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О Ольга Аквапарк огромный, детская зона богата разнообразными горками и водными аттракционами, при этом некоторые детские горки не оставят равнодушными и взрослых. Взрослые горки также на любой вкус. Порадовало, что у каждого бассейна находится спасатель, который не просто отсиживает рабочее время, а действительно следит за порядком. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

K KASSIOPEYA "Аквапарк- буйство разнообразия. Ребенок сказал, что Альбатрос - это круто! Очереди были только на самых больших горках. На детских горках проблем с этим не было. может, потому что здесь есть горки на лютой возраст и вкус. Скучно детям не будет - это факт. Горки и бассейны чистые, убираются постоянно. Рекомендую!



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С Светлана "Хороший аквапарк. Пять больших интересных горок для взрослых. Капсула, торнадо и еще три с длинными спусками. Для детей вообще отлично. Несколько комплексов горок в разных бассейнах. Для разных возрастов. Детки тут накатаются вдоволь).



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Р Резеда "Аквапарк — супер! Миллион горок и бассейнов, везде работают и дежурят постоянно спасатели. Бассейны очень интересно сделаны и удобны,у каждого бассейна своя глубина. Все купаются в зависимости от умения плавать. Рекомендую!

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Р Резеда "Аквапарк — супер! Миллион горок и бассейнов, везде работают и дежурят постоянно спасатели. Бассейны очень интересно сделаны и удобны,у каждого бассейна своя глубина. Все купаются в зависимости от умения плавать. Рекомендую!

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