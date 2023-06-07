Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор

Секрет любви богини Хатхор

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Отправляйтесь в путешествие к месту, где сбываются мечты о любви и счастье — величественный храм Хатхор в древнем городе Дендера.

Это уникальное святилище притягивает поклонников со всего мира, жаждущих найти истинную любовь и радость в своей жизни.
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
Ближайшие даты:
7
июн
8
июн
9
июн
10
июн
11
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12
июн
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Луксор и Храм Дендера
  • Карнакский храм
  • Обед на берегу Нила
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Магия древнего Египта: тайны и прекрасные исторические места.
  • Прибыв в Дендеру, вы окунетесь в атмосферу таинственности и магии древних времен. Храм Хатхор, посвященный богине любви и красоты, поразит вас своей изысканной архитектурой и украшениями. Вы познакомитесь с историей этого места и его ролью в древнеегипетской религии и обрядах. Отправляйтесь в увлекательное путешествие по его святыням, полным символов и ритуалов, которые помогут вам обрести гармонию и благополучие в отношениях и жизни.
  • После Дендеры вас ждет знаменитый город Луксор — одно из самых значимых мест древнего Египта. Погрузитесь в величественность и великолепие этого исторического наследия, которое олицетворяет славу и мощь фараонов. Вы прогуляйтесь по аллее Сфинксов, которая ведет к величественным Карнакским храмам, являющимся одними из самых величественных архитектурных памятников в мире. Во время экскурсии вы увидите роскошные гробницы и узнаете о жизни и верованиях могущественных правителей. Впечатляющие стены с рельефами и иероглифами расскажут вам истории древней Египта и его мифологии.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем туристов из отеля
Завершение: Довезем туристов из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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