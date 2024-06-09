Найдено 3 экскурсии в категории « Вечерние » в Марсе-Аламе, цены от $44. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🛥 На яхте Круиз 5 часов Вечерний круиз на яхте Нефертари: роскошь и романтика в Марса-Алам Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, наслаждаясь закатом и ужином на борту шикарной яхты Нефертари Начало: Забираем всех туристов из отеля «Прекрасный закат в открытом море, вкусный ужин и романтическая обстановка сделает ваш вечер незабываемым» Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00 $ 95 за человека 🛻 На квадроциклах Групповая 7 часов Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу Начало: Ваш отель «В конце вечера вы отвезете свой квадроцикл обратно на станцию, а затем вернетесь в свой отель в Марса-Аламе» Расписание: Ежедневно в 12:30 от $ 44.64 за человека 🐫 На верблюдах Групповая 5 часов Наблюдение за звездами в пустыне Марса-Алам на верблюде с ужином Погрузитесь в мир астрономии в пустыне Марса-Алам. Незабываемое приключение с наблюдением звезд, верблюжьей прогулкой и бедуинским ужином Начало: Ваш отель «Что вас ожидает: Путешествие с астрономом и наблюдение за закатом в пустыне Поездка на автомобиле с кондиционером от вашего отеля до бедуинской палатки «лагерь Абабда» в долине Пади» Расписание: Ежедневно в 15:00 $ 78.36 за человека Другие экскурсии Марсы-Алама

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Вечерние»

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