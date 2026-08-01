Круиз из Асуана в Луксор на теплоходе 5* и индивидуальные экскурсии к храмам
Храмы Карнака, Эдфу, Ком-Омбо, Филе и Долина Царей
Для древних египтян Нил был божеством, от которого зависела жизнь цивилизации. На берегах шли великие стройки, и вы оцените часть этого наследия.
Посетите храмы Карнак, Эдфу, Ком-Омбо, Филе, что выросли вдоль читать дальшеуменьшить
русла с оглядкой на разливы, ветра и рассветы. Увидите, как фараоны воплотили мечты о вечной жизни на священной земле: побываете в заупокойном храме Хатшепсут и Долине Царей, где были похоронены Тутанхамон, Рамсес II, Сети I. Рассмотрите сотни причудливых иероглифов и истерзанных временем исполинов — Колоссы Мемнона.
Круиз пройдёт с комфортом на 5-звёздочном теплоходе с просторными палубами, бассейном, джакузи и трёхразовым питанием на борту.
Описание тура
Организационные детали
Не забудьте паспорт, тёплую одежду и кроссовки.
Программа тура по дням
1 день
Асуанская плотина, храм Филе
Встретимся и начнём день с экскурсии по Асуанской плотине. Посетим храм богини Исиды на острове Филе. Затем разместимся на борту теплохода, пообедаем и начнём круиз по Нилу.
2 день
Свободный день или храмы Абу-Симбел
Вы можете провести расслабленный день на борту. Или за доплату отправиться к скале Абу-Симбел, где высечены впечатляющие храмы Рамсеса II и Нефертари.
3 день
Храмы в Эдфу и Ком-Омбо
Наше путешествие продолжается. В Ком-Омбо изучим уникальное святилище, посвящённое одновременно двум богам — Хароэрису и Себеку. А в Эдфу посетим храм бога Гора, один из самых хорошо сохранившихся в Египте.
4 день
Карнакский храм, Колоссы Мемнона, Долина Царей, храм Хатшепсут
Впереди насыщенный день. Мы завершим круиз и отправимся на большую экскурсию по Луксору.
Сначала отправимся в Карнакский храм — крупнейший религиозный комплекс Амона-Ра. Затем увидим Колоссы Мемнона, охраняющие путь к Долине Царей, и богато украшенные гробницы фараонов Нового царства. Посетим высеченный в скале террасный храм царицы Хатшепсут, а после прогулки попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание без напитков
Трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Проезд в Асуан и обратно в ваш город из Луксора
Напитки
Виза
Входные билеты
Дополнительные экскурсии - храм Абу-Симбел, нубийская деревня, ботанический сад
Минимальное количество участников - 2. Если вы путешествуете в одиночку, нужна доплата $700
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Асуана, 8:00
Завершение: Аэропорт Луксора, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваш гид в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я окончил факультет туризма и гостиничного бизнеса. Изучал русский язык в Российском культурном центре. Имею официальную лицензию туристического гида Министерства туризма Египта. С 2005 года вожу индивидуальные и групповые экскурсии читать дальшеуменьшить
по Каиру, показываю гостям исторические и культурные достопримечательности Египта.
стараюсь проводить экскурсии на самом высоком уровне, чтобы заслужить ваше доверие и удовлетворение.
Буду очень рад вас видеть и всегда готов ответить на любые вопросы.
Тур входит в следующие категории Луксора
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