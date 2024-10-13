Луксор: Карнакский храм, Храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона и Долина Царей

Погрузитесь в историю Луксора с посещением Карнакского храма, Храма Хатшепсут, Колоссов Мемнона и Долины Царей. Узнайте о великих фараонах и их наследии
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность посетить величественные архитектурные памятники, такие как Карнакский храм и Храм Хатшепсут. Священное озеро и магический жук скарабей ждут вас в Карнакском храме. Долина
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Царей откроет тайны усыпальниц фараонов, а Колоссы Мемнона впечатлят своими размерами.

Экскурсия проводится на современном микроавтобусе с кондиционером, что обеспечит комфортное передвижение. Профессиональные гиды расскажут интересные факты и истории о каждом месте. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех любителей истории и культуры

5 причин купить этот трансфер

  • 🏛️ Величественные архитектурные памятники
  • 🗺️ Уникальные исторические факты
  • 🚐 Комфортный трансфер на микроавтобусе
  • 🎨 Замечательная живопись в гробницах
  • 👑 Тайны усыпальниц фараонов
    • Луксор: Карнакский храм, Храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона и Долина Царей
    Луксор: Карнакский храм, Храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона и Долина Царей
    Луксор: Карнакский храм, Храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона и Долина Царей
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

    Что можно увидеть

  • Карнакский храм
  • Храм Хатшепсут
  • Долина Царей
  • Колоссы Мемнона

    • Описание трансфер

    Луксор – город на восточном берегу Нила на юге Египта! Я покажу гостям нашего города Карнакский храм, священное озеро, магического жука скарабея. Также посетим Храм Хатшепсут, расскажу об уникальной личности единственной женщины фараоне. Посетим Долину Царей, где расположены усыпальницы фараонов, а также легендарные Колоссы Мемнонов. Что же это за достопримечательности?
    • Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс, где расположено священное озеро, часовня, магический жук скарабей, многочисленные постройки и сооружения.
    • Храм Хатшепсут — я расскажу вам об уникальной личности единственной женщины фараоне, о ее вкладе в развитии Древнего Египта.
    • Долина Царей — здесь расположены усыпальницы фараонов, которые мы с вами посетим. Я расскажу вам о том как были найдены гробницы, и увидите сохранившиеся из них. Увидите стены и потолки, покрытые замечательной живописью.
    • Колоссы Мемнона — вы увидите две легендарные гигантские статуи, развернутые лицами к восходящему солнцу. Вес каждой из них составляет семьсот тонн. Фигуры расположены на западном берегу Нила. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды Экскурсия проходит на современном микроавтобусе с кондиционером.

    С понедельника по воскресенье. С 7:00 до 16:00

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Карнакский храм
    • Храм Хатшепсут
    • Долина Царей
    • Колоссы Мемнона
    Что включено
    • Трансфер
    • Услуги русскоговорящего гида
    Что не входит в цену
    • Входной билет в Карнакский храм - 13$
    • Входной билет в Долину Царей - 17$
    • Входной билет в Храм Хатшепсут - 11$
    • Обед и личные расходы
    Место начала и завершения?
    Луксор
    Когда и сколько длится?
    Когда: С понедельника по воскресенье. С 7:00 до 16:00
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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