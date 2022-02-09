Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете

Экскурсия с авиаперелетом, автобусная, пешеходная

5
3 отзыва
Групповая
Экскурсия с авиаперелетом, автобусная, пешеходная.

Младенцы от 0 до 1 года - бесплатно, без предоставления места в автобусе и в самолете.

Дети от 2х до 4х лет - по сниженной цене, без предоставления места в автобусе, но с предоставлением места в самолете.

Необходимо взять с собой: паспорта, удобную одежду и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, сухой завтрак (закажите заранее на рецепции вашего отеля), деньги на личные расходы, воду, фотоаппарат.
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете

Что вас ожидает 🤩

  • Аллея сфинксов
  • Долина Царей
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Алебастровая фабрика
  • Нил
  • Город Мертвых
  • Город Живых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Стоимость авиабилетов НЕ возвращается!

Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Рано утром из аэропорта Шарм-эль-Шейха на самолете мы отправимся в Луксор. Полет займет около часа. Экскурсию будет вести русскоговорящий гид, который встретит нас по прилету в аэропорту Луксора.

По количеству памятников древности археологический центр Луксор не имеет равных во всем мире! Река делит город на две части - “город живых” и “обитель мертвых”.

Мы посетим Долину Царей, где были найдены гробницы самых известных правителей Египта - фараонов Эхнатона, Рамзеса II, Тутмоса III, Аменхотепа II и легендарного Тутанхамона.

Особенного внимания заслуживает храм царицы Хатшепсут с узнаваемым фасадом, террасами и колоннами. Грандиозное сооружение по праву считается шедевром древнеегипетской архитектуры.

Невозможно устоять перед грандиозными поющими статуями - колоссами Мемнона. Высеченные из цельных блоков известняка, они стали инженерным чудом своей эпохи. Учёные до сих пор выдвигают гипотезы о том, как статуи строились.

Во время экскурсии мы также посетим выставку каменных изделий, а затем отправимся на прогулку по Нилу, после которой нас ждет обед.

И наконец, маршрут приведет нас к крупнейшему в мире религиозному сооружению, сохранившемуся с древних времен. Карнакский храм строили несколько фараонов, а начали его возводить ещё в 16 веке до нашей эры. Архитектурный комплекс поражает своим величием.

В Луксоре находится уникальный музей, не имеющий аналогов во всем мире. Его экспозиции посвящены искусству и технологиям мумификации, а на территории музея расположено священное озеро с жуком-скарабеем, исполняющим желания.

В конце экскурсии мы побываем на выставке папируса, где можно будет увидеть все этапы изготовления этого материала и даже приобрести точные копии древних папирусов.

Обратный вылет из Луксора ждет нас в 19:30, а из аэропорта Шарм-Эль-Шейха мы направимся прямо в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авиаперелет по маршруту Шарм-эль-Шейх - Луксор - Шарм-эль-Шейх. Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Входные билеты по программе
Что не входит
  • Посещение Бананового острова. Напитки во время обеда
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 04:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда в 04:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
9 фев 2022
Очень понравилось! Считаю Луксор - самой стоящей экскурсией в Египте.
С
26 янв 2022
Замечательная экскурсия! Насыщенная и очень интересная! Гид смог увлечь наших детей (8 и 14 лет), что дорогого стоит! Дети держались на экскурсии молодцом, все выдержали. Хорошо, что сейчас возможны экскурсии с перелетом и можно оперативно добираться, а не болтаться в автобусе. Спасибо
И
19 янв 2022
Это довольно дорогая, но просто потрясающая экскурсия! Каждый, кто интересуется историей должен поприсутствовать на такой экскурсии обязательно! Восторг!

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