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Заповедник Рас-Мохаммед — настоящий райский уголок с великолепными коралловыми пляжами и богатым подводным миром.



Это место идеально для любителей природы! У вас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть и искупаться в одной из лучших локаций Красного моря, поснорклить и увидеть редкие рифы.