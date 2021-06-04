Предлагаем вам провести незабываемый день в лучшем аквапарке Шарм-эль-Шейха.
В зимнем сезоне многие бассейны подогреваются, так что вы сможете наслаждаться отдыхом и катанием с водных горок круглый год!
В зимнем сезоне многие бассейны подогреваются, так что вы сможете наслаждаться отдыхом и катанием с водных горок круглый год!
Описание билетаПроведите целый день в лучшем аквапарке Шарм-эль-Шейха! БОНУС: посещение двух аквапарков по одному браслету. К вашим услугам на территории аквапарка: детский бассейн (с подогревом в зимний период), 32 водные горки, из которых 12 предназначены для детей, детская площадка, 2 ресторана, 9 открытых бассейнов (с подогревом в зимний период, не все). Рядом с детской зоной располагаются шезлонги и зонтики. Также имеются приватные беседки.
Ежедневно, аквапарк открыт с 10 до 17
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из отеля в обе стороны
- Входной билет в аквапарк
- Безалкогольные напитки с 10 до 17
- При выборе Soft All Inclusive включен обед
Что не входит в цену
- Аренда полотенца, шкафчика
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, аквапарк открыт с 10 до 17
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Аквапарк огромный, детская зона богата разнообразными горками и водными аттракционами, при этом некоторые детские горки не оставят равнодушными и взрослых. Взрослые горки также на любой вкус. Порадовало, что у каждого бассейна находится спасатель, который не просто отсиживает рабочее время, а действительно следит за порядком.
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K
"Аквапарк- буйство разнообразия. Ребенок сказал, что Альбатрос - это круто! Очереди были только на самых больших горках. На детских горках проблем с этим не было. может, потому что здесь есть горки на лютой возраст и вкус. Скучно детям не будет - это факт. Горки и бассейны чистые, убираются постоянно. Рекомендую!
"
"
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С
"Хороший аквапарк. Пять больших интересных горок для взрослых. Капсула, торнадо и еще три с длинными спусками. Для детей вообще отлично. Несколько комплексов горок в разных бассейнах. Для разных возрастов. Детки тут накатаются вдоволь).
"
"
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Р
"Аквапарк — супер! Миллион горок и бассейнов, везде работают и дежурят постоянно спасатели. Бассейны очень интересно сделаны и удобны,у каждого бассейна своя глубина. Все купаются в зависимости от умения плавать. Рекомендую!
"
"
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Р
"Аквапарк — супер! Миллион горок и бассейнов, везде работают и дежурят постоянно спасатели. Бассейны очень интересно сделаны и удобны,у каждого бассейна своя глубина. Все купаются в зависимости от умения плавать. Рекомендую!
"
"
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А
Персонал очень приветливый. Огромное количество горок и бассейнов. Возле каждой горки и возле каждого бассейна сидит спасатель, можно смело детей отпускать купаться самих. Скучно точно не будет.
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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