в среду в 04:30

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Групповая экскурсия в Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха

Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Всего 50 минут полёта — и вы в Луксоре, который раньше носил имя Фивы и был столицей Верхнего Египта.

В группе до 40 человек вы посетите памятники, которые дошли до наших дней сквозь тысячелетия: усыпальницы жен и детей фараонов в Долине цариц, храм женщины-фараона Хатшепсут, храм бога Амона в Карнаке. А ещё отправитесь на прогулку по Нилу!
4.6
25 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха

Описание экскурсии

Маршрут нашего путешествия охватит левый и правый берега Нила. В программе:

  • Долина цариц в Городе мертвых, где вам откроются тайны древних храмов и усыпальниц. Вы пройдёте по самому грандиозному некрополю Египта, посетите погребальный храм царицы Хатшепсут — единственной женщины-фараона. Увидите исполинские статуи, Колоссы Мемнона, и услышите их легенду.
  • Обед и прогулка по Нилу. Посетив Город мертвых, мы остановимся на обед в ресторане со шведским столом. Затем у вас будет время на отдых или речную прогулку по Нилу (оплачивается дополнительно).
  • Храм Амона в Карнаке. После обеда переправимся на правый берег Нила, посетим комплекс Карнакского храма и его главный памятник — храм бога Амона. Здесь во всей красе представлено искусство Древнего Египта: фрески и рельефы, колонны и статуи. А барельефы и рисунками на стенах рассказывают о жизни фараона и его родственников.

Кроме того, вы посетите магазин восточных масел, а ещё побываете в магазине изделий из знаменитого в Луксоре алебастра.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Для поездки необходимо иметь египетскую визу. Если её нет, мы поможем оформить
  • Для бронирования этой экскурсии нужно внести предоплату на сайте и перевести остаток организатору как минимум за 5 дней до даты поездки
  • Экскурсию в Луксоре проводит гид из нашей команды
  • Порядок посещения объектов может меняться на усмотрение гида

Что включено в стоимость

  • Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх — Луксор — Шарм-эль-Шейх
  • Транспортное обслуживание
  • Русскоговорящий гид в Луксоре
  • Входные билеты
  • Обед (шведский стол)

Дополнительные расходы

  • Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) — от $15 за чел. (окончательная цена зависит от количества желающих)
  • Напитки во время обеда
  • Входные билеты в платные гробницы — около $20 за чел.

во вторник и воскресенье в 04:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$330
Дети до 11 лет$300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6122 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
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был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
4
3
2
2
1
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М
Спасибо огромное нашему гиду Роману за столько продуктивный день в Луксоре. Он отлично разбирается в материале, интересно и структурировано подаёт информацию. Всегда отвечает на вопросы и обладает отличным чувством юмора.
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По логистике вопросов нет, всё чётко и ясно. Грамотно подобрано время экскурсий. Сразу акцентируется внимание что именно посмотреть на том или ином объекте в первую очередь. Всегда достаточно время для фото/видео в конце экскурсий (отличное правило: пока говорит гид - мы слушаем, не снимаем). Обед шведский стол с видом на Нил. Все вкусно и в достатке. Спасибо огромное организаторам за такого классного гида!

