Полетать на парашюте, погрузиться с аквалангом и прокатиться на надувных аттракционах
Приглашаем активно провести время на море. В программе — катание на «банане» и «таблетке», подъём на парашюте и дайвинг. Вы полюбуетесь морскими просторами, видами пустыни Синай и подводным миром с кораллами. После такого приключения у вас останется приятная усталость и много ярких фото!
Ближайшие даты:
14
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окт
15
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17
окт
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18
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окт
20
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21
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек, условия см. ниже.
Что вас ожидает
10:30 (время зависит от сезона) — мы заберём вас из отеля и за полчаса доставим до места, где проводятся развлечения
11:00–12:30 — катание на банане, надувной шлюпке-таблетке и парашюте
12:30 — инструктаж по дайвингу и 30-минутное погружение за руку с инструктором на глубину 3–5 м
13:30 — ориентировочное возвращение в отель
Организационные детали
- Стоимость указана за 1–2 человек. Если вас больше, то доплата за каждого человека — 60 €.
- Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет (дети младше не могут погружаться с аквалангом)
- Мы заберём вас от ворот вашего отеля и по окончании отвезём обратно
- Вы можете дополнительно заказать фото- и видеосъёмку, подробности уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 51 туриста
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы получаем большое удовольствие от возможности делиться знаниями о древней истории нашей страны и знакомить иностранцев с обычаями и укладом жизни. У нас большой опыт работы. Мы подстраиваем программы и маршруты под особенности каждой группы (возраст, наличие маленьких детей и пр.). И ещё делаем оригинальные фотографии для путешественников, чтобы воспоминания были яркими и долгими!
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