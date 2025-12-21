Мои заказы

Храмы и соборы Марсы-Алама с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Марсе-Аламе, цены от $150, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
На машине
13 часов
-
30%
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Проникнуться особой мистической атмосферой древности в поездке по храмам и некрополям
Начало: У вашего отеля
«Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм»
Завтра в 04:00
9 янв в 04:00
$371$530 за всё до 8 чел.
Луксор и гробницы в Долине Царей - из Марса-Алама
На автобусе
13 часов
Групповая
Луксор и гробницы в Долине Царей - из Марса-Алама
Выехать до рассвета, чтобы увидеть Карнакский храм и колоссы Мемнона
Начало: У вашего отеля
«Карнакский храм (1–1,5 часа)Один из крупнейших храмовых комплексов Древнего Египта, строительство которого началось в 16 веке до н»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 03:30
2 янв в 03:30
3 янв в 03:30
$150 за человека
Из Марса-Аламы - в древний Луксор
На машине
13 часов
-
5%
Мини-группа
до 9 чел.
Из Марса-Аламы - в древний Луксор
Увидеть памятники времён фараонов: старинные храмы и поющие колоссы Мемнона
Начало: У входа отеля
«Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 01:30
2 янв в 01:30
3 янв в 01:30
$190$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    21 декабря 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
    Спланировано все грамотно, нигде не ждали и все музеи прошли без очередей. Рассказали все интересно, на дополнительные вопросы ответы получили. Рекомендую.
  • Н
    Николай
    23 ноября 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
    За пару дней забронировали экскурсию на двоих. Таха сразу посчитал и написал общую стоимость (с платой за посещение достопримечательностей и
    читать дальше

    обед).
    Так как мы остановились в отеле на юге Марса-Алама, забрали нас из отеля нас в 2:00 ночи.
    В 7:30 прибыли в Луксор, здесь на парковке у Карнакского храма нас уже ждал наш гид Таха, с этого момента и началась наша экскурсия. Таха рассказал про историю появления богов Египта, научил читать древнюю египетскую письменность, древние технологии строительства, а так же сделал прекрасные фотографии нас на фоне достопримечательностей. По пути на следующую остановку Таха угостил нас вкусным мороженым и газировкой(Cola). Дальше заехали в магазин всяких масел-специй, это остановка по желанию, типичный туристический магазинчик. Нам там нужно было купить траву лемонграсс, поэтому мы согласились.
    После этого покатались на моторной лодке по реке Нил, здесь мы увидели знаменитый отель Winter Palace, где снимались эпизоды фильма Мумия и останавливались знаменитости, в том числе бывший президент США Билл Клинтон.
    Далее мы приехали на обед в кафе. Таха заранее узнал, что мы предпочли бы на обед (рыба, говядина и. т. п.). Из еды полноценное первое, второе салат, лепёшки, намазка хумус и чай.
    После обеда мы отправились в храм Хатшепсут. Там он рассказывал про историю этой женщины-фараона. После этого была небольшая остановка в посёлке мастеров по обработке камня, там местные устраивают импровизированное шоу с барабанами и делают вид, что обрабатывают камень. В сам магазин зашли только поглазеть, продавцы не приставали и не вынуждали что-то купить.
    Дальше самая интересная часть маршрута-долина царей. Очень красивое атмосферное место, но те 3 гробницы что входили в стоимость посещения разочаровали. Очень короткие маршруты по тоннелю, открыты для посещения по сути только части коридора. Много туристов, душно, очереди и конечно на каждом шагу пытаются обмануть. На входе в тоннель где компостируют билет еще дают картонку чтобы обмахиваться, а на обратном пути за нее требуют денег. Также в тоннелях сидят местные аборигены и предлагают сделать фото в интересном ракурсе-потом просят денег… Так что при прогулках надо быть очень-очень внимательными и запомнить, что бесплатно там ничего не бывает.

    В целом экскурсия стоит своих денег, спасибо Тахе за проделанную работу.

