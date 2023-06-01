Прокатитесь на квадроцикле по египетской пустыне недалеко от Марса Алама. Посетите деревню бедуинов, чтобы узнать о местных традициях и культуре. Насладитесь вкусным ужином «шведский стол» и шоу бедуинов. Попробуйте традиционный чай и насладитесь поездкой на верблюде.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Приключение в египетской пустыне.
- Во второй половине дня вас заберут из отеля в Марса Аламе и отвезут в Шейх Малек, в 25 км. к северу от аэропорта Марса Алам. Как только вы почувствуете себя комфортно на квадроцикле, проедете по пустыне примерно 22 километра между горами Восточной пустыни в бедуинскую деревню, чтобы посетить местное племя.
- В деревне бедуинов вас встретят чаем и вы узнаете больше о жизни и традициях. Посмотрите, как пекут традиционный хлеб, посмотрите на колодец и попробуйте покурить кальян. Затем вы совершите поездку на верблюде, чтобы полюбоваться потрясающим видом на закат. После этого устройте ужин-барбекю в самом сердце гор.
- Наслаждайтесь просмотром бедуинского шоу и насладитесь вкусным барбекю-ужином «шведский стол». Шоу включает в себя исполнение народных песен и традиционных танцев. В конце вечера вы отвезете свой квадроцикл обратно на станцию, а затем вернетесь в свой отель в Марса-Аламе.
Важная информация:
- Гид-экскурсовод: Русский.
- Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха.
- Не забудьте взять с собой камеру и солнцезащитные очки.
- Не допускаются участники в возрасте 1 лет и младше.
Ежедневно в 12:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка из всех отелей Марса Алам
- Катание на квадроциклах с профессиональным инструктором
- Поездка на верблюде
- Посещение бедуинской деревни
- Традиционный чай
- Ужин-барбекю и бедуинский хлеб
- Минеральная вода и безалкогольные напитки
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид-экскурсовод: Русский
- Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха
- Не забудьте взять с собой камеру и солнцезащитные очки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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