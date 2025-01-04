Карнакский храм – экскурсии в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «Карнакский храм» в Луксоре, цены от $90, скидки до 25%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Экскурсия в Дендеру и Луксор
На машине
На микроавтобусе
9 часов
-
25%
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
10 мая в 06:00
11 мая в 06:00
$263$350 за всё до 8 чел.
Карнакское звуковое и световое шоу в Луксоре
2 часа
Билеты
Карнакское звуковое и световое шоу
Почувствуйте дух древности, посетив незабываемое звуковое и световое шоу в храмах Карнака. Вас ждет захватывающее путешествие к истокам цивилизации
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день в 19:00
Завтра в 19:00
9 мая в 19:00
$90 за билет
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
На автобусе
На воздушном шаре
10 часов
Индивидуальная
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Начните день с восхода солнца над Луксором на воздушном шаре, а затем посетите Долину царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм с частным гидом
Начало: Луксор
Завтра в 04:00
9 мая в 04:00
$180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    4 января 2025
    Экскурсия в Дендеру и Луксор
    Лучший гид за наше путешествие по Египту. И как человек и как гид одновременно. Прекрасная организация, подача материала, ответы на
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    вопросы, общение в целом и машина и водитель, все супер. Хороший русский язык, что очень важно и понимание в различиях наших культур и привычек. Видно, что Таха давно работает с русскоязычными людьми. Спасибо большое. Рекомендую однозначно

  • А
    Анна
    4 января 2025
    Экскурсия в Дендеру и Луксор
    Мы посетили Дендеру и Абидос вместе с Ахмедом. Все прошло замечательно. Машина хорошая,водитель вел машину безупречно. В некоторых местах по
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    пути в Абидос нет асфальта, ехали по грунтовой. Но все было хорошо с нашим водителем! Гид Ахмед внимательный, по дороге покупал воду и бананы). Экскурсия содержательная. Все понравилось! Спасибо!

    Мы посетили Дендеру и Абидос вместе с Ахмедом. Все прошло замечательно. Машина хорошая,водитель вел машину безупречно
  • С
    Светлана
    21 августа 2024
    Экскурсия в Дендеру и Луксор
    Прекрасная экскурсия! Спасибо Тахе за организацию индивидуальной экскурсии из Марса Алама в Дендеру и Луксор. Он постоянно был с нами
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    на связи, отвечал на все вопросы. Гид Ахмед великолепно владеет русским языком, интересный рассказчик. Очень внимательный и заботливый. Хорошо организует порядок просмотра достопримечательностей, чередуя время экскурсии на открытом пространстве и в тени (что немало важно при температуре воздуха 44 градуса). Отдельное спасибо водителю Ахмету. Он быстро и с ветерком доставлял на к историческим местам.

    Прекрасная экскурсия! Спасибо Тахе за организацию индивидуальной экскурсии из Марса Алама в Дендеру и Луксор. ОнПрекрасная экскурсия! Спасибо Тахе за организацию индивидуальной экскурсии из Марса Алама в Дендеру и Луксор. Он

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Карнакский храм»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Луксору в мае 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Карнакский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 263 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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