  • В
    Валерия
    12 ноября 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
    Были в Луксоре на индивидуальной экскурсии вдвоем с сыном. Гид Таха отлично знает свое дело. Все прошло спокойно, безопасно и
    читать дальше

    интересно. Таха охотно рассказывает не только об истории Египта, но и о жизни современных египтян. Нравы, обычаи, особенности менталитета - можно поговорить обо всем. Очень понравилось! Рекомендую к посещению.
    P.S. Таха отличный фотограф. Специально прикрепляю фотки, которые сделал гид:)

  • В
    Валерия
    7 ноября 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
    Экскурсия интересная и познавательная! Получили массу впечатлений и узнали много нового о Египте. Отдельная благодарность гиду Тахе за увлекательный и подробный рассказ! В конце экскурсии угостил мороженным, манго и водой 🙏🏻
  • А
    Андрей
    6 ноября 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
    Отличный гид, отличная организации экскурсии. Угощает напитками, нам даже манго подарил. Находит лучшие места для фото, полностью подстраивается под гостей. Рекомендуем!
  • Б
    Баранова
    6 ноября 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
    Прекрасная, комфортная поездка получилась в Луксор. Забрали в указанное время из отеля, дорога длинная, но нисколько не утомила, комфортный автомобиль
    читать дальше

    и хороший водитель. Таха встретил нас в Люксоре. День прошел очень насыщено, Таха интересно рассказывает, знает историю, готов ответить на все интересующие вопросы не только по теме экскурсии. Гид с отличным чувством юмора.
    Однозначно рекомендую!!

  • И
    Иван
    29 октября 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
    Экскурсия прошла на ура. Таха отличный рассказчик, организовано все в лучшем виде. Вкусный обед, везде привезли-отвезли
  • S
    Sergei
    27 октября 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
    Впервые пользовались услугами сайта. По отзывам нашли гида Таха, выбрали экскурсию в Луксор из Марса Алам.
    Организаторы вышли на связь очень
    читать дальше

    быстро, предоставили всю информацию по программе, стоимости и организационным вопросам.
    После предоплаты на связь вышел гид, ответил на все возникшие вопросы, уточнил нюансы поездки.
    Четкая организация поездки от момента отъезда до возвращения в отель. Не было заминок, проблем. Для трансфера был предоставлен комфортный автомобиль с англоговорящим водителем. Гид встретил в Луксоре.
    Экскурсия была очень интересная. Информативно, живо, с юмором. Мы получили ответы и разъяснения по всем вопросам. Также хватало времени, чтобы погулять, посмотреть самим, сфотографироваться.
    После экскурсии по Карнакскому храму состоялся обед в ресторанчике на берегу Нила. Нас там уже ждали. Быстро накрыли стол: суп, рис с куриным шашлыком и кебабом, салат, хумус, лерешки и вода. Вкусно!
    Затем состоялась прогулка по Нилу на лодке, мы пришвартовались на противоположном берегу и отправились в город мертвых. Красиво, интересно, впечатляюще! Хоть и очень жарко!!!
    Таха - интереснейший собеседник, замечательный экскурсовод, хорошо владеющий русским языком. Рассказывая об истории и современности Египта, проводил параллели с культурными обычиями Египта и России. Было очень интересно!
    Дамы во время экскурсии получили по ароматной веточке базилика. А еще прошли мини-курс древней письменности)
    Отдельным приятным сюрпризом стал вкусный презент от гида.
    Таха, спасибо Вам за прекрасный день в Луксоре! Ваша экскурсия стоит не пяти, а десяти звезд!
    Нелли, Наталья, Сергей

  • O
    Oleg
    20 октября 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
    Таха оставил исключительно приятное впечатление. Прекрасно владеет русским языком, что значительно облегчило общение и понимание всей представленной информации. Рассказ изначально
    читать дальше

    ориентирован на туристов, впервые посещающих город, однако при желании Таха готов детально осветить интересующие моменты истории и культуры Египта. Хорошее чувство юмора помогло поддерживать интерес и настроение группы на протяжении всего маршрута. В завершение экскурсии гид провел нас в местный магазин, где мы смогли приобрести необходимые товары по низким ценам.
    Таха, спасибо!

  • М
    Маргарита
    29 сентября 2025
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
    Прекрасная, комфортная поездка получилась сегодня в древний Луксор.
    Почувствовали заботу гида Тахи, начиная с момента бронирования и до возвращения в отель.
    читать дальше

    Гид все время на связи, доброжелательный водитель Ахмед точно в срок забрал нас из отеля. Да, дорога тяжелая больше 5 часов из Марса Алама а одну сторону, выезд в 3 утра, но прикосновение к настоящей древности того стоит. Успели посетить все достопримечательности до наплыва людей, Таха никуда не торопил, рассказывал интересно и доступно, дал время для фотографий, подсказывал ракурсы. Вкусный обед с видом на Нил, прогулка на частной лодке по реке, вкуснейшее манго и инжир в качестве комплимента - все было хорошо организовано. Вернулись в отель в 18.30, усталые, но довольные. Однозначно рекомендуем!

