7 часов
Билеты
Билет+трансфер в аквапарк Albatros Aqua Blue Шарм-Эль-Шейх
Проведите незабываемый день в аквапарке Albatros Aqua Blue, где вас ждут водные развлечения на любой вкус
Начало: Sharm el-Sheikh
«Приглашаем вас на один день в аквапарк»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $45 за билет
7 часов
Билеты
Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером в Шарм-Эль-Шейх
Насладитесь весельем в аквапарке Albatros! Подогреваемые бассейны и множество горок ждут вас
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Проведите целый день в лучшем аквапарке Шарм-эль-Шейха»
Расписание: Ежедневно, аквапарк открыт с 10 до 17
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$65 за билет
скидка
4%
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
Активно, весело и немного с экстримом - провести день в любимых развлечениях
Начало: У вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля и отправимся в аквапарк»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
69$66 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия17 сентября 2024Я бы поставила даже 3,5 звезды, но лишь за то что в назначенное время за нами никто не приехал, а
- ЮЮрий3 августа 2023Заказывал первый раз с этого сайта, хотя раньше он попадался на глаза. В общем все работает, приехал чел на легковой
- ААртём5 апреля 2023Все было отлично 👍 Водитель приехал во время, привез в аквапарк. Аквапарк хорошее место, чтоб провести там целый день. Полно горок для детей и есть несколько классных для взрослых. Водитель отвез обратно в гостинице
- ССветлана25 октября 2021Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером"Хороший аквапарк. Пять больших интересных горок для взрослых. Капсула, торнадо и еще три с длинными спусками. Для детей вообще отлично. Несколько комплексов горок в разных бассейнах. Для разных возрастов. Детки тут накатаются вдоволь). "
- ООльга25 октября 2021Входной билет в аквапарк Albatros с трансферомИдеальное место для отдыха с детьми, большой аквапарк, очень много горок для детей, много бассейнов, есть теплые бассейны.
- ННиколай21 октября 2021Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером"Аквапарк большой и красивый. Мы накатались и накупались вдоволь на всех горках и почти во всех бассейнах. Очень здорово! "
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Аквапарки»
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