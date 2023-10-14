Приглашаем активно провести время на море. В программе — катание на «банане» и «таблетке», подъём на парашюте и дайвинг. Вы полюбуетесь морскими просторами, видами пустыни Синай и подводным миром с кораллами. После такого приключения у вас останется приятная усталость и много ярких фото!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек, условия см. ниже.

Что вас ожидает

10:30 (время зависит от сезона) — мы заберём вас из отеля и за полчаса доставим до места, где проводятся развлечения

11:00–12:30 — катание на банане, надувной шлюпке-таблетке и парашюте

12:30 — инструктаж по дайвингу и 30-минутное погружение за руку с инструктором на глубину 3–5 м

13:30 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали