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Этот вечер станет для вас особенным: мы посетим самые топовые места Шарм-эль-Шейха. Будем гулять без спешки и суеты по Старому городу. Заглянем в церковь Всех небожителей и Коптский храм.



Сделаем красочные фото в уникальном кафе «Фарша», а на ужин отправимся в местечко с традиционной египетской кухней и видом на самую посещаемую мечеть города.