Экскурсии на автобусе в Луксоре

Найдено 9 экскурсий в категории «На автобусе» в Луксоре, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
388272 за всё до 7 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Луксор - город-музей под открытым небом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Луксор: Путешествие в сердце древнеегипетской цивилизации
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнакский комплекс, легендарные гробницы и колоссы Мемнона. Завершите день путешествием по великому Нилу
Начало: Вас заберём из любого места в Луксоре и привезём
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$190 за всё до 2 чел.
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие в сердце древнего Египта: Дендера и Абидос из Луксора
Посетите сокровища древнего Египта, погрузитесь в мир загадок и красоты храмов Дендеры и Абидоса, вдохновляющих путешественников
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 17:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$330 за всё до 2 чел.
Самобытный Луксор
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$250 за всё до 2 чел.
Самобытный Луксор
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
250175 за всё до 4 чел.
Луксор - столица всех веков
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Луксор: Путешествие по столице веков - от Карнака до Долины Царей
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд во время экскурсии по Луксору, где история оживает среди величественных руин
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$200 за человека
Частный трансфер из Луксора в отели Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Частный трансфер Луксор - Хургада: комфортное путешествие
Выбирайте удобный частный трансфер из Луксора в Хургаду. Наслаждайтесь путешествием с кондиционером и квалифицированными водителями
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в 7 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$220 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александ
    5 апреля 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Мухамед и его команда Исмаил и Шаркави очень профессиональны, и мы настоятельно рекомендуем их! У нас было два дня в
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    Каире и полтора дня в Луксоре и мы остались в восторге от экскурсий и посещений, программа была тщательно подготовлена, включая все знаковые места с заранее куплеными билетами без очередей. Выражаем вам огромную благодарность!

  • Л
    Луна
    27 марта 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Хочу поблагодарить организатора нашей двухдневной экскурсии Мухамеда и нашего прекрасного гида, профессора Шаркави. Мы провели незабываемые 2 дня, посетив максимально
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    возможное количество достопримечательностей. Везде успели пройти и прочувствовать места с великой историей без очередей и навязчивых продавцов. Программа составлена максимально грамотно и комфортно. Эта команда профессионалов действительно учитывает все пожелания и делает ваш день на 5+. Благодарю 🙏

  • Г
    Григорий
    26 марта 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
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    В день прилета, на выходе из терминала, нас встретил водитель помог с багажом. До отеля в центре Луксора ехать 20-25 минут.

  • Е
    Евгения
    29 февраля 2024
    Луксор - город-музей под открытым небом
    Очень насыщенная экскурсия, до сих пор не верится что мы это видели. Дополнительно брали храм Рамзеса 3, рекомендую еще Рамзес
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    2 и луксорский музей, на них сил не хватило, но будет повод вернуться. Банановая план акция тоже хороша, там ослик живет и кролик и еще накормили клубникой, бананами, фрешами и гуавой - вострг! Гид Шаркави - спасибо ему, устал с нами, но не ограничивал в свободном времени. Всем спасибо.

  • Е
    Евгения
    27 февраля 2024
    Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
    Экскурсия прошла хорошо, информацией не перегружена. Гид Шаркави очень доброжелательный, старается сделать пребывание интересным. Так же можно его расспросить про местную жизнь, тоже интересно расскажет. Обед вкусный в Абидос. Впечатлений масса, храмы потрясают, пока не уложилось все в голове.
  • О
    Олег
    1 января 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.
  • О
    Ольга
    27 декабря 2023
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу! Особая благодарность нашему гиду Шаркави! Экскурсия на русском языке, все понятно, интересно изложено. Много
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    исторических фактов. Шаркави ответил на наши вопросы и о жизни современного Египта. На комфортабельном автомобиле быстро нас довозили до всех точек. Накормили вкусным обедом. Очень насыщенная программа, на память останутся красивые фотографии, которые нам помог сделать Шаркави. Будем рекомендовать друзьям!

    Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу!
  • Н
    Николай
    24 декабря 2023
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
    Очень интересные и впечатляющие объекты. Поразили и удивили даже после двух насыщенных дней на западном и восточном берегах Луксора. Туристов
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    мало, аутентично. В Дендере обязательно сразу купите дополнительный билет дл посещения подземной галереи (проход узкий, крупные люди могут не пройти). Экскурсия была прекрасно организовано, все четко, пунктуально, с учетом всех наших пожеланий. Гид Адель сочетает глубокое знание вопроса с хорошим русским языком, что бывает достаточно редко. Было интересно и комфортно. Обязательно к посещению, если проводите в Луксоре более 2-х дней.

    Очень интересные и впечатляющие объекты. Поразили и удивили даже после двух насыщенных дней на западном и
  • Л
    Любовь
    31 мая 2023
    Луксор - город-музей под открытым небом
    Это было невероятно!!! Очень увлекательно, познавательно и затягивающе. Гид Исмаил приехал вовремя, авто было комфортабельное, обед отличный, сама экскурсия не
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    утомительная. Исмаил очень интересно рассказывает, понятным языком, умеет удержать внимание. Наши пожелания по маршруту и таймингу учитывали на 100%. В общем, процветания вам, мы счастливы что выбрали именно вас!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На автобусе»

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  1. Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
  2. Луксор: цари и боги Древнего Египта
  3. Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
  4. Луксор - город-музей под открытым небом
  5. Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
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