Спасибо огромное нашему гиду Роману за столько продуктивный день в Луксоре. Он отлично разбирается в материале,
Спасибо огромное нашему гиду Роману за столько продуктивный день в Луксоре. Он отлично разбирается в материале,
Спасибо огромное нашему гиду Роману за столько продуктивный день в Луксоре. Он отлично разбирается в материале,
Спасибо огромное нашему гиду Роману за столько продуктивный день в Луксоре. Он отлично разбирается в материале,
Спасибо огромное нашему гиду Роману за столько продуктивный день в Луксоре. Он отлично разбирается в материале,
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А
Мы в восторге от поездки. Всё было прекрасно организовано. Наш гид Роман нам всё понятно рассказывал, старался нас подбодрить, ведь была жара под 40. Бегает по локациям, как молодой, с чувством юмора. Всегда давал время для фотографирования, показывал нужные ракурсы. Рекомендуем этого гида другим группам.
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Елизавета
Добрый день!
Спасибо большое! Это великолепная насыщенная программа! А гид) Роман - Красная Шапочка) он фанат своего дела! Профессионал. Много истории, но совершенно не скучно, разбавлял всё шуточками) Нам очень всё понравилось! Спасибо огромное!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!+2
Добрый день!
Добрый день!
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Людмила
Огромное спасибо нашему гиду Роману(Ромашке, Ромео и т. д) Сказочно повезло с ним, столько интересного нам рассказал, очень хорошо говорит и шутит по русски) Экскурсию стоит обязательно посетить, так как
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Луксор великолепен! Храмы, гробницы, очень насыщенная программа, маршрут составлен неплохо, везде вовремя встречали, но есть несколько нюансов для внимания организаторов. Неплохо бы как-то организовать время после 17.00. Все достопримечательности осмотрены, дополнительная программа за доплату тоже, усталость с 3 утра даёт себя знать, финального ужина как будто не хватает) Вылет в 21.00, 4 часа безделья после такого активного дня прямо срубают) Мы, в принципе, самостоятельно поужинали на набережной Луксора, 18 долларов помогли скрасить это время)

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A
Очень переживала за эту экскурсию, почитав отзывы и съездив в Каир с данным организатором. Но в Луксоре все было отлично!
Трансфер приехал опять на 20 минут раньше))) Но я была готова
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на этот раз заранее. А так как водитель трансфера оказался очень отзывчивым и помог мне с проблемой с местной сим-картой, я и вовсе не в обиде))
Самолет без задержек, трансфер в аэропорту Луксора с табличкой. Все вовремя.
Гид у нас был интересный, везде успевали первыми до больших экскурсионных групп. Мохаммед везде доставал лучшие места. Так что мы наслаждались красотой практически в одиночестве. Прогулка по Нилу, остров, фрукты на острове - замечательно! Там мы пережидали жару, что бы в главной локации экскурсии нам было комфортнее. Но когда за бортом +38, не сильно помогло, к сожалению) Было тяжело, но мы справились 💪 Потом нас отпаивали холодным финиковым чаем, очень вкусная штука) По пути экскурсии было всего пару магазинов, но там ничего не втюхивали, что приятно.
Обед тоже был в приятном месте, кухня как везде. Напитки за свой счет.
В общем, экскурсию рекомендую!

Очень переживала за эту экскурсию, почитав отзывы и съездив в Каир с данным организатором. Но в Луксоре все было отлично!
Очень переживала за эту экскурсию, почитав отзывы и съездив в Каир с данным организатором. Но в Луксоре все было отлично!
Очень переживала за эту экскурсию, почитав отзывы и съездив в Каир с данным организатором. Но в Луксоре все было отлично!
Очень переживала за эту экскурсию, почитав отзывы и съездив в Каир с данным организатором. Но в Луксоре все было отлично!
Очень переживала за эту экскурсию, почитав отзывы и съездив в Каир с данным организатором. Но в Луксоре все было отлично!
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А
Определенно Луксор - недооцененный город. То количество древних памятников, которое там есть, сложно уложить даже в трехдневную экскурсию. Это музей под открытым небом. Мы посетили основные храмы, 3 гробницы, проплыли
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по Нилу до бананового острова, где нам срезали плоды на дегустацию прямо с дерева.
Обед был в местном кафе, многолюдно, но вкусно.
Гид - историк, археолог. По сезону работает на раскопках, в остальное время гидом.
Еще порадовало, что перелетел всего 45 минут из Шарма.
Я точно рекомендую эту экскурсию, если вы прилетели в Египет. Каир и пирамиды - это само собой, но оставить без внимания Луксор - это преступление)))

Определенно Луксор - недооцененный город. То количество древних памятников, которое там есть, сложно уложить даже в
Определенно Луксор - недооцененный город. То количество древних памятников, которое там есть, сложно уложить даже в
Определенно Луксор - недооцененный город. То количество древних памятников, которое там есть, сложно уложить даже в
Определенно Луксор - недооцененный город. То количество древних памятников, которое там есть, сложно уложить даже в
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