3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют

Три незабываемых приключения за два часа. Ощутите невероятный драйв покоряя волны на лодке-банане.

Ваш первый опыт дайвинга останется у вас в памяти яркими красками живого кораллового рифа и его обитателей. А полет на парашюте над водной гладью доставит вам невероятные ощущения парения и свободы.
5
4 отзыва
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 13:00

Описание трансфер

Дайвинг-Банан-Парашют в Шарм эль Шейхе Мы заберем вас из отеля в Шарм Эль Шейхе в то время, которое Вы предпочтете с 10:00 утра до 17:00 вечера. Продолжительность тура — 3 часа. В центре вам проводят инструктаж на русском языке и вы погружаетесь с берега в сопровождении инструктора. Дети до 10 лет не погружаются. У вас будет одно погружение продолжительностью около 10 минут на глубину от 7 до 9 метров. Ваш первый опыт дайвинга останется у вас в памяти яркими красками живого кораллового рифа и его обитателей. Затем вы совершите 5-10минутную поездку покорять волны на лодке-банане. После завершения 5-10минутной круговой поездки Вы сможете покататься на парашюте за катером. Полет на парашюте над водной гладью доставит вам невероятные ощущения парения и свободы. Ощутите драйв и двойную свежесть, которую вам подарят море и воздух. Вы будете парить на высоте птичьего полета над лазурной гладью моря вдали от шума и суеты. По окончании экскурсий мы отвезём вас обратно в отель.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер до лодочной станции.
  • Инструктаж
  • Русскоговорящий инструктор.
  • Оборудование для дайвинга.
  • Одно погружение длительностью до 10/15 минут.
  • Спасательные жилеты.
  • Полёт на парашюте около 10 минут.
  • Катание на банане.
  • Душ с пресной водой.
  • Трансфер в отель.
Что не входит в цену
  • Фото и видео-съемка.
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Привезем обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Паспорт (копия)
  • Купальные костюмы
  • Полотенца
  • Подводную камеру (если есть)
  • Солнцезащитный крем
  • Теплую одежду в зимний период
  • Отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
A
30 мая 2024
Очень понравился Дайвинг.
В
9 мая 2024
Ездили с Махмудом на дайвинг+банан+парасейлинг. Это было первый опыт погружения, все прошло великолепно. Инструкторы отлично говорят на русском и Английском. Мы дополнительно попросили услуги фотографа. Получили очень яркие впечатления от
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поездки. Бонусом было то, что за нами приехал индивидуальный трансфер - комфортабельный микроавтобус с кожаными сиденьями.

После ездили еще на батискаф, наш сопровождающий подсказал куда лучше сесть, ответил на все вопросы, рассказал много всего интересного. Редко встретишь такую клиентоориентированность за пределами России.

Махмуд очень оперативно отвечал и шел навстречу в любых вопросах, предоставил скидку на бронирование экскурсий в будущем. Очень довольны уровнем сервиса и организацией у Махмуда!

V
24 апр 2024
Рекомендуем обратиться к Махмуду! Все прошло на отличном уровне, спокойно говорит по русски, помог посторожить вещи и сделать скидку на подводное фото/видео. Будем обращаться еще!
Н
28 мар 2024
Все прошло отлично, очень вежливый, забрал с отеля, все рассказал, проследил за нашими вещами во время всех наших развлечений. Спокойно разговаривали на русском языке, много рассказал помимо экскурсии.

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