в среду в 04:30

Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха

Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день!

Всего 50 минут полета — и вы в Луксоре, который раньше носил имя Фивы и был столицей Верхнего Египта.

В группе до 25 человек вы посетите памятники, которые дошли до наших дней сквозь тысячелетия: усыпальницы фараонов в Долине царей, храм женщины-фараона Хатшепсут, храм бога Амона в Карнаке.

А кроме того, заглянете в Галерею папируса и отправитесь на прогулку по Нилу.
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха

Что вас ожидает

Маршрут нашего путешествия охватит левый и правый берега Нила. В программе:

  • Долина царей в Городе мертвый, где вам откроются тайны древних храмов и усыпальниц фараонов. Вы пройдете по самому грандиозному некрополю Египта, посетите погребальный храм царицы Хатшепсут — единственной женщины-фараона. Увидите исполинские статуи, Колоссы Мемнона, и услышите их легенду.
  • Обед и прогулка по Нилу. Посетив Город мертвых, мы остановимся на обед в ресторане со шведским столом. Затем у вас будет время на отдых или речную прогулку по Нилу (оплачивается дополнительно).
  • Храм Амона в Карнаке. После обеда переправимся на правый берег Нила, посетим комплекс Карнакского храма и его главный памятник — храм бога Амона. Здесь во всей красе представлено искусство Древнего Египта: фрески и рельефы, колонны и статуи. А барельефы и рисунками на стенах рассказывают о жизни фараона и его родственников.
  • Галерея папируса, в которой вы познакомитесь с технологией его изготовления и сможете купить настоящий папирус с изображением сцен из жизни Древнего Египта.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Для поездки необходимо иметь египетскую визу. Если ее нет, мы поможем оформить.
  • ПЦР-тест или сертификат о вакцинации не требуется
  • Для бронирования этой экскурсии нужно внести предоплату напрямую организатору как минимум за 3 дня до даты поездки
  • Экскурсию в Луксоре проводит гид из нашей команды
  • Порядок посещения объектов может меняться на усмотрение гида

Что включено в стоимость

  • Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх — Луксор — Шарм-эль-Шейх
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Входные билеты
  • Обед (шведский стол)

Дополнительные расходы

  • Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) — 10$/чел.
  • Напитки во время обеда
  • Входные билеты в гробницу Тутанхамона — около 19$/чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду в 04:30

Наталья
Наталья
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте уже более 5 лет и все это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда помогу вам с выбором экскурсий, проконсультирую и по другим вопросам, касающимся вашего отдыха в солнечном Египте. До встречи!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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