Индивидуальные, семейные, лавстори и свадебные фотосессии в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха! Если вы ищете фотографа в Шарм-эль-Шейхе, хотите организовать символическую свадебную церемонию, красивое предложение руки и сердца или просто любите фотографироваться — вы нашли то, что искали! Сфотографируем так, что вы будете в восторге!
Описание фото-прогулки
Приглашаем вас на съемку:
- на рассвете;
- в бедуинской деревне с верблюдами;
- на пляже с лошадками;
- в шикарных отелях;
• в заповеднике Рас Мухаммед. Мы знаем лучшие локации Шарма! Организационные детали:
- предоставляем индивидуальный трансфер от вашего отеля до места съемки и обратно;
- отдаём все хорошие фото со съемки в цветокоррекции + фото в профессиональной ретуши на ваш выбор!
Ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Локации для проведения фотосета:
- Старый город и мечеть
- Утес с видом на море и горы
- Итальянская улица
- Песчаный пляж Наама бей
- Улица Сохо
- Парк Голливуд
- Зеленая парковая зона «Дельта шарм»
- Пустыня
- За время фотосессии мы успеем посетить 2 локации
Что включено
- Трансфер до/от места фотосессии
- 4 часа фотосесси в стандартных локациях (2 локации на выбор, г. Шарм-Эль-Шейх) + 1 платье на ваш выбор
Что не входит в цену
- Услуги стилиста
- Видео-клип
- Платья для фотосессии в аренду
- Верблюд для фотосессии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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