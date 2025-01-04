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на связи, отвечал на все вопросы. Гид Ахмед великолепно владеет русским языком, интересный рассказчик. Очень внимательный и заботливый. Хорошо организует порядок просмотра достопримечательностей, чередуя время экскурсии на открытом пространстве и в тени (что немало важно при температуре воздуха 44 градуса). Отдельное спасибо водителю Ахмету. Он быстро и с ветерком доставлял на к историческим местам.