1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
от €670 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€440 за всё до 4 чел.
Групповая
17 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Среда в 04:00
$280 за человека
Групповая
20 часов
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$294 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю
Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€750 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
€58 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
За 1 день побывать в двух столицах Египта и прикоснуться к истории и культуре страны
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
€540 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750€675 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
€360 за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин25 мая 2024Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
- ААнастасия21 мая 2024Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами, когда дети перегрелись экскурсия по Нилу оказалась к месту, спасибо большое ☺️
- ДДенис11 мая 2024Брали экскурсию в Каир на самолете. Это было просто фантастически! Махмуд заранее приехал к нам в отель, все рассказал, а
- ГГрозданов26 апреля 2024Мне лично все понравилось, особенно кортеж которые нас провожал до отеля, они хорошо заботятся о туристов.
- ИИрина16 апреля 2024Отдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещением Каирского музея, прогулкой по
- OOlga5 апреля 2024Благодарим нашего гида Богдади за содержательную экскурсию. Мы были с двумя детьми 12 и 5 лет. Очень интересно было послушать про историю и современность Египта.
- ММахмуд2 апреля 2024Остались очень довольны этим путешествием в Каир и долину Пирамид. Махмуд - организатор, интеллигентный и очень ответственный человек, который организовал все
- ЛЛариса6 марта 2024Чудесное утро в музее и в старом городе. Мы надеялись узнать много интересного об истории Египта, и наш веселый и дружелюбный
- ЕЕлена16 февраля 2024Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение мероприятия. Нас сопровождал гид
- ЕЕлена5 января 2024Замечательная экскурсия, интересная и неутомительная благодаря хорошей организации!) Хотели бы сказать спасибо экскурсоводу Алладину за интересный рассказ и пунктуальность! Совет:не забудьте бутылку для воды из источника и платочек для женщин.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «История и архитектура»
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