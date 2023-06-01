Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу

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Ответы на вопросы
Прокатитесь на квадроцикле по египетской пустыне недалеко от Марса Алама. Посетите деревню бедуинов, чтобы узнать о местных традициях и культуре. Насладитесь вкусным ужином «шведский стол» и шоу бедуинов. Попробуйте традиционный чай и насладитесь поездкой на верблюде.
Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу
Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу
Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу
Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу
Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу
Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу
Ближайшие даты:
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Приключение в египетской пустыне.
  • Во второй половине дня вас заберут из отеля в Марса Аламе и отвезут в Шейх Малек, в 25 км. к северу от аэропорта Марса Алам. Как только вы почувствуете себя комфортно на квадроцикле, проедете по пустыне примерно 22 километра между горами Восточной пустыни в бедуинскую деревню, чтобы посетить местное племя.
  • В деревне бедуинов вас встретят чаем и вы узнаете больше о жизни и традициях. Посмотрите, как пекут традиционный хлеб, посмотрите на колодец и попробуйте покурить кальян. Затем вы совершите поездку на верблюде, чтобы полюбоваться потрясающим видом на закат. После этого устройте ужин-барбекю в самом сердце гор.
  • Наслаждайтесь просмотром бедуинского шоу и насладитесь вкусным барбекю-ужином «шведский стол». Шоу включает в себя исполнение народных песен и традиционных танцев. В конце вечера вы отвезете свой квадроцикл обратно на станцию, а затем вернетесь в свой отель в Марса-Аламе.

Важная информация:

  • Гид-экскурсовод: Русский.
  • Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха.
  • Не забудьте взять с собой камеру и солнцезащитные очки.
  • Не допускаются участники в возрасте 1 лет и младше.

Ежедневно в 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка из всех отелей Марса Алам
  • Катание на квадроциклах с профессиональным инструктором
  • Поездка на верблюде
  • Посещение бедуинской деревни
  • Традиционный чай
  • Ужин-барбекю и бедуинский хлеб
  • Минеральная вода и безалкогольные напитки
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гид-экскурсовод: Русский
  • Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха
  • Не забудьте взять с собой камеру и солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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