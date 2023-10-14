Подводные и надводные активности

Полетать на парашюте, погрузиться с аквалангом и прокатиться на надувных аттракционах

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Ответы на вопросы
Приглашаем активно провести время на море. В программе — катание на «банане» и «таблетке», подъём на парашюте и дайвинг. Вы полюбуетесь морскими просторами, видами пустыни Синай и подводным миром с кораллами. После такого приключения у вас останется приятная усталость и много ярких фото!
Подводные и надводные активности
Подводные и надводные активности
Подводные и надводные активности
Подводные и надводные активности
Подводные и надводные активности
Подводные и надводные активности
Подводные и надводные активности
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
17
окт
18
окт
20
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек, условия см. ниже.

Что вас ожидает

10:30 (время зависит от сезона) — мы заберём вас из отеля и за полчаса доставим до места, где проводятся развлечения
11:00–12:30 — катание на банане, надувной шлюпке-таблетке и парашюте
12:30 — инструктаж по дайвингу и 30-минутное погружение за руку с инструктором на глубину 3–5 м
13:30 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

  • Стоимость указана за 1–2 человек. Если вас больше, то доплата за каждого человека — 60 €.
  • Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет (дети младше не могут погружаться с аквалангом)
  • Мы заберём вас от ворот вашего отеля и по окончании отвезём обратно
  • Вы можете дополнительно заказать фото- и видеосъёмку, подробности уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Для школьников
Развлечения
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