь