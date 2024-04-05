1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
388€272 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Луксор: Путешествие в сердце древнеегипетской цивилизации
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнакский комплекс, легендарные гробницы и колоссы Мемнона. Завершите день путешествием по великому Нилу
Начало: Вас заберём из любого места в Луксоре и привезём
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$190 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в сердце древнего Египта: Дендера и Абидос из Луксора
Посетите сокровища древнего Египта, погрузитесь в мир загадок и красоты храмов Дендеры и Абидоса, вдохновляющих путешественников
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 17:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$250 за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
250€175 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Луксор: Путешествие по столице веков - от Карнака до Долины Царей
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд во время экскурсии по Луксору, где история оживает среди величественных руин
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$200 за человека
Индивидуальная
5 часов
Частный трансфер Луксор - Хургада: комфортное путешествие
Выбирайте удобный частный трансфер из Луксора в Хургаду. Наслаждайтесь путешествием с кондиционером и квалифицированными водителями
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в 7 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$220 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександ5 апреля 2024Мухамед и его команда Исмаил и Шаркави очень профессиональны, и мы настоятельно рекомендуем их! У нас было два дня в
- ЛЛуна27 марта 2024Хочу поблагодарить организатора нашей двухдневной экскурсии Мухамеда и нашего прекрасного гида, профессора Шаркави. Мы провели незабываемые 2 дня, посетив максимально
- ГГригорий26 марта 2024Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
- ЕЕвгения29 февраля 2024Очень насыщенная экскурсия, до сих пор не верится что мы это видели. Дополнительно брали храм Рамзеса 3, рекомендую еще Рамзес
- ЕЕвгения27 февраля 2024Экскурсия прошла хорошо, информацией не перегружена. Гид Шаркави очень доброжелательный, старается сделать пребывание интересным. Так же можно его расспросить про местную жизнь, тоже интересно расскажет. Обед вкусный в Абидос. Впечатлений масса, храмы потрясают, пока не уложилось все в голове.
- ООлег1 января 2024Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.
- ООльга27 декабря 2023Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу! Особая благодарность нашему гиду Шаркави! Экскурсия на русском языке, все понятно, интересно изложено. Много
- ННиколай24 декабря 2023Очень интересные и впечатляющие объекты. Поразили и удивили даже после двух насыщенных дней на западном и восточном берегах Луксора. Туристов
- ЛЛюбовь31 мая 2023Это было невероятно!!! Очень увлекательно, познавательно и затягивающе. Гид Исмаил приехал вовремя, авто было комфортабельное, обед отличный, сама экскурсия не
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На автобусе»
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