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5 приключений на Синае

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Вы устали от размеренного отдыха на пляже? Вам хочется больше активности и новых эмоций? Предлагаю экскурсию ⛳, которая состоит на 100% из активных действий.

Вы полюбуетесь безлюдной пустыней и красивыми 🤩 каньонами, совершите поездку на джипе и верблюде 🐪, окунетесь в воды Красного моря 🌊 и изучите подводный мир.

А в конце путешествия вас ждёт награда — вкусный обед на берегу моря.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $35 за человека

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5 приключений на Синае
5 приключений на Синае

Что вы увидите

  • Голубая дыра
Программа экскурсии^
  • В 7:30—8:30 наш гид заберет вас у ворот отеля на джип-сафари.
  • Через 1 час езды на джипах (первый 1 час по асфальтированной дороге и ещё полчаса по бездорожью! В это время вам не придется скучать, так как наш гид объяснит все подробности и план наших действий) мы прибываем к первой цели нашей экскурсии 🧭 поездка на квадроциклах ранним утром подарит вам путешествие по волшебной египетской пустыне, которая приведет вас в красивейший из каньонов.
  • Переезд до Абу-Галума (Голубая дыра).
  • Поездка на верблюдах 🐪 позволит вам почувствовать себя настоящим странником — бедуином (30 мин. )
  • Купание в Голубой дыре (1 час).
  • Дайвинг по запросу 20 мин.
  • Обед в ресторане на берегу моря 🌊 обеда вы проведете время в торговом центре, где сможете купить себе сувениры 🎁 в Шарм в 17:00.
Что нужно брать с собой?
*загранпаспорт,
*фотоаппарат, кинокамера,
*полотенце,
*маска и ласты,
*деньги.

Соответствующая одежда для экскурсии:

    *спортивная одежда,
    *головной убор,
    *спортивная обувь (обязательно),
    *солнцезащитные очки,
    *одежда для купания.
    Что входит
    • катание на квадроциклах
    • катание на верблюдах
    • обед
    • страховка
    Что не входит
    • напитки в ресторане
    • сувениры
    • дайвинг — 20 USD
    • Более никаких дополнительных расходов с вашей стороны.
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    5 приключений на Синае
    5 приключений на Синае
    5 приключений на Синае
    5 приключений на Синае

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Карим А.
    Карим А.
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