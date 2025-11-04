в среду в 04:30

Всего 50 минут полёта — и вы в Луксоре, который раньше носил имя Фивы и был столицей Верхнего Египта.
В группе до 40 человек вы посетите памятники, которые дошли до наших дней сквозь тысячелетия: усыпальницы жен и детей фараонов в Долине цариц, храм женщины-фараона Хатшепсут, храм бога Амона в Карнаке. А ещё отправитесь на прогулку по Нилу!
В группе до 40 человек вы посетите памятники, которые дошли до наших дней сквозь тысячелетия: усыпальницы жен и детей фараонов в Долине цариц, храм женщины-фараона Хатшепсут, храм бога Амона в Карнаке. А ещё отправитесь на прогулку по Нилу!
Описание экскурсии
Маршрут нашего путешествия охватит левый и правый берега Нила. В программе:
- Долина цариц в Городе мертвых, где вам откроются тайны древних храмов и усыпальниц. Вы пройдёте по самому грандиозному некрополю Египта, посетите погребальный храм царицы Хатшепсут — единственной женщины-фараона. Увидите исполинские статуи, Колоссы Мемнона, и услышите их легенду.
- Обед и прогулка по Нилу. Посетив Город мертвых, мы остановимся на обед в ресторане со шведским столом. Затем у вас будет время на отдых или речную прогулку по Нилу (оплачивается дополнительно).
- Храм Амона в Карнаке. После обеда переправимся на правый берег Нила, посетим комплекс Карнакского храма и его главный памятник — храм бога Амона. Здесь во всей красе представлено искусство Древнего Египта: фрески и рельефы, колонны и статуи. А барельефы и рисунками на стенах рассказывают о жизни фараона и его родственников.
Кроме того, вы посетите магазин восточных масел, а ещё побываете в магазине изделий из знаменитого в Луксоре алебастра.
Организационные детали
Важно знать до бронирования
- Для поездки необходимо иметь египетскую визу. Если её нет, мы поможем оформить
- Для бронирования этой экскурсии нужно внести предоплату на сайте и перевести остаток организатору как минимум за 5 дней до даты поездки
- Экскурсию в Луксоре проводит гид из нашей команды
- Порядок посещения объектов может меняться на усмотрение гида
Что включено в стоимость
- Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх — Луксор — Шарм-эль-Шейх
- Транспортное обслуживание
- Русскоговорящий гид в Луксоре
- Входные билеты
- Обед (шведский стол)
Дополнительные расходы
- Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) — от $15 за чел. (окончательная цена зависит от количества желающих)
- Напитки во время обеда
- Входные билеты в платные гробницы — около $20 за чел.
во вторник и воскресенье в 04:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$330
|Дети до 11 лет
|$300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6122 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо огромное нашему гиду Роману за столько продуктивный день в Луксоре. Он отлично разбирается в материале, интересно и структурировано подаёт информацию. Всегда отвечает на вопросы и обладает отличным чувством юмора.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы в восторге от поездки. Всё было прекрасно организовано. Наш гид Роман нам всё понятно рассказывал, старался нас подбодрить, ведь была жара под 40. Бегает по локациям, как молодой, с чувством юмора. Всегда давал время для фотографирования, показывал нужные ракурсы. Рекомендуем этого гида другим группам.
Вам был полезен этот отзыв?
Добрый день!
Спасибо большое! Это великолепная насыщенная программа! А гид) Роман - Красная Шапочка) он фанат своего дела! Профессионал. Много истории, но совершенно не скучно, разбавлял всё шуточками) Нам очень всё понравилось! Спасибо огромное!
Спасибо большое! Это великолепная насыщенная программа! А гид) Роман - Красная Шапочка) он фанат своего дела! Профессионал. Много истории, но совершенно не скучно, разбавлял всё шуточками) Нам очень всё понравилось! Спасибо огромное!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо нашему гиду Роману(Ромашке, Ромео и т. д) Сказочно повезло с ним, столько интересного нам рассказал, очень хорошо говорит и шутит по русски) Экскурсию стоит обязательно посетить, так как
Вам был полезен этот отзыв?
A
Очень переживала за эту экскурсию, почитав отзывы и съездив в Каир с данным организатором. Но в Луксоре все было отлично!
Трансфер приехал опять на 20 минут раньше))) Но я была готова
Трансфер приехал опять на 20 минут раньше))) Но я была готова
Вам был полезен этот отзыв?
А
Определенно Луксор - недооцененный город. То количество древних памятников, которое там есть, сложно уложить даже в трехдневную экскурсию. Это музей под открытым небом. Мы посетили основные храмы, 3 гробницы, проплыли
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии на «Групповая экскурсия в Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха»
-
29%
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборМагия Древнего Египта: экскурсия в археологический музей Шарм-эль-Шейха
Рассмотреть мумии фараонов, их питомцев и транспорт для загробного мира и узнать об истории Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 17:15, в среду и четверг в 09:45 и 17:15, в пятницу в 19:30
10 авг в 17:15
12 авг в 09:45
$17
$24 за человека
Групповая
до 14 чел.
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх - это не только пляжи, но и вечерние огни, старинные улочки и современные рестораны. Узнайте больше с русскоязычным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 16:30, в субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$14 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды и Великий сфинкс - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха - к тайнам древнеегипетской цивилизации (все билеты и обед включены)
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:30
Завтра в 03:30
от $550 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $120 за всё до 6 чел.
$330 за человека