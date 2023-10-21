Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха

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Индивидуальные, семейные, лавстори и свадебные фотосессии в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха! Если вы ищете фотографа в Шарм-эль-Шейхе, хотите организовать символическую свадебную церемонию, красивое предложение руки и сердца или просто любите фотографироваться — вы нашли то, что искали! Сфотографируем так, что вы будете в восторге!
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Ближайшие даты:
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
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Что вас ожидает:

  • Локации для проведения фотосета:
  • Старый город и мечеть
  • Утес с видом на море и горы
  • Итальянская улица
  • Песчаный пляж Наама бей
  • Улица Сохо
  • Парк Голливуд
  • Зеленая парковая зона «Дельта шарм»
  • Пустыня
  • За время фотосессии мы успеем посетить 2 локации
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас на съемку:

  • на рассвете;
  • в бедуинской деревне с верблюдами;
  • на пляже с лошадками;
  • в шикарных отелях;
  • в заповеднике Рас Мухаммед.
  • Мы знаем лучшие локации Шарма!

Организационные детали:

  • предоставляем индивидуальный трансфер от вашего отеля до места съемки и обратно;
  • отдаём все хорошие фото со съемки в цветокоррекции + фото в профессиональной ретуши на ваш выбор!

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до/от места фотосессии
  • 4 часа фотосесси в стандартных локациях (2 локации на выбор, г. Шарм-Эль-Шейх) + 1 платье на ваш выбор
Что не входит
  • Услуги стилиста
  • Видео-клип
  • Платья для фотосессии в аренду
  • Верблюд для фотосессии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Предоставляем индивидуальный трансфер от вашего отеля до места съемки и обратно.
  • Отдаём все хорошие фото со съемки в цветокоррекции + фото в профессиональной ретуши на ваш выбор!
  • Локации для проведения фотосета: старый город и мечеть, утес с видом на море и горы, итальянская улица, песчаный пляж Наама бей, улица Сохо, парк Голливуд, зеленая парковая зона «Дельта шарм», пустыня. *За время фотосессии мы успеем посетить 2 локации.
  • Дополнительные услуги, которые можно организовать за доп. плату: услуги стилиста, видеоклип, платья для фотосессии в аренду, верблюд для фотосессии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Необычные
VIP-туры

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