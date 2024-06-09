Если вы не хотите тратить время в очередях в аэропорту Шарм-эль-Шейха, предлагаем воспользоваться услугой Fast Track, которая подразумевает индивидуальный сервис в аэропорту и ускоренное прохождение предполетных формальностей.
Это совершенно легально и поможет вам пройти всю вереницу очередей и досмотров буквально за 15 минут.
Это совершенно легально и поможет вам пройти всю вереницу очередей и досмотров буквально за 15 минут.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
Мы предлагаем Fast Track — индивидуальный сервис в аэропорту и ускоренное прохождение предполетных формальностей. Для большинства туристов не секрет, что в аэропорту Шарм-Эль-Шейха проходят активные многочасовые досмотры при вылете. В связи с этим туристам приходится приезжать в аэропорт минимум за 4 часа, стоять в длинных очередях. А доскональные досмотры вещей доходят вплоть до перетряхивания всего багажа, а иногда — изъятия некоторых вещей. Часть досмотра приходится проходить босиком, а одноразовые бахилы никому не предлагают. Но есть способ, который может упростить и ускорить этот неприятный процесс. Fast Track можно приобрести совершенно легально и пройти всю вереницу очередей и досмотров буквально за 15 минут. Специально обученный человек проведет путешественника буквально за руку через все досмотры — вам не придется отстаивать длинные очереди. Фактически это сотрудник аэропорта, которые будет сопровождать туриста. Fast Track — это VIP-сервис для быстрой посадки на рейс и прохождения всех предполетных процедур. Fast Track возможно оформить как при въезде в страну, так и при вылете. При влете в страну при входе в аэропорт у стойки Fast Track вы встречаетесь с сопровождающим. Он поможет вам купить визу и при необходимости и заполнить миграционную карту. Также проведет вас через паспортный контроль, минуя очередь. Напоминаем, если вы не собираетесь ехать в Каир или Луксор на экскурсии, а также если ваш отдых составляет менее 14 дней, то визу покупать не обязательно. Можно на паспортном контроле поставить только синайский штамп — это бесплатно. Важная информация:
- Данная услуга сэкономит вам до 2,5 часов времени, и вы сможете позже выехать из отеля.
- Туристическая виза не входит в стоимость услуги при влете в страну и оплачивается отдельно: 25$ за человека.
- Получать багаж и проходить таможенный контроль вы будете самостоятельно.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга Fast Track
Что не входит в цену
- Туристическая виза при влете в страну - 25$ за человека
Место начала и завершения?
Шарм-эль-Шейх международный аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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