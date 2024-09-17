Аквапарки Шарм-Эль-Шейха

Найдено 3 экскурсии в категории «Аквапарки» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $45, скидки до 4%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
17 отзывов
7 часов
Билеты
Билет+трансфер в аквапарк Albatros Aqua Blue Шарм-Эль-Шейх
Проведите незабываемый день в аквапарке Albatros Aqua Blue, где вас ждут водные развлечения на любой вкус
Начало: Sharm el-Sheikh
«Приглашаем вас на один день в аквапарк»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $45 за билет
Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером
16 отзывов
7 часов
Билеты
Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером в Шарм-Эль-Шейх
Насладитесь весельем в аквапарке Albatros! Подогреваемые бассейны и множество горок ждут вас
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Проведите целый день в лучшем аквапарке Шарм-эль-Шейха»
Расписание: Ежедневно, аквапарк открыт с 10 до 17
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$65 за билет
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
скидка
4%
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
Активно, весело и немного с экстримом - провести день в любимых развлечениях
Начало: У вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля и отправимся в аквапарк»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
69$66 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    17 сентября 2024
    Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
    Я бы поставила даже 3,5 звезды, но лишь за то что в назначенное время за нами никто не приехал, а
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    опоздал водитель аж на полчаса (а мы стоим с маленьким ребенком на жаре у отеля и дисциплинированно ждем). Впрочем, начиная момента когда нас все таки забрали (благо менеджер хотя бы был на связи по WhatsApp), все пошло хорошо. С комфортом и кондиционером доехали до аквапарка, водитель показал что у него есть две части и где перейти из одной в другую, довез, билеты купил, цена как и было оговорено. Дальше мы до вечера купались. Парк действительно очень большой, есть что делать детям всех возрастов и взрослым конечно. Только! Обратите внимание, берите билет + обед. Я подумала что если приспичит, то перекусим уже там, ан нет, просто кафе за деньги нет в природе, только супермаркет с шоколадками. Но это ладно, тут каждый решает сам. Парк понравился однозначно, прогулялись на территорию концертную, посмотрели шикарные копии главных египетских памятников. Есть раздевалка за 2 доллара (+ 2 доллара депозит с возвратом) куда можно запереть все вещи и туалет с душевыми. Все чистенько. Хотя к вечеру конечно в воде бассейнов уже начал появляться мусор, но на то их и начали закрывать на чистку. Вообщем мы с ребенком были довольны и в назначенное время нас забрали и довезли обратно в отель.

  • Ю
    Юрий
    3 августа 2023
    Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
    Заказывал первый раз с этого сайта, хотя раньше он попадался на глаза. В общем все работает, приехал чел на легковой
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    отвез в аквапарк, через 6 часов приехал забрал. Пишу потому что местные гиды просто оху…. вшие жо нельзя. Цены берут с потолка в 2 раза дороже чем на их же официальных сайтах. В обще в Ж всех этих гидов, по крайне мере с анекс тура. Заказывайте смело тут.

  • А
    Артём
    5 апреля 2023
    Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
    Все было отлично 👍 Водитель приехал во время, привез в аквапарк. Аквапарк хорошее место, чтоб провести там целый день. Полно горок для детей и есть несколько классных для взрослых. Водитель отвез обратно в гостинице
  • С
    Светлана
    25 октября 2021
    Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером
    "Хороший аквапарк. Пять больших интересных горок для взрослых. Капсула, торнадо и еще три с длинными спусками. Для детей вообще отлично. Несколько комплексов горок в разных бассейнах. Для разных возрастов. Детки тут накатаются вдоволь). "
  • О
    Ольга
    25 октября 2021
    Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером
    Идеальное место для отдыха с детьми, большой аквапарк, очень много горок для детей, много бассейнов, есть теплые бассейны.
  • Н
    Николай
    21 октября 2021
    Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером
    "Аквапарк большой и красивый. Мы накатались и накупались вдоволь на всех горках и почти во всех бассейнах. Очень здорово! "

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Аквапарки»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
  2. Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером
  3. Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Остров Тиран
  6. Белый остров
  7. Гора Моисея
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в октябре 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Аквапарки" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 66 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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