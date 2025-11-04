в среду в 04:30

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на этот раз заранее. А так как водитель трансфера оказался очень отзывчивым и помог мне с проблемой с местной сим-картой, я и вовсе не в обиде))

Самолет без задержек, трансфер в аэропорту Луксора с табличкой. Все вовремя.

Гид у нас был интересный, везде успевали первыми до больших экскурсионных групп. Мохаммед везде доставал лучшие места. Так что мы наслаждались красотой практически в одиночестве. Прогулка по Нилу, остров, фрукты на острове - замечательно! Там мы пережидали жару, что бы в главной локации экскурсии нам было комфортнее. Но когда за бортом +38, не сильно помогло, к сожалению) Было тяжело, но мы справились 💪 Потом нас отпаивали холодным финиковым чаем, очень вкусная штука) По пути экскурсии было всего пару магазинов, но там ничего не втюхивали, что приятно.

Обед тоже был в приятном месте, кухня как везде. Напитки за свой счет.

В общем, экскурсию рекомендую!