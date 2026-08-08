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Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха

Индивидуальные, семейные, лавстори и свадебные фотосессии в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха! Если вы ищете фотографа в Шарм-эль-Шейхе, хотите организовать символическую свадебную церемонию, красивое предложение руки и сердца или просто любите фотографироваться — вы нашли то, что искали! Сфотографируем так, что вы будете в восторге!
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха

Описание фото-прогулки

Приглашаем вас на съемку:

  • на рассвете;
  • в бедуинской деревне с верблюдами;
  • на пляже с лошадками;
  • в шикарных отелях;

• в заповеднике Рас Мухаммед. Мы знаем лучшие локации Шарма! Организационные детали:

  • предоставляем индивидуальный трансфер от вашего отеля до места съемки и обратно;
  • отдаём все хорошие фото со съемки в цветокоррекции + фото в профессиональной ретуши на ваш выбор!

Ежедневно по запросу

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Локации для проведения фотосета:
  • Старый город и мечеть
  • Утес с видом на море и горы
  • Итальянская улица
  • Песчаный пляж Наама бей
  • Улица Сохо
  • Парк Голливуд
  • Зеленая парковая зона «Дельта шарм»
  • Пустыня
  • За время фотосессии мы успеем посетить 2 локации
Что включено
  • Трансфер до/от места фотосессии
  • 4 часа фотосесси в стандартных локациях (2 локации на выбор, г. Шарм-Эль-Шейх) + 1 платье на ваш выбор
Что не входит в цену
  • Услуги стилиста
  • Видео-клип
  • Платья для фотосессии в аренду
  • Верблюд для фотосессии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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