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Групповая
17 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Среда в 04:00
$280 за человека
Групповая
20 часов
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$294 за человека
Групповая
18 часов
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNATALIA20 июня 2023От экскурсии остались прекрасные впечатления. Особая благодарность гиду Ибрагиму в Каире. Он буквально опекал нас на каждом шагу - рассказывал
- NNATALIA20 июня 2023Организация экскурсии была в целом хорошая. Но есть несколько моментов, о которых нам не сообщили вовремя: 1. В описании экскурсии указано,
- VVadim7 декабря 2022Для того чтобы экскурсия оставила в памяти приятные воспоминания, нужно правильно рассчитать свои физические, либо финансовые возможности. Важно быть в
- ККсения11 февраля 2022Было очень холодно, но очень красиво! Одевайтесь тепло и останетесь довольны.
- ИИван9 февраля 2022Очень понравилось! Считаю Луксор - самой стоящей экскурсией в Египте.
- ЛЛюдмила7 февраля 2022Мне понравилось, что группа была маленькая. Сразу меньше времени на сборы и больше на достопримечательности. Гид был местный парень, довольно
- ООлег31 января 2022Если у вас есть финансовая возможность выбрать самолетную экскурсию - выберите ее! Конечно небо и земля в плане самочувствия. В
- ООльга28 января 2022Для нас это была больше, чем экскурсия. Нужно подниматься на гору с правильным настроем. Ты как бы восходишь на гору
- ССветлана26 января 2022Замечательная экскурсия! Насыщенная и очень интересная! Гид смог увлечь наших детей (8 и 14 лет), что дорогого стоит! Дети держались
- ЕЕлена12 января 2022Очень быстро собрали нашу группу по отелям и из-за этого на все объекты приезжали заранее и ждали. Было достаточно холодно, поэтому ждать было не очень приятно. В остальном, экскурсия прошла хорошо, гид был внимательный, доброжелательный, рассказывал хорошо. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «История и культура»
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