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Луксор - "город мёртвых" и "город живых"

Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Луксор - это уникальное место, где современность соседствует с древностью.

На правом берегу Нила, в "городе живых", вы увидите Карнакский храм с его величественными колоннами и статуями сфинксов.

На левом берегу, в
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"городе мёртвых", вас ждут грандиозные некрополи, Мемнонские колоссы и храм царицы Хатшепсут.

Эта экскурсия позволит вам погрузиться в историю, увидеть, как жили и умирали древние египтяне, и сравнить их быт с современностью. Комфортабельный микроавтобус и опытный гид обеспечат вам незабываемое путешествие

5
67 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальная возможность посетить два разных мира в одном городе
  • 🏛️ Величественные храмы и древние некрополи
  • 🚐 Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • 📜 Погружение в историю и культуру древнего Египта
  • 👨‍🏫 Опытные гиды с глубокими знаниями
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"

Что можно увидеть

  • Карнакский храм
  • Долина царей
  • Колоссы Мемнона
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Долина вельмож

Описание экскурсии

Город живых

Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.

Карнакский храм

Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм. Его строили во времена правления 30 фараонов! Вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.

Город мёртвых

Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:
Долина Царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.
Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.
Храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал.
Храм Рамзеса III в Мединет-Абу — самый большой храм в Луксоре после Карнакского. Это родина древнеегипетского бога Амона и место расположения одного из самых красивых храмов эпохи Древнего Египта.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — Карнакский храм 14$
    — Долина Царей 16$
    — Храм Хатшепсут 12$
    — Храм Рамзеса III 10$
  • Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Луксоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха
Таха — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1894 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Таха. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
3
2
1
В
Дата посещения: 6 мар 2026
Понравилось все. Отличный гид Таха, отличный автомобиль, прекрасная погода. По предварительной договорённости гид скорректировал план экскурсии по нашему желанию, билеты были взяты заранее, фотографировал нас с женой профессионально, рассказывал интересно и на отличном русском языке. Приехал без опоздания, был готов продолжить экскурсию и далее по нашему желанию. Рекомендую всем! Отлично.
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Аркадий
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и город мертвых. Таха очень хорошо говорит по-русски. все билеты были куплены заранее, мы ничего
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не ждали на египетском зное, а сразу шли в музеи и гробницы. Таха помог с трансфером из Хургады и посещением Дандары на следующий день по пути обратно в Хургаду. У него можно брать комплексный осмотр Люксора. Как амулет гид защищал нас от самых приставучих местных торговцев, что очень ценно. мы попробовали потом сами прогуляться по Люксору, и это было невыносимо - на каждом шагу тебе что-то предлагают по «одному доллару». Причем идут за тобой минут 15 и продолжают уговаривать.
Сама экскурсия была содержательна и интересна. Хоть шестилетнему ребенку было тяжело. Еще раз спасибо Тахе за выносливость и терпеливость при общении с ребенком.
В ресторане была вкусная местная кухня, нам все понравилось.
огромная благодарность водителю - такой мягкой и комфортной езды я, пожалуй, никогда не видел

Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
Большое спасибо Тахе за организованное мероприятие в Люксоре. За одну поездку мы посмотрели город живых и
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К
Только что вернулись с экскурсии в Луксоре. Не пожалели, что выбрали именно индивидуальную экскурсию, нашим гидом был Таха - профессионал своего дела с хорошими знаниями. Отвечал на все наши вопросы, а также был чутким и внимательным, подстроился под наши запросы, мы отлично провели время. Однозначно рекомендую.
Только что вернулись с экскурсии в Луксоре. Не пожалели, что выбрали именно индивидуальную экскурсию, нашим гидом
Только что вернулись с экскурсии в Луксоре. Не пожалели, что выбрали именно индивидуальную экскурсию, нашим гидом
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o
Спасибо за отлично организованную экскурсию. Подстроили индивидуально под детей. Все было прекрасно!
Спасибо за отлично организованную экскурсию. Подстроили индивидуально под детей. Все было прекрасно!
Спасибо за отлично организованную экскурсию. Подстроили индивидуально под детей. Все было прекрасно!
Спасибо за отлично организованную экскурсию. Подстроили индивидуально под детей. Все было прекрасно!
Спасибо за отлично организованную экскурсию. Подстроили индивидуально под детей. Все было прекрасно!
Спасибо за отлично организованную экскурсию. Подстроили индивидуально под детей. Все было прекрасно!
Спасибо за отлично организованную экскурсию. Подстроили индивидуально под детей. Все было прекрасно!
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Е
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все наши пожелания, все спланировал и продумал до мелочей, заранее купил все билеты, чтобы мы не тратили на это время. Таха, большое спасибо Вам от всей семьи за прекрасно проведенное время и подарок (фрукты). Искренне рекомендуем.
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все+2
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все
Прекрасная насыщенная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем и самым лучшим гидом. Таха учел все
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Б
Мы провели с Тахо 2 дня экскурсий по Луксору, это были потрясающие часы каждый день, Тахо рассказал очень многое о культуре древних египтян и фараонов. Научил нас читать картуш и
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понимать смысл описанный на стенах в храмах.

В каждом храме мы получили достаточно информации и понимании что здесь происходило и как все было устроено.

Он был нашим гидом и товарищем в этом путишествии.
Помогал нам найти правильных продавцов по сувенирам и с адекватными ценами и торговался вместо нас на местном языке и мы получали лучшую цену!

Мы также посетили интересные места такие как: каменоломня, лавка со специями и чаем и место где нам показали как правильно делают свитки из папируса. Это было потрясающим временем что бы передохнуть от жары, узнать что то новое под кондиционером 🙏🏻

У нас был комфортный автобус и личный водитель который всегда был рядом с нами и забирал нас с отеля ровно в наши часы.

Спасибо Таха за эти два прекрасных 2 дня по локациям, рекомендую

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