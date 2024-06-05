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от нас 100% рекомендация. 1. Мы взяли экскурсию в Каир. На этой экскурсии нас сопровождал коллега Валида Мухаммед. Посетили все что было в программе, обо всем рассказал, сделал нам огромную кучу фоток, угостил арабским кофе. Мы крайне довольны. Мы также взяли 2 доп опции - прокатились по Нилу и покатались на верблюдах. Прогулку по Нилу обычно берут если есть возможность по времени, тут смотрите сами, но на верблюдах точно рекомендую покататься. Это и эмоции и доставка в обзорную точку, где вам сделают фотки, которые не сделать из другого места. Для нас Египет это пирамиды, а чтобы получить максимальное удовольствие от их посещения лучше быть вместе к крутым и профессиональным гидом, так что тут как я и сказал ранее наш рекомендасьон. А да, в конце экскурсии нас очень вкусно покормили) 2. Также мы вместе с Валидом посетили рыбный ресторан Фарес. Но перед посещением ресторана в качестве бонуса Валид прокатил нас по Шарм-эль-Шейху. Посетили мечеть и храм, побывали на шикарной обзорной точке на весь город прямо на закате. Тоже сделали много классных фото. Сам ресторан очень понравился. Свежие морепродукты, приготовлены очень вкусно. Порции (на наш взгляд) большие. Мы все не осилили и нам все упаковали с собой. После еще выпили вкуснейший арабский кофе и покурили кальян. 3. И последней услугой стал трансфер в аэропорт. Тут тоже было все отлично, приехали ровно к назначенному времени и с комфортом отвезли прямо к нужному нам терминалу. В общем хочется отметить исключительную порядочность, пунктуальность и хороший сервис. А еще было ощущение на обоих экскурсиях будто ты просто гуляешь с другом по городу, а это возможно только если тебе комфортно. Услуги Валида будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.