Заповедник Рас-Мохаммед — настоящий райский уголок с великолепными коралловыми пляжами и богатым подводным миром.
Это место идеально для любителей природы! У вас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть и искупаться в одной из лучших локаций Красного моря, поснорклить и увидеть редкие рифы.
Это место идеально для любителей природы! У вас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть и искупаться в одной из лучших локаций Красного моря, поснорклить и увидеть редкие рифы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
- Знаменитый пляж Суэйсса, который считается одним из самых популярных в Шарм-эль-Шейхе и на Южном Синае
- Изучение мангровых деревьев
- Фотосессии на фоне Красного моря и у скалистых ворот
- Озеро желаний, в котором тоже можно искупаться и сделать фото
- Загадки сейсмического разлома
- Снорклинг в заливе Суэц (всё необходимое я предоставлю)
По пути расскажу вам о дикой природе, особенно о морской жизни и разнообразных видах рыб, которые обитают в Красном море. Не забудем поговорить и об истории заповедника, Шарм-эль-Шейха и полуострова Синай.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Обед не предусмотрен, но вы можете взять напитки и перекус с собой
- Программа подойдет взрослым и детям от 6 лет
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Здравствуйте! Меня зовут Ахмед, я лицензированный гид-египтолог. Живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 15 лет. С радостью покажу вам его главные и тайные места.Задать вопрос
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