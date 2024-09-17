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опоздал водитель аж на полчаса (а мы стоим с маленьким ребенком на жаре у отеля и дисциплинированно ждем). Впрочем, начиная момента когда нас все таки забрали (благо менеджер хотя бы был на связи по WhatsApp), все пошло хорошо. С комфортом и кондиционером доехали до аквапарка, водитель показал что у него есть две части и где перейти из одной в другую, довез, билеты купил, цена как и было оговорено. Дальше мы до вечера купались. Парк действительно очень большой, есть что делать детям всех возрастов и взрослым конечно. Только! Обратите внимание, берите билет + обед. Я подумала что если приспичит, то перекусим уже там, ан нет, просто кафе за деньги нет в природе, только супермаркет с шоколадками. Но это ладно, тут каждый решает сам. Парк понравился однозначно, прогулялись на территорию концертную, посмотрели шикарные копии главных египетских памятников. Есть раздевалка за 2 доллара (+ 2 доллара депозит с возвратом) куда можно запереть все вещи и туалет с душевыми. Все чистенько. Хотя к вечеру конечно в воде бассейнов уже начал появляться мусор, но на то их и начали закрывать на чистку. Вообщем мы с ребенком были довольны и в назначенное время нас забрали и довезли обратно в отель.