ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Безопасное и увлекательное погружение

Не волнуйтесь: даже если вы планируете погружение впервые, оно будет легким и нестрашным. Инструктор поможет надеть оборудование, объяснит азы дайвинга и научит простому подводному языку жестов. Вы полюбуетесь морским миром на глубине до 10 м.

Три варианта дайвинга на ваш выбор

Они отличаются длительностью самого погружения, дополнениями в программе и стоимостью.

🐠 Дайвинг с берега (погружение на 20 мин., 25$): подойдет для тех, кто хочет только погружение, без дополнительных опций.

🐠 Дайвинг вблизи острова Тиран (погружение на 15 мин., 35$). К месту дайвинга вы поплывете на кораблике. Здесь вас ждут причудливые кораллы, огромные тропические рыбы, цветные моллюски. После погружения вы угоститесь обедом, приготовленным на борту.

🐠 Дайвинг в заповеднике Рас-Мохаммед (погружение на 15 мин., 40$). На кораблике вы доберетесь до лучшего в Египте места для погружений. Сто пятьдесят видов кораллов и тысячи видов рыб — впечатляются даже бывалые дайверы! В такую программу также включен обед на борту.

Организационные детали