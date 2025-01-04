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25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
10 мая в 06:00
11 мая в 06:00
$263
$350 за всё до 8 чел.
Билеты
Карнакское звуковое и световое шоу
Почувствуйте дух древности, посетив незабываемое звуковое и световое шоу в храмах Карнака. Вас ждет захватывающее путешествие к истокам цивилизации
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день в 19:00
Завтра в 19:00
9 мая в 19:00
$90 за билет
Индивидуальная
Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
Начните день с восхода солнца над Луксором на воздушном шаре, а затем посетите Долину царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм с частным гидом
Начало: Луксор
Завтра в 04:00
9 мая в 04:00
$180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета4 января 2025Лучший гид за наше путешествие по Египту. И как человек и как гид одновременно. Прекрасная организация, подача материала, ответы на
- ААнна4 января 2025Мы посетили Дендеру и Абидос вместе с Ахмедом. Все прошло замечательно. Машина хорошая,водитель вел машину безупречно. В некоторых местах по
- ССветлана21 августа 2024Прекрасная экскурсия! Спасибо Тахе за организацию индивидуальной экскурсии из Марса Алама в Дендеру и Луксор. Он постоянно был с нами
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Карнакский храм»
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