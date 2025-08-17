ежедневно в 08:00

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для дайвинга в Красном море - с июня по сентябрь. В это время вода наиболее тёплая и прозрачная, что позволяет в полной мере насладиться подводным миром. В апреле, мае, октябре и ноябре также комфортно, но температура воды может быть немного ниже. В остальные месяцы погружения возможны, но вода может быть прохладнее, что может повлиять на комфортность пребывания под водой.

Если вы читаете эти строки, значит, вас манит волшебный мир подводных приключений. Красное море в Шарм-Эль-Шейхе - это настоящее сокровище для дайверов.Представьте себе: кристально чистая вода, где каждый уголок наполнен

жизнью, яркие кораллы и экзотические рыбы. Эта групповая экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться в этот подводный рай. Опытные русскоязычные инструкторы обеспечат вашу безопасность и комфорт, а трансфер от отеля сделает поездку еще более удобной. Независимо от вашего уровня подготовки, вы получите незабываемые впечатления и яркие воспоминания на всю жизнь

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Безопасное и увлекательное погружение

Не волнуйтесь: даже если вы планируете погружение впервые, оно будет легким и нестрашным. Инструктор поможет надеть оборудование, объяснит азы дайвинга и научит простому подводному языку жестов. Вы полюбуетесь морским миром на глубине до 10 м.

Три варианта дайвинга на ваш выбор

Они отличаются длительностью самого погружения, дополнениями в программе и стоимостью.

🐠 Дайвинг с берега (погружение на 20 мин.): подойдет для тех, кто хочет только погружение, без дополнительных опций.

🐠 Дайвинг вблизи острова Тиран (погружение на 15 мин.). К месту дайвинга вы поплывете на кораблике. Здесь вас ждут причудливые кораллы, огромные тропические рыбы, цветные моллюски. После погружения вы угоститесь обедом, приготовленным на борту.

🐠 Дайвинг в заповеднике Рас-Мохаммед (погружение на 15 мин.). На кораблике вы доберетесь до лучшего в Египте места для погружений. Сто пятьдесят видов кораллов и тысячи видов рыб — впечатляются даже бывалые дайверы! В такую программу также включен обед на борту.

Организационные детали