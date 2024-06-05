Ночные прогулки и экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Найдено 39 экскурсий в категории «Ночные» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €12, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
87 отзывов
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
1512 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
50 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481385 за всё до 6 чел.
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
100 за всё до 4 чел.
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
65 за всё до 3 чел.
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
280 за всё до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
60 за всё до 4 чел.
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
45 за человека
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 75 за всё до 4 чел.
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
Сегодня в 03:59
Завтра в 00:59
75 за всё до 2 чел.
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500425 за всё до 6 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
13 часов
29 отзывов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
5651 за человека
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
250 за человека
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
12 отзывов
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, быстрая и безопасная поездка до отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:00
15 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
13 часов
6 отзывов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
265 за человека
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
100 за всё до 3 чел.
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Отужинать свежими морепродуктами без ожидания столика и языкового барьера
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
150 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
710 за всё до 2 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
280 за всё до 10 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Начало: Отель размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 19:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$60 за всё до 4 чел.
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Индивидуальная
13 часов
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
Начало: у вашего отеля в Шарме, Хургаде или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от 500 за всё до 3 чел.
Трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир
Комфортно добраться из курортного города до столицы с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 11:30
11 июня в 00:30
300 за всё до 3 чел.
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Вечер в легендарном кафе "Farsha", формат "всё включено"
Индивидуальная
2 часа
Вечер в легендарном кафе "Farsha", формат "всё включено"
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$75 за человека
Вечерний Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
6051 за всё до 4 чел.
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
10 июня в 09:00
11 июня в 06:00
400 за всё до 8 чел.
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
58 за человека
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750675 за всё до 4 чел.
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
260 за всё до 3 чел.
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
360 за всё до 8 чел.
Индивидуальный трансфер + Fast Track
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер + Fast Track
С комфортом добраться до любой точки города и не стоять в очередях в аэропорту
Начало: Возле аэропорта или вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 2 чел.
К звездам Египта - ночевка в пустыне у самого Красного моря
Индивидуальная
12 часов
К звездам Египта - ночевка в пустыне у самого Красного моря
Начало: Шлагбаум отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$295 за всё до 3 чел.
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
Посетить бутики локальных и мировых брендов в сопровождении специалиста
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
5043 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Все было замечательно. Нас встретил супруг Натальи на просторном авто Hyundai Tucson. Поместились все четверо плюс багаж. Очень быстро доехали до отеля. Смело рекомендую, закажу и на обратный путь.
  • М
    Милена
    4 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
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    Валид замечательно организовал для нас поездку, перед заказом ответил на все наши вопросы, был очень внимателен. Мы проехались по знаменитым местам города на удобном автомобиле, посмотрели внутри Мечети, побывали так же в местах, куда не попадает большинство туристов, Валид рассказал очень много интересных фактов об этом городе, рассказал о Вере в Египте, о исторических событиях, а так же рассказал не мало интересных впечатляющих историй о быте и правилах! Нам очень понравилось, и мы очень благодарны Валиду за проведанное с нами время и полученные впечатления, Вы замечательный человек и профессионал, будем рады встрече снова! А Вам, путешественники, сердечная рекомендация выбрать в качестве проводника по Шарм-эль-Шейху или на другую экскурсию, Валида 🫶🏻

    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
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    заранее просите четко проговорить технику безопасности и правила езды, нам ее дали очень сжато и поверхностно, получилось что в пути мы сталкивались с большим количеством запретов, о которых не знали. Заранее и несколько раз проговорите какой стиль езды вы хотите, как быстро, если хотите ехать не в одну линию, а иногда по всей ширине дороге и т. д. Не стесняйтесь лишний раз напомнить гиду о ваших договоренностях и предпочтениях. Возьмите мелкие деньги на чаевые бедуинам, которые будут катать вас на верблюдах.

    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждитеПоездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и
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    от нас 100% рекомендация. 1. Мы взяли экскурсию в Каир. На этой экскурсии нас сопровождал коллега Валида Мухаммед. Посетили все что было в программе, обо всем рассказал, сделал нам огромную кучу фоток, угостил арабским кофе. Мы крайне довольны. Мы также взяли 2 доп опции - прокатились по Нилу и покатались на верблюдах. Прогулку по Нилу обычно берут если есть возможность по времени, тут смотрите сами, но на верблюдах точно рекомендую покататься. Это и эмоции и доставка в обзорную точку, где вам сделают фотки, которые не сделать из другого места. Для нас Египет это пирамиды, а чтобы получить максимальное удовольствие от их посещения лучше быть вместе к крутым и профессиональным гидом, так что тут как я и сказал ранее наш рекомендасьон. А да, в конце экскурсии нас очень вкусно покормили) 2. Также мы вместе с Валидом посетили рыбный ресторан Фарес. Но перед посещением ресторана в качестве бонуса Валид прокатил нас по Шарм-эль-Шейху. Посетили мечеть и храм, побывали на шикарной обзорной точке на весь город прямо на закате. Тоже сделали много классных фото. Сам ресторан очень понравился. Свежие морепродукты, приготовлены очень вкусно. Порции (на наш взгляд) большие. Мы все не осилили и нам все упаковали с собой. После еще выпили вкуснейший арабский кофе и покурили кальян. 3. И последней услугой стал трансфер в аэропорт. Тут тоже было все отлично, приехали ровно к назначенному времени и с комфортом отвезли прямо к нужному нам терминалу. В общем хочется отметить исключительную порядочность, пунктуальность и хороший сервис. А еще было ощущение на обоих экскурсиях будто ты просто гуляешь с другом по городу, а это возможно только если тебе комфортно. Услуги Валида будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.

    Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
    Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
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    истории города. В самом городе помогал с выбором покупок, Дополнительно предложил посмотреть мечеть. Приятным бонусом было угощение напитком из сахарного тростника и вкусным кофе. Очень советую воспользоваться услугами этого гида, время пролетело весело, легко и незаметно. Подходит экскурсия для любого возраста.

  • Е
    Елизавета
    27 мая 2024
    Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
    Спасибо, все прошло хорошо)
  • Д
    Дарья
    26 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Хочу выразить огромную благодарность Наталье)Заказывали индивидуальный трансфер из аэропорта,а потом ещё сафари. Наталья,как хороший друг на чужой земле)))Была на связи
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    всегда!!! На любые корректировки реагировала адекватно и подстраивалась под ситуацию! Спасибооо♥️Ездили двумя семьями с детьми и все остались довольны. Планировали посетить больше экскурсий,но «тюлений» отдых взял вверх 😀Вернемся и наверстаем упущенное только через Наталью. Спасибо и успеха во всех сферах! Дарья из Нубиан Вилладж)

    Хочу выразить огромную благодарность Наталье)Заказывали индивидуальный трансфер из аэропорта,а потом ещё сафари. Наталья,как хороший друг на
  • В
    Валентин
    25 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
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    что он тоже всем этим восхищается, многие потайные места и двери открывались только для нас так как у гида очень отношения с местными смотрителями:), нам помогали торговаться на рынке, советовали где поужинать, в общем благодаря Ахмеду поездка в Каир удалась на славу! (:

  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Бронировала для друзей. Остались довольны
  • A
    Artem
    23 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Заказать однозначно. Встретили с табличкой у выхода из терминала. на такой жаре ждать групповой трансфер такое себе удовольствие. Водитель красавчик сам позвонил трансфер гиду сказал что забрал таких то туристов. Водитель Питер. всё здорово.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Ночные»

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