Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха

Научиться дышать под водой и узнать, что скрывают глубины Красного моря
Почувствуйте себя как рыба в воде во время дайвинга на одном из самых живописных пляжей города! С вами всегда будет профессиональный русскоговорящий инструктор, который научит правильно дышать и вести себя под водой и сопроводит вас в незабываемое путешествие к морским глубинам.
5
1 отзыв
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заберём вас у отеля, по дороге расскажем много интересного о Шарм-эль-Шейхе, Красном море и подводных обитателях. Затем вас ждёт инструктаж: вы узнаете, как правильно дышать под водой, какие сигналы подавать инструктору, если, например, вода попала в регулятор подачи воздуха или вы хотите подняться наверх.

Во время 20-минутного погружения вы увидите завораживающую красоту морских глубин и множество рыб. Если повезёт, встретите черепаху, мурену и пятнистых скатов. Опытный инструктор всегда будет с вами рядом, поэтому всё пройдёт комфортно, увлекательно и максимально безопасно.

Кому подойдёт программа

Как новичкам, так и любителям, имеющим сертификат об окончании обучения дайвингу. Запрещено людям с болезнями сердца, после операций на сердце и беременным женщинам. Возрастные ограничения — с 12 до 65 лет.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле Hyundai Elantra HD, услуги профессионального инструктора, входные билеты на территорию пляжа, прокат оборудования для дайвинга
  • При желании можете приобрести подводные фотографии с вами (стоимость уточняйте в переписке)
  • Трансфер занимает от 10 до 30 мин в одну сторону в зависимости от удалённости отеля. Инструктаж и подготовка — около 30-40 мин. Погружение — 15-20 мин.
  • Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Nastya
28 мая 2024
Это было наше первое погружение-море впечатлений,несомненно запомнится на долгие годы. Все было идеально. Нас сопровождал очень приветливый и отзывчивый Лоай. Инструктор -самый лучший❤️ Спасибо всем причастным! Мы в восторге!

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