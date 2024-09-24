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до 20 за фото и видео с таблетки, банана и парашюта. Немного на водных активность не понравилось, что экскурсия VIP, но на катере с парашютом нас было 6 человек, и мы ждали, пока на парашюте покатаются другие, после чего мы поехали к берегу.

С дайвингом история тоже неоднозначная. Нам очень понравился инструктор Сам. Действительно профессионал своего дела. Все четко объяснил, с юмором. Предрасположил к себе максимально. Но дальше оказалось, что погружение будет не совместное, как нам обещали, а раздельное (по 20 минут, вместо 30). Подводная съемка тоже не совсем профи. Осуществлялась на gopro, за что мы отдали 50$. Но на наш взгляд - это очень дорого. Фотографии прилагаем. Погружение само по себе очень понравилось. Вместо 4-5 метров мы погрузились на 10. Одному из нас удалось запечатлеть 3 косяка рыб, их было очень много. Риф тоже очень красивый. Инструктор Сам развлекал во время погружения, пускал пузыри, танцевал и делал все, что возможно и невозможно. В целом, если исправить некоторые организационные моменты и улучшить подводную съемку, поставили бы 5 звезд.