Луксор — это будто бы два разных города, не похожих друг на друга. Правый берег («Город живых») известен благодаря Карнакскому и Луксорскому храмам. На левом же берегу (в «городе мёртвых») находятся древние некрополи, Мемнонские колоссы и храм царицы Хатшепсут. Вы посетите все эти места, сравните две части города и сопоставите современный быт и жизнь несколько тысячелетий назад.

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Описание

Что вас ожидает

Сквозь века и эпохи

Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.

А еще здесь находится Карнакский храм — одно из крупнейших сооружений древности. Его строили во времена правления 30 фараонов!

На другой берег Нила

Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:

— Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III

— Колоссы Мемнона

— скальный храм царицы Хатшепсут

— Долина вельмож

Организационные детали