ежедневно в 08:00

Дайвинг в фантастическом Красном море

Погрузиться с аквалангом вместе с инструктором в одном из трех мест на выбор

Раз вы читаете эти слова, то наверняка вам не нужно рассказывать о волшебстве дайвинга.

Напишем лишь, что Красное море по богатству подводного мира вне конкуренции на всей Земле! А еще оно очень чистое и теплое.

С радостью поможем вам испытать этот опыт: безопасно, комфортно и с яркими воспоминаниями на всю жизнь.
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море
Дайвинг в фантастическом Красном море

Что вас ожидает

Безопасное и увлекательное погружение

Не волнуйтесь: даже если вы планируете погружение впервые, оно будет легким и нестрашным. Инструктор поможет надеть оборудование, объяснит азы дайвинга и научит простому подводному языку жестов. Вы полюбуетесь морским миром на глубине до 10 м.

Три варианта дайвинга на ваш выбор

Они отличаются длительностью самого погружения, дополнениями в программе и стоимостью.

🐠 Дайвинг с берега (погружение на 20 мин., 25$): подойдет для тех, кто хочет только погружение, без дополнительных опций.

🐠 Дайвинг вблизи острова Тиран (погружение на 15 мин., 35$). К месту дайвинга вы поплывете на кораблике. Здесь вас ждут причудливые кораллы, огромные тропические рыбы, цветные моллюски. После погружения вы угоститесь обедом, приготовленным на борту.

🐠 Дайвинг в заповеднике Рас-Мохаммед (погружение на 15 мин., 40$). На кораблике вы доберетесь до лучшего в Египте места для погружений. Сто пятьдесят видов кораллов и тысячи видов рыб — впечатляются даже бывалые дайверы! В такую программу также включен обед на борту.

Организационные детали

  • Каждое погружение проходит с опытным сертифицированным русскоязычным инструктором
  • Трансфер от отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 30 человек
  • Дайвинг доступен для людей от 10 до 70 лет, без проблем с высоким давлением и сердцем

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно в 08:00

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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