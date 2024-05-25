Экскурсии Шарм-Эль-Шейха об истории и архитектуре

Найдено 16 экскурсий в категории «История и архитектура» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €33, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
50 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481385 за всё до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
от 670 за всё до 10 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
5 отзывов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
4 отзыва
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
Расписание: Среда в 04:00
$280 за человека
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
🚢 На пароме
Групповая
20 часов
3 отзыва
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$294 за человека
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю
Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
35 за человека
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 за всё до 4 чел.
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
280 за всё до 4 чел.
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
750 за всё до 3 чел.
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
58 за человека
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
За 1 день побывать в двух столицах Египта и прикоснуться к истории и культуре страны
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
540 за человека
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750675 за всё до 4 чел.
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
360 за всё до 8 чел.
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентин
    25 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
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    что он тоже всем этим восхищается, многие потайные места и двери открывались только для нас так как у гида очень отношения с местными смотрителями:), нам помогали торговаться на рынке, советовали где поужинать, в общем благодаря Ахмеду поездка в Каир удалась на славу! (:

  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами, когда дети перегрелись экскурсия по Нилу оказалась к месту, спасибо большое ☺️
    Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами
  • Д
    Денис
    11 мая 2024
    Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
    Брали экскурсию в Каир на самолете. Это было просто фантастически! Махмуд заранее приехал к нам в отель, все рассказал, а
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    накануне вечером написал точное время, имя гида, который встречал нас в Каире. У нас был маршрут отель-аэропорт-Каир-аэропорт-отель. На каждом из этих этапов нас передавали "из рук в руки", всегда был сопровождающий. Теперь поподробнее о самой экскурсии. У Каирского музея нас встретил гид Ахмед. Отличное владение руским языком, знание истории, интересных фактов, да и просто приятный собеседник. По музею мы ходили около двух часов, услышали рассказы об истории, начиная с I династии и до Египта времен Римской Империи. Посетили множество залов, в том числе зал Тутанхамона, где представлены всем известные маска фараона и его погребальные саркофаги. Ахмед с удовольствием сам предлагал фотографировать нас, снимал видео, в общем получилась персональная фотосессия, что, конечно, сложно организовать в групповой экскурсии. Затем была часовая прогулка по Нилу. И новая фотосессия - на яхте. После - обед и посещение Пирамид и Сфинкса в Гизе. Это вообще отдельная тема. Мы успели осмотреть пирамиду Хеопса, даже попасть внутрь и увидеть гробницу Хеопса. Затем переместились на смотровую площадку, откуда открывается вид на все три больших и три малых пирамиды. И третья локация - Сфинкс. Везде Ахмед провел нас без очередей, по коротким путям, в обход больших скоплений туристов. И вновь гид сделал много фотографий нас с супругой вдвоем, за что ему огромное спасибо! Подводя итог, хочу поблагодарить Махмуда, Ахмеда и всех, кто сопровождал нас по пути следования по этому удивительному городу. Сам Каир однозначно заслуживает того, чтобы увидеть этот необыкновенный город с его историей и колоритом. Однозначно рекомендую!

  • Г
    Грозданов
    26 апреля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Мне лично все понравилось, особенно кортеж которые нас провожал до отеля, они хорошо заботятся о туристов.
  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
    Отдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещением Каирского музея, прогулкой по
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    Нилу и посещением пирамид и Сфинкса. Заказывали эту экскурсию у Махмуда. Остались очень довольны. Первое, что хочется отметить - это профессионализм всех организаторов данной экскурсии. Мы очень не хотели ехать на машине из Шарма в Каир и провести в дороге много времени. Поэтому наш выбор мы остановили на перелете в Каир (это всего полтора часа полета). Но все мы понимаем, что самим сложно и часто страшно и непонятно, как и что делать. Тем более мы были с дочкой вдвоем. Как же все было хорошо организовано! Нас забрали от отеля на комфортабельном автомобиле, довезли до аэропорта Шарма, там что называется "из рук в руки" передали одному из организаторов, который проводил нас до регистрации на рейс и практически посадил в самолет)) Перелет длился 1 час 15 минут. Летели мы местными авиалиниями, самолет вполне себе удобный. При перелете раздавали соки. Что тоже было приятным бонусом. По прилету в Каир нас встретили сразу в аэропорту и также предоставили индивидуальный автомобиль. Доехав до Каирского музея, мы встретились с русскоговорящим гидом Мустафой, который в последствии везде нас сопровождал. Гид просто супер профессионал своего дела. Человек, который проводит экскурсию интересно, не нудно и с чувством юмора. Отдельное восхищение!! После музея, была прогулка по Нилу на индивидуальной лодке (которая тоже надо заметить была гораздо комфортабельнее тех, что мы видели на причале), посещали пирамиды и Сфинкса. После окончания экскурсии нас доставили в аэропорт, там также передали девушке, которая нас проводила на регистрацию. Когда вернулись в Шарм, нас уже ждал водитель, который вернул нас в отель. Мы остались очень довольны экскурсией!!! Однозначно рекомендуем!!

    Отдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещениемОтдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещениемОтдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещениемОтдыхали с дочкой в Шарме в апреле этого года. Забронировали индивидуальную экскурсию в Каир с посещением
  • O
    Olga
    5 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Благодарим нашего гида Богдади за содержательную экскурсию. Мы были с двумя детьми 12 и 5 лет. Очень интересно было послушать про историю и современность Египта.
  • М
    Махмуд
    2 апреля 2024
    Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
    Остались очень довольны этим путешествием в Каир и долину Пирамид. Махмуд - организатор, интеллигентный и очень ответственный человек, который организовал все
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    на высшем уровне: билеты, и визы, и трансфер из отеля до аэропорта и обратно. Учел все наши индивидуальные пожелания. В Каире нам предоставили индивидуальную машину с водителем которая встретила в аэропорту и сопровождала нас целый день. Наш гид Валид оказался профессиональным историком, который провел для нас индивидуальную 2х часовую экскурсию по археологическому музею Каира, на главные пирамиды и к Сфинксу. Также мы с удовольствием посетили папирусное производство и проплыли 30 минут по Нилу. В обед мы вкусно и быстро покушали в ресторане со шведским столом. Очень рекомендую этот однодневный тур. Были очень рады, что нас не заставили ходить по туристическим лавкам, как мы и хотели. Было все на мой взгляд идеально.

    Остались очень довольны этим путешествием в Каир и долину ПирамидОстались очень довольны этим путешествием в Каир и долину ПирамидОстались очень довольны этим путешествием в Каир и долину ПирамидОстались очень довольны этим путешествием в Каир и долину Пирамид
  • Л
    Лариса
    6 марта 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Чудесное утро в музее и в старом городе. Мы надеялись узнать много интересного об истории Египта, и наш веселый и дружелюбный
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    гид Багдади полностью оправдал наши ожидания. Экскурсия была составлена так, что мы и обогатились знаниями, и не устали от слишком подробной или специальной информации. Час в музее, благодаря Багдади, пролетел как несколько минут. Он сделал для нас прекрасные фотографии, рассказав про каждый экспонат на снимке. Он прекрасно владеет русским языком и материалом. Ну, и какой же визит обойдется без посещения рынка? Мы купили фрукты, и, по его совету, еще и лечебные травы и чай. Он также угостил нас кофе и чаем, что было высоко оценено в этот жаркий день. Кроме очень маленьких детей, экскурсия подойдет всем.

    Чудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городе
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение мероприятия. Нас сопровождал гид
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    Багдан - 2 часа в музее прошли как одна минута, большая редкость экскурсовод который смог так увлечь всех, включая детей, его рассказ был информативен и увлекателен. Огромная благодарность, эта экскурсия оставила самое яркое впечатление за все время отдыха, не только провели время на море, но и почувствовали что приобщились к истории Египта. Также благодарим за неожиданные подарки - платки арафатки для всей семьи. Рекомендуем всем обязательно посетить эту экскурсию:)))

    Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение
  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины
    Замечательная экскурсия, интересная и неутомительная благодаря хорошей организации!) Хотели бы сказать спасибо экскурсоводу Алладину за интересный рассказ и пунктуальность! Совет:не забудьте бутылку для воды из источника и платочек для женщин.
    Замечательная экскурсия, интересная и неутомительная благодаря хорошей организации!) Хотели бы сказать спасибо экскурсоводу Алладину за интересныйЗамечательная экскурсия, интересная и неутомительная благодаря хорошей организации!) Хотели бы сказать спасибо экскурсоводу Алладину за интересныйЗамечательная экскурсия, интересная и неутомительная благодаря хорошей организации!) Хотели бы сказать спасибо экскурсоводу Алладину за интересныйЗамечательная экскурсия, интересная и неутомительная благодаря хорошей организации!) Хотели бы сказать спасибо экскурсоводу Алладину за интересныйЗамечательная экскурсия, интересная и неутомительная благодаря хорошей организации!) Хотели бы сказать спасибо экскурсоводу Алладину за интересныйЗамечательная экскурсия, интересная и неутомительная благодаря хорошей организации!) Хотели бы сказать спасибо экскурсоводу Алладину за интересныйЗамечательная экскурсия, интересная и неутомительная благодаря хорошей организации!) Хотели бы сказать спасибо экскурсоводу Алладину за интересный

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
  2. Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
  3. Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
  4. Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
  5. Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "История и архитектура" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 33 до 750 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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