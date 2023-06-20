Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 4 экскурсии в категории «История и культура» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
5 отзывов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
4 отзыва
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
Расписание: Среда в 04:00
$280 за человека
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
🚢 На пароме
Групповая
20 часов
3 отзыва
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$294 за человека
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Групповая
18 часов
3 отзыва
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    NATALIA
    20 июня 2023
    Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
    От экскурсии остались прекрасные впечатления. Особая благодарность гиду Ибрагиму в Каире. Он буквально опекал нас на каждом шагу - рассказывал
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    обо всех нюансах контактов с местными зазывалами, сам фотографировал на самых выгодных точках и в самых неожиданных ракурсах, угощал тростниковых сиропом, напитками на протяжении всей экскурсии. Очень удачно провел нас по всем залам Каирского национального музея, минуя огромные толпы туристов, а в Гизе на пирамидах и у Хеопса как-то ловко проводил нас на самые удачные места, чтоб аж дух захватывало от масштаба и красоты увиденного.

  • N
    NATALIA
    20 июня 2023
    Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
    Организация экскурсии была в целом хорошая. Но есть несколько моментов, о которых нам не сообщили вовремя: 1. В описании экскурсии указано,
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    что предоставляется сопровождение русскоговорящего гида, но не указано, что этот же гид будет еще и на английском языке дублировать свой рассказ для англоговорящей группы, находящейся с нами в одном автобусе по прилету в Луксор. Кроме того, с нами же в автобусе были и итальянцы, гида которых мы ждали на улице в жару 45 градусов достаточно продолжительное время. 2. В аэропорту Шарма при вылете в Луксор сопровождающий нас гид не предупредил о том, что нужно сохранить посадочные талоны, т. к. по ним будет регистрация из Луксора - мы их благополучно выкинули. Хорошо, что мы сфотографировали сами авиабилеты вместе с посадочными талонами. Гид Акрам в Луксоре был приветлив, доброжелателен, с хорошей внятной русской речью. Что было особенно приятно - он позаботился о солнцезащитных зонтах для каждого из нас, это было настоящим спасением и в городе мертвых, и в храме Хатшепсут под палящим солнцем в удушающей жаре. Обед был очень вкусный. Фрукты на Банановом острове были сладкие, свежие и в огромном количестве. Тростниковый сироп с лаймом там же - выше всяких похвал. Сами объекты - гробницы, храм, город произвели неизгладимое впечатление.

  • V
    Vadim
    7 декабря 2022
    Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
    Для того чтобы экскурсия оставила в памяти приятные воспоминания, нужно правильно рассчитать свои физические, либо финансовые возможности. Важно быть в
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    удобной спортивной обуви. Маршрут с гидом (около 3-4 км) довольно легкий, т. к вы спускаетесь. Оказавшись внизу у театра - гид с вами прощается и говорит встретимся в автобусе. Вам даётся 30 - 40 минут на подъем в горку (3-4 км). Этот маршрут назад можно пройти самому, а можно воспользоваться услугами местных «перевозчиков». Трансфер будет состоять из: верблюда (5-10$ как поторгуетесь) затем гольф-электрокар (20$). В конце можно воспользоваться лошадью, чтоб доехать практически до самого выхода. В остальном экскурсия дает возможность лицезреть и находиться среди красот, о которых пишут в других отзывах.

  • К
    Ксения
    11 февраля 2022
    Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
    Было очень холодно, но очень красиво! Одевайтесь тепло и останетесь довольны.
  • И
    Иван
    9 февраля 2022
    Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
    Очень понравилось! Считаю Луксор - самой стоящей экскурсией в Египте.
  • Л
    Людмила
    7 февраля 2022
    Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
    Мне понравилось, что группа была маленькая. Сразу меньше времени на сборы и больше на достопримечательности. Гид был местный парень, довольно
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    хорошо владеющий русским. Ошибки были, но как-то более интересно с местными гидами на экскурсиях - можно задавать любые вопросы. Еще один плюс - успели вернуться к ужину в отель.

  • О
    Олег
    31 января 2022
    Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
    Если у вас есть финансовая возможность выбрать самолетную экскурсию - выберите ее! Конечно небо и земля в плане самочувствия. В
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    2018м были на автобусной экскурсии - устали дико. А в этот раз - 40 минут на самолете и ты на месте! Совсем другой взгляд на Каир!

  • О
    Ольга
    28 января 2022
    Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
    Для нас это была больше, чем экскурсия. Нужно подниматься на гору с правильным настроем. Ты как бы восходишь на гору
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    Моисея, чтобы напомнить себе о 10 заповедях Господних, со стремлением поступать правильно, стать лучше. Это наполняет духовно. Мы получили от этой поездки те эмоции, которые хотели испытать. Рассвет был морозный и восхитительный! Спасибо за организацию!

  • С
    Светлана
    26 января 2022
    Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
    Замечательная экскурсия! Насыщенная и очень интересная! Гид смог увлечь наших детей (8 и 14 лет), что дорогого стоит! Дети держались
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    на экскурсии молодцом, все выдержали. Хорошо, что сейчас возможны экскурсии с перелетом и можно оперативно добираться, а не болтаться в автобусе. Спасибо

  • Е
    Елена
    12 января 2022
    Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
    Очень быстро собрали нашу группу по отелям и из-за этого на все объекты приезжали заранее и ждали. Было достаточно холодно, поэтому ждать было не очень приятно. В остальном, экскурсия прошла хорошо, гид был внимательный, доброжелательный, рассказывал хорошо. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «История и культура»

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Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "История и культура" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 294. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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