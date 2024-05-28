Почувствуйте себя как рыба в воде во время дайвинга на одном из самых живописных пляжей города! С вами всегда будет профессиональный русскоговорящий инструктор, который научит правильно дышать и вести себя под водой и сопроводит вас в незабываемое путешествие к морским глубинам.

за 1 человека или €50 за человека, если вас больше

от €65 за 1 человека или €50 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заберём вас у отеля, по дороге расскажем много интересного о Шарм-эль-Шейхе, Красном море и подводных обитателях. Затем вас ждёт инструктаж: вы узнаете, как правильно дышать под водой, какие сигналы подавать инструктору, если, например, вода попала в регулятор подачи воздуха или вы хотите подняться наверх.

Во время 20-минутного погружения вы увидите завораживающую красоту морских глубин и множество рыб. Если повезёт, встретите черепаху, мурену и пятнистых скатов. Опытный инструктор всегда будет с вами рядом, поэтому всё пройдёт комфортно, увлекательно и максимально безопасно.

Кому подойдёт программа

Как новичкам, так и любителям, имеющим сертификат об окончании обучения дайвингу. Запрещено людям с болезнями сердца, после операций на сердце и беременным женщинам. Возрастные ограничения — с 12 до 65 лет.

Организационные детали