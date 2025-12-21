-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Проникнуться особой мистической атмосферой древности в поездке по храмам и некрополям
Начало: У вашего отеля
«Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм»
Завтра в 04:00
9 янв в 04:00
$371
$530 за всё до 8 чел.
Групповая
Луксор и гробницы в Долине Царей - из Марса-Алама
Выехать до рассвета, чтобы увидеть Карнакский храм и колоссы Мемнона
Начало: У вашего отеля
«Карнакский храм (1–1,5 часа)Один из крупнейших храмовых комплексов Древнего Египта, строительство которого началось в 16 веке до н»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 03:30
2 янв в 03:30
3 янв в 03:30
$150 за человека
-
5%
Мини-группа
до 9 чел.
Из Марса-Аламы - в древний Луксор
Увидеть памятники времён фараонов: старинные храмы и поющие колоссы Мемнона
Начало: У входа отеля
«Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 01:30
2 янв в 01:30
3 янв в 01:30
$190
$200 за человека
- ССергей21 декабря 2025Спланировано все грамотно, нигде не ждали и все музеи прошли без очередей. Рассказали все интересно, на дополнительные вопросы ответы получили. Рекомендую.
- ННиколай23 ноября 2025За пару дней забронировали экскурсию на двоих. Таха сразу посчитал и написал общую стоимость (с платой за посещение достопримечательностей и
- ВВалерия12 ноября 2025Были в Луксоре на индивидуальной экскурсии вдвоем с сыном. Гид Таха отлично знает свое дело. Все прошло спокойно, безопасно и
- ВВалерия7 ноября 2025Экскурсия интересная и познавательная! Получили массу впечатлений и узнали много нового о Египте. Отдельная благодарность гиду Тахе за увлекательный и подробный рассказ! В конце экскурсии угостил мороженным, манго и водой 🙏🏻
- ААндрей6 ноября 2025Отличный гид, отличная организации экскурсии. Угощает напитками, нам даже манго подарил. Находит лучшие места для фото, полностью подстраивается под гостей. Рекомендуем!
- ББаранова6 ноября 2025Прекрасная, комфортная поездка получилась в Луксор. Забрали в указанное время из отеля, дорога длинная, но нисколько не утомила, комфортный автомобиль
- ИИван29 октября 2025Экскурсия прошла на ура. Таха отличный рассказчик, организовано все в лучшем виде. Вкусный обед, везде привезли-отвезли
- SSergei27 октября 2025Впервые пользовались услугами сайта. По отзывам нашли гида Таха, выбрали экскурсию в Луксор из Марса Алам.
Организаторы вышли на связь очень
- OOleg20 октября 2025Таха оставил исключительно приятное впечатление. Прекрасно владеет русским языком, что значительно облегчило общение и понимание всей представленной информации. Рассказ изначально
- ММаргарита29 сентября 2025Прекрасная, комфортная поездка получилась сегодня в древний Луксор.
Почувствовали заботу гида Тахи, начиная с момента бронирования и до возвращения в отель.
