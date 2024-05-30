Три незабываемых приключения за два часа. Ощутите невероятный драйв покоряя волны на лодке-банане.
Ваш первый опыт дайвинга останется у вас в памяти яркими красками живого кораллового рифа и его обитателей. А полет на парашюте над водной гладью доставит вам невероятные ощущения парения и свободы.
Ваш первый опыт дайвинга останется у вас в памяти яркими красками живого кораллового рифа и его обитателей. А полет на парашюте над водной гладью доставит вам невероятные ощущения парения и свободы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 13:00
Описание трансфер
Дайвинг-Банан-Парашют в Шарм эль Шейхе Мы заберем вас из отеля в Шарм Эль Шейхе в то время, которое Вы предпочтете с 10:00 утра до 17:00 вечера. Продолжительность тура — 3 часа. В центре вам проводят инструктаж на русском языке и вы погружаетесь с берега в сопровождении инструктора. Дети до 10 лет не погружаются. У вас будет одно погружение продолжительностью около 10 минут на глубину от 7 до 9 метров. Ваш первый опыт дайвинга останется у вас в памяти яркими красками живого кораллового рифа и его обитателей. Затем вы совершите 5-10минутную поездку покорять волны на лодке-банане. После завершения 5-10минутной круговой поездки Вы сможете покататься на парашюте за катером. Полет на парашюте над водной гладью доставит вам невероятные ощущения парения и свободы. Ощутите драйв и двойную свежесть, которую вам подарят море и воздух. Вы будете парить на высоте птичьего полета над лазурной гладью моря вдали от шума и суеты. По окончании экскурсий мы отвезём вас обратно в отель.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до лодочной станции.
- Инструктаж
- Русскоговорящий инструктор.
- Оборудование для дайвинга.
- Одно погружение длительностью до 10/15 минут.
- Спасательные жилеты.
- Полёт на парашюте около 10 минут.
- Катание на банане.
- Душ с пресной водой.
- Трансфер в отель.
Что не входит в цену
- Фото и видео-съемка.
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Привезем обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Паспорт (копия)
- Купальные костюмы
- Полотенца
- Подводную камеру (если есть)
- Солнцезащитный крем
- Теплую одежду в зимний период
- Отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Aleksandr
30 мая 2024
Очень понравился Дайвинг.
В
Владислав
9 мая 2024
Ездили с Махмудом на дайвинг+банан+парасейлинг. Это было первый опыт погружения, все прошло великолепно. Инструкторы отлично говорят на русском и Английском. Мы дополнительно попросили услуги фотографа. Получили очень яркие впечатления от
V
Vitaly
24 апр 2024
Рекомендуем обратиться к Махмуду! Все прошло на отличном уровне, спокойно говорит по русски, помог посторожить вещи и сделать скидку на подводное фото/видео. Будем обращаться еще!
Н
Наталия
28 мар 2024
Все прошло отлично, очень вежливый, забрал с отеля, все рассказал, проследил за нашими вещами во время всех наших развлечений. Спокойно разговаривали на русском языке, много рассказал помимо экскурсии.
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