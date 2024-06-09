Данная услуга сэкономит вам до 2,5 часов времени, и вы сможете позже выехать из отеля.

Туристическая виза не входит в стоимость услуги при влете в страну и оплачивается отдельно: 25$ за человека.

Получать багаж и проходить таможенный контроль вы будете самостоятельно.

Мы предлагаем Fast Track — индивидуальный сервис в аэропорту и ускоренное прохождение предполетных формальностей. Для большинства туристов не секрет, что в аэропорту Шарм-Эль-Шейха проходят активные многочасовые досмотры при вылете. В связи с этим туристам приходится приезжать в аэропорт минимум за 4 часа, стоять в длинных очередях. А доскональные досмотры вещей доходят вплоть до перетряхивания всего багажа, а иногда — изъятия некоторых вещей. Часть досмотра приходится проходить босиком, а одноразовые бахилы никому не предлагают. Но есть способ, который может упростить и ускорить этот неприятный процесс. Fast Track можно приобрести совершенно легально и пройти всю вереницу очередей и досмотров буквально за 15 минут. Специально обученный человек проведет путешественника буквально за руку через все досмотры — вам не придется отстаивать длинные очереди. Фактически это сотрудник аэропорта, которые будет сопровождать туриста. Fast Track — это VIP-сервис для быстрой посадки на рейс и прохождения всех предполетных процедур. Fast Track возможно оформить как при въезде в страну, так и при вылете. При влете в страну при входе в аэропорт у стойки Fast Track вы встречаетесь с сопровождающим. Он поможет вам купить визу и при необходимости и заполнить миграционную карту. Также проведет вас через паспортный контроль, минуя очередь. Напоминаем, если вы не собираетесь ехать в Каир или Луксор на экскурсии, а также если ваш отдых составляет менее 14 дней, то визу покупать не обязательно. Можно на паспортном контроле поставить только синайский штамп — это бесплатно. Важная информация: