В 7:30—8:30 наш гид заберет вас у ворот отеля на джип-сафари.
Через 1 час езды на джипах (первый 1 час по асфальтированной дороге и ещё полчаса по бездорожью! В это время вам не придется скучать, так как наш гид объяснит все подробности и план наших действий) мы прибываем к первой цели нашей экскурсии 🧭 поездка на квадроциклах ранним утром подарит вам путешествие по волшебной египетской пустыне, которая приведет вас в красивейший из каньонов.
Переезд до Абу-Галума (Голубая дыра).
Поездка на верблюдах 🐪 позволит вам почувствовать себя настоящим странником — бедуином (30 мин. )
Купание в Голубой дыре (1 час).
Дайвинг по запросу 20 мин.
Обед в ресторане на берегу моря 🌊 обеда вы проведете время в торговом центре, где сможете купить себе сувениры 🎁 в Шарм в 17:00.
Что нужно брать с собой?
*загранпаспорт,
*фотоаппарат, кинокамера,
*полотенце,
*маска и ласты,
*деньги.
Соответствующая одежда для экскурсии:
*спортивная одежда,
*головной убор,
*спортивная обувь (обязательно),
*солнцезащитные очки,
*одежда для купания.
Что входит
катание на квадроциклах
катание на верблюдах
обед
страховка
Что не входит
напитки в ресторане
сувениры
дайвинг — 20 USD
Более никаких дополнительных расходов с вашей стороны.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.