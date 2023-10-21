Индивидуальные, семейные, лавстори и свадебные фотосессии в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха! Если вы ищете фотографа в Шарм-эль-Шейхе, хотите организовать символическую свадебную церемонию, красивое предложение руки и сердца или просто любите фотографироваться — вы нашли то, что искали! Сфотографируем так, что вы будете в восторге!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Локации для проведения фотосета:
- Старый город и мечеть
- Утес с видом на море и горы
- Итальянская улица
- Песчаный пляж Наама бей
- Улица Сохо
- Парк Голливуд
- Зеленая парковая зона «Дельта шарм»
- Пустыня
- За время фотосессии мы успеем посетить 2 локации
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас на съемку:
- на рассвете;
- в бедуинской деревне с верблюдами;
- на пляже с лошадками;
- в шикарных отелях;
- в заповеднике Рас Мухаммед.
- Мы знаем лучшие локации Шарма!
Организационные детали:
- предоставляем индивидуальный трансфер от вашего отеля до места съемки и обратно;
- отдаём все хорошие фото со съемки в цветокоррекции + фото в профессиональной ретуши на ваш выбор!
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до/от места фотосессии
- 4 часа фотосесси в стандартных локациях (2 локации на выбор, г. Шарм-Эль-Шейх) + 1 платье на ваш выбор
- Что не входит
- Услуги стилиста
- Видео-клип
- Платья для фотосессии в аренду
- Верблюд для фотосессии
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Предоставляем индивидуальный трансфер от вашего отеля до места съемки и обратно.
- Отдаём все хорошие фото со съемки в цветокоррекции + фото в профессиональной ретуши на ваш выбор!
- Локации для проведения фотосета: старый город и мечеть, утес с видом на море и горы, итальянская улица, песчаный пляж Наама бей, улица Сохо, парк Голливуд, зеленая парковая зона «Дельта шарм», пустыня. *За время фотосессии мы успеем посетить 2 локации.
- Дополнительные услуги, которые можно организовать за доп. плату: услуги стилиста, видеоклип, платья для фотосессии в аренду, верблюд для фотосессии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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