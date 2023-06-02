Наблюдение за звездами в пустыне на верблюде + ужин
Путешествуйте, наблюдая за звездами, планетами и Галактикой с профессиональным астрономом. Вас ждет захватывающее приключение во время вашего путешествия в лагерь. Приобретите опыт наблюдения за звездами через профессиональный телескоп с инструктором. Насладитесь романтическим ужином-барбекю в пустыне в бедуинской атмосфере. Наблюдайте за закатом между горами в самом сердце пустыни.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Путешествие с астрономом и наблюдение за закатом в пустыне.
- Поездка на автомобиле с кондиционером от вашего отеля до бедуинской палатки «лагерь Абабда» в долине Пади. Как только мы прибудем к палатке бедуинов, мы проведем 30 минут, наслаждаясь поездкой на верблюдах. После прогулки на верблюдах у вас будет возможность отдохнуть в бедуинской палатке.
- Вы получите приветственный напиток «бедуинский чай» и услышите некоторую информацию о бедуинах и их простой жизни. Находясь в лагере, вы можете наблюдать, как бедуины пекут свой хлеб на костре, а также можете испечь свой собственный хлеб! Позже в тот же день вы подниметесь на небольшую скалу, чтобы полюбоваться потрясающим видом на закат.
- Затем вы насладитесь вкусным свежеприготовленным бедуинским ужином из «Овощного салата, салата тахини, риса, картофеля с помидорами, курицы и кофты». Поскольку сейчас будет темно, самое время исследовать небо с помощью профессионального астронома. Один из наших экспертов проинформирует вас о небе, звездах и созвездиях, после чего у вас будет возможность увидеть их в большие профессиональные телескопы.
Важная информация:
- Гид-экскурсовод: Английский язык.
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, удобную одежду, камеру.
- Не подходит беременным женщинам.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и высадка из вашего отеля
- Поездка на верблюде 30 мин.
- Барбекю ужин «шведский стол»
- Традиционный бедуинский чай и хлеб
- Опыт наблюдения за звездами с помощью профессионального телескопа
- Профессиональный гид по астрономии
- Панорамный вид на закат на пустынном холме
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид-экскурсовод: Английский язык
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, удобную одежду, камеру
- Не подходит беременным женщинам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании