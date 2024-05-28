Научиться дышать под водой и узнать, что скрывают глубины Красного моря
Почувствуйте себя как рыба в воде во время дайвинга на одном из самых живописных пляжей города! С вами всегда будет профессиональный русскоговорящий инструктор, который научит правильно дышать и вести себя под водой и сопроводит вас в незабываемое путешествие к морским глубинам.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы заберём вас у отеля, по дороге расскажем много интересного о Шарм-эль-Шейхе, Красном море и подводных обитателях. Затем вас ждёт инструктаж: вы узнаете, как правильно дышать под водой, какие сигналы подавать инструктору, если, например, вода попала в регулятор подачи воздуха или вы хотите подняться наверх.
Во время 20-минутного погружения вы увидите завораживающую красоту морских глубин и множество рыб. Если повезёт, встретите черепаху, мурену и пятнистых скатов. Опытный инструктор всегда будет с вами рядом, поэтому всё пройдёт комфортно, увлекательно и максимально безопасно.
Кому подойдёт программа
Как новичкам, так и любителям, имеющим сертификат об окончании обучения дайвингу. Запрещено людям с болезнями сердца, после операций на сердце и беременным женщинам. Возрастные ограничения — с 12 до 65 лет.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле Hyundai Elantra HD, услуги профессионального инструктора, входные билеты на территорию пляжа, прокат оборудования для дайвинга
При желании можете приобрести подводные фотографии с вами (стоимость уточняйте в переписке)
Трансфер занимает от 10 до 30 мин в одну сторону в зависимости от удалённости отеля. Инструктаж и подготовка — около 30-40 мин. Погружение — 15-20 мин.
Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 109 туристов
Привет! Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг. читать дальше
Могу найти уникальный подход даже к самому требовательному путешественнику. Со мной ваш отдых будет комфортным, увлекательным, а главное — безопасным. С удовольствием познакомлю вас с этой прекрасной страной, её богатой культурой, местными обычаями и особенностями жизни.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Nastya
28 мая 2024
Это было наше первое погружение-море впечатлений,несомненно запомнится на долгие годы. Все было идеально. Нас сопровождал очень приветливый и отзывчивый Лоай. Инструктор -самый лучший❤️ Спасибо всем причастным! Мы в восторге!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха