Этот вечер станет для вас особенным: мы посетим самые топовые места Шарм-эль-Шейха. Будем гулять без спешки и суеты по Старому городу. Заглянем в церковь Всех небожителей и Коптский храм.
Сделаем красочные фото в уникальном кафе «Фарша», а на ужин отправимся в местечко с традиционной египетской кухней и видом на самую посещаемую мечеть города.
Сделаем красочные фото в уникальном кафе «Фарша», а на ужин отправимся в местечко с традиционной египетской кухней и видом на самую посещаемую мечеть города.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Церковь Всех небожителей, уникальные росписи которой никого не оставляют равнодушными
- Коптская церковь — обсудим её многовековую историю
- Кафе «Фарша» — визитная карточка города. Колоритное место, в котором в любое время суток получаются шикарные фотографии
- Старый город с сотнями магазинчиков и лавок, шоппинг в которых мы не навязываем! Вы прогуляетесь самостоятельно и при желании сможете купить фрукты, сладости или сувениры
- Мечеть Эль-Сахаба — главное украшение Шарма. Считается самым посещаемым местом в городе
- Ужин в ресторане с видом на мечеть — вы отведаете вкуснейшую традиционную кухню
По пути мы расскажем не только обо всех достопримечательностях, но и коснёмся вопросов религиозных верований и культурных традиций жителей Шарма, а также их будничной жизни. Вместе с вами составим карту города и выясним, почему до 2000-х годов Шарм-эль-Шейх был поселением закрытого типа.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, услуги гида, ужин (традиционные египетские блюда)
Дополнительные расходы (по желанию)
- К ужину можно добавить морепродукты — $4 с человека
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников. Доплата — $35 за каждого
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Меня зовут Алиса, я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. В Шарме проживаю 11 лет, из них 8 работаю гидом. Экскурсии провожу я и моиЗадать вопрос
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