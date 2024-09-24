Активно проведите время на море в Шарм-Эль-Шейхе. В программе катание на банане и таблетке, подъём на парашюте и дайвинг. Полюбуйтесь морскими просторами, видами пустыни Синай и подводным миром с кораллами. Заберём вас из отеля и доставим обратно. Подходит для взрослых и детей от 10 лет. Дополнительно можно заказать фото - и видеосъёмку. Оставьте себе приятную усталость и много ярких фото
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Дайвинг с инструктором
- 🚤 Катание на банане и таблетке
- 🪂 Подъём на парашюте
- 📸 Возможность фото - и видеосъёмки
- 🏖 Полюбуйтесь морскими просторами
- 🏜 Виды пустыни Синай
Что можно увидеть
- Морские просторы
- Пустыня Синай
- Подводный мир с кораллами
Описание экскурсии
Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек, условия см. ниже.
Что вас ожидает
10:30 (время зависит от сезона) — мы заберём вас из отеля и за полчаса доставим до места, где проводятся развлечения
11:00–12:30 — катание на банане, надувной шлюпке-таблетке и парашюте
12:30 — инструктаж по дайвингу и 30-минутное погружение за руку с инструктором на глубину 3–5 м
13:30 — ориентировочное возвращение в отель
Организационные детали
- Стоимость указана за 1–2 человек. Если вас больше, то доплата за каждого человека — 60 €.
- Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет (дети младше не могут погружаться с аквалангом)
- Мы заберём вас от ворот вашего отеля и по окончании отвезём обратно
- Вы можете дополнительно заказать фото- и видеосъёмку, подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1266 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прошло супер, спасибо огромное за эмоции! Погружались с аквалангом первый раз, но все прошло отлично! Инструктор провел все погружение за руку, было очень комфортно. Впечатления от первого погружения остались
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В экскурсии нас сопровождал молодой парень Иосиф. По времени все четко, приехали вовремя на комфортной машине с кондиционером. Отдельное спасибо ему, за то, что сторговался с фотографами вместо 90 долларов
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Спасибо Вам за этот чудесный день.
Все было организовано на высшем уровне, а ещё, Али историк… и по пути от точки до точки, много что интересного рассказал.
Рекомендую его Максимально.
Уверена вы не пожалеете 100%
Все было организовано на высшем уровне, а ещё, Али историк… и по пути от точки до точки, много что интересного рассказал.
Рекомендую его Максимально.
Уверена вы не пожалеете 100%
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Д
Мероприяте прошло отлично. За день мне назначили время встречи и дали рекомендации, что с собой взять. Али встретил у отеля на машине. Поездка комфортная, с кондиционером, Али интересно рассказал немного
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