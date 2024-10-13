Путешествие в Луксор - это уникальная возможность посетить величественные архитектурные памятники, такие как Карнакский храм и Храм Хатшепсут. Священное озеро и магический жук скарабей ждут вас в Карнакском храме. Долина
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
Описание трансферЛуксор – город на восточном берегу Нила на юге Египта! Я покажу гостям нашего города Карнакский храм, священное озеро, магического жука скарабея. Также посетим Храм Хатшепсут, расскажу об уникальной личности единственной женщины фараоне. Посетим Долину Царей, где расположены усыпальницы фараонов, а также легендарные Колоссы Мемнонов. Что же это за достопримечательности?
- Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс, где расположено священное озеро, часовня, магический жук скарабей, многочисленные постройки и сооружения.
- Храм Хатшепсут — я расскажу вам об уникальной личности единственной женщины фараоне, о ее вкладе в развитии Древнего Египта.
- Долина Царей — здесь расположены усыпальницы фараонов, которые мы с вами посетим. Я расскажу вам о том как были найдены гробницы, и увидите сохранившиеся из них. Увидите стены и потолки, покрытые замечательной живописью.
- Колоссы Мемнона — вы увидите две легендарные гигантские статуи, развернутые лицами к восходящему солнцу. Вес каждой из них составляет семьсот тонн. Фигуры расположены на западном берегу Нила. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды Экскурсия проходит на современном микроавтобусе с кондиционером.
С понедельника по воскресенье. С 7:00 до 16:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Храм Хатшепсут
- Долина Царей
- Колоссы Мемнона
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входной билет в Карнакский храм - 13$
- Входной билет в Долину Царей - 17$
- Входной билет в Храм Хатшепсут - 11$
- Обед и личные расходы
Место начала и завершения?
Луксор
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье. С 7:00 до 16:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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