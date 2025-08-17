ежедневно в 08:00

🌊 Погружение в одно из самых чистых и теплых морей мира
🐠 Наблюдение за уникальным подводным миром Красного моря
👨🏫 Поддержка опытных русскоязычных инструкторов
🚐 Комфортабельный трансфер от отеля и обратно
🍽️ Вкусный обед на борту корабля
🏝️ Возможность выбрать из трех вариантов дайвинга
🧒 Доступность для людей от 10 до 70 лет
Лучшее время для посещения
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мар
апр
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июн
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Лучшее время для дайвинга в Красном море - с июня по сентябрь. В это время вода наиболее тёплая и прозрачная, что позволяет в полной мере насладиться подводным миром. В апреле, мае, октябре и ноябре также комфортно, но температура воды может быть немного ниже. В остальные месяцы погружения возможны, но вода может быть прохладнее, что может повлиять на комфортность пребывания под водой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красное море
Остров Тиран
Заповедник Рас-Мохаммед
Кораллы
Тропические рыбы
Цветные моллюски
Описание экскурсии
Безопасное и увлекательное погружение
Не волнуйтесь: даже если вы планируете погружение впервые, оно будет легким и нестрашным. Инструктор поможет надеть оборудование, объяснит азы дайвинга и научит простому подводному языку жестов. Вы полюбуетесь морским миром на глубине до 10 м.
Три варианта дайвинга на ваш выбор
Они отличаются длительностью самого погружения, дополнениями в программе и стоимостью.
🐠 Дайвинг с берега (погружение на 20 мин.): подойдет для тех, кто хочет только погружение, без дополнительных опций.
🐠 Дайвинг вблизи острова Тиран (погружение на 15 мин.). К месту дайвинга вы поплывете на кораблике. Здесь вас ждут причудливые кораллы, огромные тропические рыбы, цветные моллюски. После погружения вы угоститесь обедом, приготовленным на борту.
🐠 Дайвинг в заповеднике Рас-Мохаммед (погружение на 15 мин.). На кораблике вы доберетесь до лучшего в Египте места для погружений. Сто пятьдесят видов кораллов и тысячи видов рыб — впечатляются даже бывалые дайверы! В такую программу также включен обед на борту.
Организационные детали
Каждое погружение проходит с опытным сертифицированным русскоязычным инструктором
Трансфер от отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе
Дайвинг доступен для людей от 10 до 70 лет, без проблем с высоким давлением и сердцем
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дайвинг с берега
$35
Дайвинг вблизи острова тиран
$65
Дайвинг в заповеднике рас-мохаммед
$65
морская прогулка без дайвинг " Снорклинг "
$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 2027 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
Спасибо Кариму за организацию отличной экскурсии. Прогулка на яхте до белого острова. Красота. Дайвинг тоже очень хорош, впечатления потрясающие. единственное что - немного мутноватая вода. Фотограф с яхты сделал хорошие читать дальшеуменьшить
фото, а вот фото с дайвинга получились не очень. Мы при покупке не посмотрели все фото, а только часть. Потом уже увидели, что большая часть плохие, мутные. Расстроились, что переплатили. Поэтому перед покупкой обязательно посмотрите все. И обязательно торгуйтесь. Фото не может стоить дороже самой экскурсии. Карим, еще раз большое спасибо, будем обращаться к тебе в следующих поездках.
+2
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А
Александра
Мы с мужем остались в восторге! Это было наше первое погружение. Отдельное спасибо Ахмеду, с ним было спокойно погружаться.
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Lilit
Пишу отзыв сидя уже в номере. Хочу по благодарит Карима от всей души, за такие подаренные эмоции. Это было мое первое погружение, и я счастлива. Мы были всей семьей, и читать дальшеуменьшить
погружение должно было я папа и брат. Мама безумно боялась воды. Но инструктор Ахмед, так вселил мне доверие. Но отдельно я Благодарна Ахмету, после первого погружение, мне захотелось. Еще но во второй раз это было нереально. Ахмет, спасибо one love 😍💙💙💙💙
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M
Mk
Первый раз пробовали дайвинг, поэтому были некоторые опасения. Но все было организовано четко и безопасно. Карим ответил на все вопросы по организации. Ребята на яхте сделали все, чтобы мы получили удовольствие от погружения. Отдельное спасибо инструктору Миду
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Татьяна
Благодарю очень чуткого и терпеливого инструктора Карима, а также фотографа Абдуллу за первый в моей жизни дайвинг! Советую всем!
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А
Алексей
Всё было отлично. Ребята показали всю красоту Красного моря. Руководителя банды аквалангистов зовут Бойко. Рекомендую.
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