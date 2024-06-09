Индивидуальный трансфер в Шарм-эль-Шейхе с нашей командой гарантирует вам комфортную поездку и сэкономленное время.
Дополнительная услуга Fast Track — это VIP-сервис для быстрой посадки на рейс и прохождения всех предполётных процедур без очередей. Данная услуга сэкономит вам до 2,5 часов времени, и вы можете не торопиться выехать из отеля.
Дополнительная услуга Fast Track — это VIP-сервис для быстрой посадки на рейс и прохождения всех предполётных процедур без очередей. Данная услуга сэкономит вам до 2,5 часов времени, и вы можете не торопиться выехать из отеля.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по указанному адресу.
Fast Track — въезд/выезд из страны без очередей
Данную услугу можно оформить как при прилёте в страну так и при вылете.
- При вылете специально обученный человек из нашей команды буквально за руку проведёт вас через всю вереницу досмотров. Вам не придётся стоять в длинных очередях — весь процесс займёт буквально 15 минут.
- При прилёте на входе в аэропорт у стойки Fast Track вы встретитесь с сопровождающим. Он поможет вам при необходимости купить визу и заполнить миграционную карту. А также проведёт через паспортный контроль, минуя очередь. Получать багаж и проходить таможенный контроль вы будете самостоятельно.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером
- Нам необходимо знать ваши имя и фамилию, номер рейса, дату и время вылета
- Оформление туристической визы при влёте в страну не входит в стоимость услуги и оплачивается отдельно — $25 за человека
Напоминаем: если вы не собираетесь ехать в Каир или Луксор на экскурсии, а также ваш отдых составляет менее 14 дней, то визу покупать не обязательно. Можно на паспортном контроле поставить только синайский штамп — это бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле аэропорта или вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 1818 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
15€12 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
Сегодня в 04:59
Завтра в 00:59
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, быстрая и безопасная поездка до отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
€15 за всё до 4 чел.