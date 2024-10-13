читать дальше Царей откроет тайны усыпальниц фараонов, а Колоссы Мемнона впечатлят своими размерами.



Экскурсия проводится на современном микроавтобусе с кондиционером, что обеспечит комфортное передвижение. Профессиональные гиды расскажут интересные факты и истории о каждом месте. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех любителей истории и культуры

Путешествие в Луксор - это уникальная возможность посетить величественные архитектурные памятники, такие как Карнакский храм и Храм Хатшепсут. Священное озеро и магический жук скарабей ждут вас в Карнакском храме. Долина