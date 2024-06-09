1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Супер Сафари в Марса Алам: Квадроциклы, Бедуины и Барбекю
Погрузитесь в атмосферу восточной пустыни с захватывающей поездкой на квадроцикле и уникальным вечером в бедуинской деревне
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$40 за человека
Групповая
7 часов
Супер сафари по Эль Кусейру, Порт Галиб и Марса Алам: квадроциклы, бедуины и танец живота
Встречайте захватывающее приключение: быстрая езда на квадроциклах и вечер в компании гостеприимных бедуинов с ужином и танцем живота
Начало: Сафари ланд
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$38 за человека
Групповая
7 часов
Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от $44.64 за человека
Групповая
3 часа
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне Марса-Алам с верблюдами
Встречайте рассвет в пустыне на квадроцикле, вкусите бедуинский чай и насладитесь верблюжьей прогулкой в Марса-Алам
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$34 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Сафари»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марсе-Аламе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в июне 2024
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Сафари" можно забронировать 4 экскурсии от 34 до 44.64. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Цены на сафари в Марсе-Аламе, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август