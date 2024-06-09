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Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте Нефертари: роскошь и романтика в Марса-Алам
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, наслаждаясь закатом и ужином на борту шикарной яхты Нефертари
Начало: Забираем всех туристов из отеля
«Прекрасный закат в открытом море, вкусный ужин и романтическая обстановка сделает ваш вечер незабываемым»
Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$95 за человека
Групповая
7 часов
Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу
Начало: Ваш отель
«В конце вечера вы отвезете свой квадроцикл обратно на станцию, а затем вернетесь в свой отель в Марса-Аламе»
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от $44.64 за человека
Групповая
5 часов
Наблюдение за звездами в пустыне Марса-Алам на верблюде с ужином
Погрузитесь в мир астрономии в пустыне Марса-Алам. Незабываемое приключение с наблюдением звезд, верблюжьей прогулкой и бедуинским ужином
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Путешествие с астрономом и наблюдение за закатом в пустыне Поездка на автомобиле с кондиционером от вашего отеля до бедуинской палатки «лагерь Абабда» в долине Пади»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$78.36 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Вечерние»
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