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Подводные и надводные активности

Насладитесь индивидуальной водной прогулкой в Шарм-Эль-Шейхе. Увлекательные развлечения и дайвинг ждут вас
Активно проведите время на море в Шарм-Эль-Шейхе. В программе катание на банане и таблетке, подъём на парашюте и дайвинг. Полюбуйтесь морскими просторами, видами пустыни Синай и подводным миром с кораллами. Заберём вас из отеля и доставим обратно. Подходит для взрослых и детей от 10 лет. Дополнительно можно заказать фото - и видеосъёмку. Оставьте себе приятную усталость и много ярких фото
4.8
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Дайвинг с инструктором
  • 🚤 Катание на банане и таблетке
  • 🪂 Подъём на парашюте
  • 📸 Возможность фото - и видеосъёмки
  • 🏖 Полюбуйтесь морскими просторами
  • 🏜 Виды пустыни Синай
Подводные и надводные активности
Подводные и надводные активности
Подводные и надводные активности

Что можно увидеть

  • Морские просторы
  • Пустыня Синай
  • Подводный мир с кораллами

Описание экскурсии

Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек, условия см. ниже.

Что вас ожидает

10:30 (время зависит от сезона) — мы заберём вас из отеля и за полчаса доставим до места, где проводятся развлечения
11:00–12:30 — катание на банане, надувной шлюпке-таблетке и парашюте
12:30 — инструктаж по дайвингу и 30-минутное погружение за руку с инструктором на глубину 3–5 м
13:30 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

  • Стоимость указана за 1–2 человек. Если вас больше, то доплата за каждого человека — 60 €.
  • Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет (дети младше не могут погружаться с аквалангом)
  • Мы заберём вас от ворот вашего отеля и по окончании отвезём обратно
  • Вы можете дополнительно заказать фото- и видеосъёмку, подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1266 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы
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получаем большое удовольствие от возможности делиться знаниями о древней истории нашей страны и знакомить иностранцев с обычаями и укладом жизни. У нас большой опыт работы. Мы подстраиваем программы и маршруты под особенности каждой группы (возраст, наличие маленьких детей и пр.). И ещё делаем оригинальные фотографии для путешественников, чтобы воспоминания были яркими и долгими!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Kirill
Все прошло супер, спасибо огромное за эмоции! Погружались с аквалангом первый раз, но все прошло отлично! Инструктор провел все погружение за руку, было очень комфортно. Впечатления от первого погружения остались
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очень позитивные и сильные.
На каждого человека по одному инстуктору, поэтому все проходило максимально под контролем.
Катание на ватрушке и банане тоже были яркими и эмоциональными. На ватрушки было быстро и драйвово. А на банане мы были вдвоём с женой и мы попросили что бы нас переворачивали. В целом- отлично. На парашюте тоже очень понравилось. Видно все побережье с птичьего полёта.
В общем и целом- программу однозначно рекомендуем, все прошло отлично, остались под большим впечатлением. Ещё раз спасибо!

Все прошло супер, спасибо огромное за эмоции! Погружались с аквалангом первый раз, но все прошло отлично!
Все прошло супер, спасибо огромное за эмоции! Погружались с аквалангом первый раз, но все прошло отлично!
Все прошло супер, спасибо огромное за эмоции! Погружались с аквалангом первый раз, но все прошло отлично!
Все прошло супер, спасибо огромное за эмоции! Погружались с аквалангом первый раз, но все прошло отлично!
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Александр
В экскурсии нас сопровождал молодой парень Иосиф. По времени все четко, приехали вовремя на комфортной машине с кондиционером. Отдельное спасибо ему, за то, что сторговался с фотографами вместо 90 долларов
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до 20 за фото и видео с таблетки, банана и парашюта. Немного на водных активность не понравилось, что экскурсия VIP, но на катере с парашютом нас было 6 человек, и мы ждали, пока на парашюте покатаются другие, после чего мы поехали к берегу.
С дайвингом история тоже неоднозначная. Нам очень понравился инструктор Сам. Действительно профессионал своего дела. Все четко объяснил, с юмором. Предрасположил к себе максимально. Но дальше оказалось, что погружение будет не совместное, как нам обещали, а раздельное (по 20 минут, вместо 30). Подводная съемка тоже не совсем профи. Осуществлялась на gopro, за что мы отдали 50$. Но на наш взгляд - это очень дорого. Фотографии прилагаем. Погружение само по себе очень понравилось. Вместо 4-5 метров мы погрузились на 10. Одному из нас удалось запечатлеть 3 косяка рыб, их было очень много. Риф тоже очень красивый. Инструктор Сам развлекал во время погружения, пускал пузыри, танцевал и делал все, что возможно и невозможно. В целом, если исправить некоторые организационные моменты и улучшить подводную съемку, поставили бы 5 звезд.

В экскурсии нас сопровождал молодой парень Иосиф. По времени все четко, приехали вовремя на комфортной машине
В экскурсии нас сопровождал молодой парень Иосиф. По времени все четко, приехали вовремя на комфортной машине
В экскурсии нас сопровождал молодой парень Иосиф. По времени все четко, приехали вовремя на комфортной машине
В экскурсии нас сопровождал молодой парень Иосиф. По времени все четко, приехали вовремя на комфортной машине
В экскурсии нас сопровождал молодой парень Иосиф. По времени все четко, приехали вовремя на комфортной машине
В экскурсии нас сопровождал молодой парень Иосиф. По времени все четко, приехали вовремя на комфортной машине
В экскурсии нас сопровождал молодой парень Иосиф. По времени все четко, приехали вовремя на комфортной машине
В экскурсии нас сопровождал молодой парень Иосиф. По времени все четко, приехали вовремя на комфортной машине
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Яна
Спасибо Вам за этот чудесный день.
Все было организовано на высшем уровне, а ещё, Али историк… и по пути от точки до точки, много что интересного рассказал.

Рекомендую его Максимально.
Уверена вы не пожалеете 100%
Спасибо Вам за этот чудесный день.
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Д
Мероприяте прошло отлично. За день мне назначили время встречи и дали рекомендации, что с собой взять. Али встретил у отеля на машине. Поездка комфортная, с кондиционером, Али интересно рассказал немного
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истории города, отвечал на интересующие вопросы. Очень вежливый, пунктуальный.
Везде сопровождал, с ним комфортно и спокойно. Угостил мороженым.
Накаталась на водных аттракционах, полетала на парашюте, но самым ярким впечатлением было-это дайвинг. Инструктор отличный, все обьяснит, успокоит, обмундирование выдадут.
Получила массу впечатлений и осталась очень довольна и Али и организацией активностей. Рекомендую!

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