Описание трансфер

Дайвинг-Банан-Парашют в Шарм эль Шейхе Мы заберем вас из отеля в Шарм Эль Шейхе в то время, которое Вы предпочтете с 10:00 утра до 17:00 вечера. Продолжительность тура — 3 часа. В центре вам проводят инструктаж на русском языке и вы погружаетесь с берега в сопровождении инструктора. Дети до 10 лет не погружаются. У вас будет одно погружение продолжительностью около 10 минут на глубину от 7 до 9 метров. Ваш первый опыт дайвинга останется у вас в памяти яркими красками живого кораллового рифа и его обитателей. Затем вы совершите 5-10минутную поездку покорять волны на лодке-банане. После завершения 5-10минутной круговой поездки Вы сможете покататься на парашюте за катером. Полет на парашюте над водной гладью доставит вам невероятные ощущения парения и свободы. Ощутите драйв и двойную свежесть, которую вам подарят море и воздух. Вы будете парить на высоте птичьего полета над лазурной гладью моря вдали от шума и суеты. По окончании экскурсий мы отвезём вас обратно в отель.