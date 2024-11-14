Экскурсии в Долину Царей в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина Царей» в Луксоре, цены от $200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Луксор - столица всех веков
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Луксор: Путешествие по столице веков - от Карнака до Долины Царей
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд во время экскурсии по Луксору, где история оживает среди величественных руин
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию
Самобытный Луксор
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию
Переезд в Дендеру и Абидос из Луксора и обратно в Луксор
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Частный трансфер в Дендеру и Абидос из Луксора с посещением храмов
Насладитесь частной однодневной поездкой к храмам Дендеры и Абидоса. Посетите храм Хатхор и храм Осириса, важные религиозные места древнего Египта
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
15 апр в 06:00
$250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Долина Царей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Луксор - столица всех веков
  2. Самобытный Луксор
  3. Переезд в Дендеру и Абидос из Луксора и обратно в Луксор
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Сколько стоит экскурсия по Луксору в апреле 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Долина Царей" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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