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Нилу и посещением пирамид и Сфинкса. Заказывали эту экскурсию у Махмуда. Остались очень довольны. Первое, что хочется отметить - это профессионализм всех организаторов данной экскурсии. Мы очень не хотели ехать на машине из Шарма в Каир и провести в дороге много времени. Поэтому наш выбор мы остановили на перелете в Каир (это всего полтора часа полета). Но все мы понимаем, что самим сложно и часто страшно и непонятно, как и что делать. Тем более мы были с дочкой вдвоем. Как же все было хорошо организовано! Нас забрали от отеля на комфортабельном автомобиле, довезли до аэропорта Шарма, там что называется "из рук в руки" передали одному из организаторов, который проводил нас до регистрации на рейс и практически посадил в самолет)) Перелет длился 1 час 15 минут. Летели мы местными авиалиниями, самолет вполне себе удобный. При перелете раздавали соки. Что тоже было приятным бонусом. По прилету в Каир нас встретили сразу в аэропорту и также предоставили индивидуальный автомобиль. Доехав до Каирского музея, мы встретились с русскоговорящим гидом Мустафой, который в последствии везде нас сопровождал. Гид просто супер профессионал своего дела. Человек, который проводит экскурсию интересно, не нудно и с чувством юмора. Отдельное восхищение!! После музея, была прогулка по Нилу на индивидуальной лодке (которая тоже надо заметить была гораздо комфортабельнее тех, что мы видели на причале), посещали пирамиды и Сфинкса. После окончания экскурсии нас доставили в аэропорт, там также передали девушке, которая нас проводила на регистрацию. Когда вернулись в Шарм, нас уже ждал водитель, который вернул нас в отель. Мы остались очень довольны экскурсией!!! Однозначно рекомендуем!!