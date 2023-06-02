Наблюдение за звездами в пустыне на верблюде + ужин (англ. сопровождение)

Наблюдение за звездами в пустыне на верблюде + ужин

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Ответы на вопросы
Путешествуйте, наблюдая за звездами, планетами и Галактикой с профессиональным астрономом. Вас ждет захватывающее приключение во время вашего путешествия в лагерь. Приобретите опыт наблюдения за звездами через профессиональный телескоп с инструктором. Насладитесь романтическим ужином-барбекю в пустыне в бедуинской атмосфере. Наблюдайте за закатом между горами в самом сердце пустыни.
Наблюдение за звездами в пустыне на верблюде + ужин (англ. сопровождение)
Наблюдение за звездами в пустыне на верблюде + ужин (англ. сопровождение)
Наблюдение за звездами в пустыне на верблюде + ужин (англ. сопровождение)
Наблюдение за звездами в пустыне на верблюде + ужин (англ. сопровождение)
Наблюдение за звездами в пустыне на верблюде + ужин (англ. сопровождение)
Наблюдение за звездами в пустыне на верблюде + ужин (англ. сопровождение)
Ближайшие даты:
2
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Путешествие с астрономом и наблюдение за закатом в пустыне.
  • Поездка на автомобиле с кондиционером от вашего отеля до бедуинской палатки «лагерь Абабда» в долине Пади. Как только мы прибудем к палатке бедуинов, мы проведем 30 минут, наслаждаясь поездкой на верблюдах. После прогулки на верблюдах у вас будет возможность отдохнуть в бедуинской палатке.
  • Вы получите приветственный напиток «бедуинский чай» и услышите некоторую информацию о бедуинах и их простой жизни. Находясь в лагере, вы можете наблюдать, как бедуины пекут свой хлеб на костре, а также можете испечь свой собственный хлеб! Позже в тот же день вы подниметесь на небольшую скалу, чтобы полюбоваться потрясающим видом на закат.
  • Затем вы насладитесь вкусным свежеприготовленным бедуинским ужином из «Овощного салата, салата тахини, риса, картофеля с помидорами, курицы и кофты». Поскольку сейчас будет темно, самое время исследовать небо с помощью профессионального астронома. Один из наших экспертов проинформирует вас о небе, звездах и созвездиях, после чего у вас будет возможность увидеть их в большие профессиональные телескопы.

Важная информация:

  • Гид-экскурсовод: Английский язык.
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, удобную одежду, камеру.
  • Не подходит беременным женщинам.

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и высадка из вашего отеля
  • Поездка на верблюде 30 мин.
  • Барбекю ужин «шведский стол»
  • Традиционный бедуинский чай и хлеб
  • Опыт наблюдения за звездами с помощью профессионального телескопа
  • Профессиональный гид по астрономии
  • Панорамный вид на закат на пустынном холме
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гид-экскурсовод: Английский язык
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, удобную одежду, камеру
  • Не подходит беременным женщинам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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