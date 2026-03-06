Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Луксор - это уникальное место, где современность соседствует с древностью.
На правом берегу Нила, в "городе живых", вы увидите Карнакский храм с его величественными колоннами и статуями сфинксов.
На левом берегу, в читать дальшеуменьшить
"городе мёртвых", вас ждут грандиозные некрополи, Мемнонские колоссы и храм царицы Хатшепсут.
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в историю, увидеть, как жили и умирали древние египтяне, и сравнить их быт с современностью. Комфортабельный микроавтобус и опытный гид обеспечат вам незабываемое путешествие
🌍 Уникальная возможность посетить два разных мира в одном городе
🏛️ Величественные храмы и древние некрополи
🚐 Комфортабельный транспорт с кондиционером
📜 Погружение в историю и культуру древнего Египта
👨🏫 Опытные гиды с глубокими знаниями
Что можно увидеть
Карнакский храм
Долина царей
Колоссы Мемнона
Храм царицы Хатшепсут
Долина вельмож
Описание экскурсии
Город живых
Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.
Карнакский храм
Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм. Его строили во времена правления 30 фараонов! Вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.
Город мёртвых
Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники: — Долина Царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки. — Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая. — Храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал. — Храм Рамзеса III в Мединет-Абу — самый большой храм в Луксоре после Карнакского. Это родина древнеегипетского бога Амона и место расположения одного из самых красивых храмов эпохи Древнего Египта.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
Входные билеты оплачиваются дополнительно: — Карнакский храм 14$ — Долина Царей 16$ — Храм Хатшепсут 12$ — Храм Рамзеса III 10$
Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Луксоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1894 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Таха. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
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Валов
Дата посещения: 6 мар 2026
Понравилось все. Отличный гид Таха, отличный автомобиль, прекрасная погода. По предварительной договорённости гид скорректировал план экскурсии по нашему желанию, билеты были взяты заранее, фотографировал нас с женой профессионально, рассказывал интересно и на отличном русском языке. Приехал без опоздания, был готов продолжить экскурсию и далее по нашему желанию. Рекомендую всем! Отлично.
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Аркадий
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и город мертвых. Таха очень хорошо говорит по-русски. все билеты были куплены заранее, мы ничего читать дальшеуменьшить
не ждали на египетском зное, а сразу шли в музеи и гробницы. Таха помог с трансфером из Хургады и посещением Дандары на следующий день по пути обратно в Хургаду. У него можно брать комплексный осмотр Люксора. Как амулет гид защищал нас от самых приставучих местных торговцев, что очень ценно. мы попробовали потом сами прогуляться по Люксору, и это было невыносимо - на каждом шагу тебе что-то предлагают по «одному доллару». Причем идут за тобой минут 15 и продолжают уговаривать. Сама экскурсия была содержательна и интересна. Хоть шестилетнему ребенку было тяжело. Еще раз спасибо Тахе за выносливость и терпеливость при общении с ребенком. В ресторане была вкусная местная кухня, нам все понравилось. огромная благодарность водителю - такой мягкой и комфортной езды я, пожалуй, никогда не видел
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К
Ксения
Только что вернулись с экскурсии в Луксоре. Не пожалели, что выбрали именно индивидуальную экскурсию, нашим гидом был Таха - профессионал своего дела с хорошими знаниями. Отвечал на все наши вопросы, а также был чутким и внимательным, подстроился под наши запросы, мы отлично провели время. Однозначно рекомендую.
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o
olesya
Спасибо за отлично организованную экскурсию. Подстроили индивидуально под детей. Все было прекрасно!
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Е
Елена
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все наши пожелания, все спланировал и продумал до мелочей, заранее купил все билеты, чтобы мы не тратили на это время. Таха, большое спасибо Вам от всей семьи за прекрасно проведенное время и подарок (фрукты). Искренне рекомендуем.
+2
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Б
Богдан
Мы провели с Тахо 2 дня экскурсий по Луксору, это были потрясающие часы каждый день, Тахо рассказал очень многое о культуре древних египтян и фараонов. Научил нас читать картуш и читать дальшеуменьшить
понимать смысл описанный на стенах в храмах.
В каждом храме мы получили достаточно информации и понимании что здесь происходило и как все было устроено.
Он был нашим гидом и товарищем в этом путишествии. Помогал нам найти правильных продавцов по сувенирам и с адекватными ценами и торговался вместо нас на местном языке и мы получали лучшую цену!
Мы также посетили интересные места такие как: каменоломня, лавка со специями и чаем и место где нам показали как правильно делают свитки из папируса. Это было потрясающим временем что бы передохнуть от жары, узнать что то новое под кондиционером 🙏🏻
У нас был комфортный автобус и личный водитель который всегда был рядом с нами и забирал нас с отеля ровно в наши часы.
Спасибо Таха за эти два прекрасных 2 дня по локациям, рекомендую
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