1 чел.
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20%
Индивидуальная
13 часов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - это возможность увидеть величайшие памятники древнего Египта, включая Карнакский храм и Долину царей. Увлекательное приключение ждет вас
Завтра в 04:00
7 июля в 04:00
490€392 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
7 июля в 04:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
Завтра в 04:00
7 июля в 04:00
€380 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «На выходные»
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