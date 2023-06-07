Секрет любви богини Хатхор
Отправляйтесь в путешествие к месту, где сбываются мечты о любви и счастье — величественный храм Хатхор в древнем городе Дендера.
Это уникальное святилище притягивает поклонников со всего мира, жаждущих найти истинную любовь и радость в своей жизни.
Это уникальное святилище притягивает поклонников со всего мира, жаждущих найти истинную любовь и радость в своей жизни.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Луксор и Храм Дендера
- Карнакский храм
- Обед на берегу Нила
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Магия древнего Египта: тайны и прекрасные исторические места.
- Прибыв в Дендеру, вы окунетесь в атмосферу таинственности и магии древних времен. Храм Хатхор, посвященный богине любви и красоты, поразит вас своей изысканной архитектурой и украшениями. Вы познакомитесь с историей этого места и его ролью в древнеегипетской религии и обрядах. Отправляйтесь в увлекательное путешествие по его святыням, полным символов и ритуалов, которые помогут вам обрести гармонию и благополучие в отношениях и жизни.
- После Дендеры вас ждет знаменитый город Луксор — одно из самых значимых мест древнего Египта. Погрузитесь в величественность и великолепие этого исторического наследия, которое олицетворяет славу и мощь фараонов. Вы прогуляйтесь по аллее Сфинксов, которая ведет к величественным Карнакским храмам, являющимся одними из самых величественных архитектурных памятников в мире. Во время экскурсии вы увидите роскошные гробницы и узнаете о жизни и верованиях могущественных правителей. Впечатляющие стены с рельефами и иероглифами расскажут вам истории древней Египта и его мифологии.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем туристов из отеляЗавершение: Довезем туристов из отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании