Индивидуальная
до 1 чел.
Луксор: Путешествие по столице веков - от Карнака до Долины Царей
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд во время экскурсии по Луксору, где история оживает среди величественных руин
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Частный трансфер в Дендеру и Абидос из Луксора с посещением храмов
Насладитесь частной однодневной поездкой к храмам Дендеры и Абидоса. Посетите храм Хатхор и храм Осириса, важные религиозные места древнего Египта
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
15 апр в 06:00
$250 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета14 ноября 2024Очень хорошо организовано, много интересного увидели, гид Гамал - лучший!
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Долина Царей»
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