Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

Вы устали от размеренного отдыха на пляже? Вам хочется больше активности и новых эмоций? Предлагаю экскурсию ⛳, которая состоит на 100% из активных действий.



Вы полюбуетесь безлюдной пустыней и красивыми 🤩 каньонами, совершите поездку на джипе и верблюде 🐪, окунетесь в воды Красного моря 🌊 и изучите подводный мир.



А в конце путешествия вас ждёт награда — вкусный обед на берегу моря.