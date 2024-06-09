Индивидуальный трансфер в Шарм-эль-Шейхе с нашей командой гарантирует вам комфортную поездку и сэкономленное время. Дополнительная услуга Fast Track — это VIP-сервис для быстрой посадки на рейс и прохождения всех предполётных процедур без очередей. Данная услуга сэкономит вам до 2,5 часов времени, и вы можете не торопиться выехать из отеля.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Шарм-Эль-Шейхе

Валид Ваш представитель в Шарм-Эль-Шейхе

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

Профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по указанному адресу.

Fast Track — въезд/выезд из страны без очередей

Данную услугу можно оформить как при прилёте в страну так и при вылете.

При вылете специально обученный человек из нашей команды буквально за руку проведёт вас через всю вереницу досмотров. Вам не придётся стоять в длинных очередях — весь процесс займёт буквально 15 минут.

специально обученный человек из нашей команды буквально за руку проведёт вас через всю вереницу досмотров. Вам не придётся стоять в длинных очередях — весь процесс займёт буквально 15 минут. При прилёте на входе в аэропорт у стойки Fast Track вы встретитесь с сопровождающим. Он поможет вам при необходимости купить визу и заполнить миграционную карту. А также проведёт через паспортный контроль, минуя очередь. Получать багаж и проходить таможенный контроль вы будете самостоятельно.

Организационные детали