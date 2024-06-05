1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
15€12 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€60 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от €75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
Сегодня в 03:59
Завтра в 00:59
€75 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500€425 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
56€51 за человека
Групповая
13 часов
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
€250 за человека
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, быстрая и безопасная поездка до отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:00
€15 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
€265 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Отужинать свежими морепродуктами без ожидания столика и языкового барьера
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€710 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
15 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Начало: Отель размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 19:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
Начало: у вашего отеля в Шарме, Хургаде или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от €500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир
Комфортно добраться из курортного города до столицы с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 11:30
11 июня в 00:30
€300 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечер в легендарном кафе "Farsha", формат "всё включено"
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$75 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
60€51 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
10 июня в 09:00
11 июня в 06:00
€400 за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
€58 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750€675 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
€360 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер + Fast Track
С комфортом добраться до любой точки города и не стоять в очередях в аэропорту
Начало: Возле аэропорта или вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
К звездам Египта - ночевка в пустыне у самого Красного моря
Начало: Шлагбаум отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$295 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
Посетить бутики локальных и мировых брендов в сопровождении специалиста
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50€43 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 июня 2024Все было замечательно. Нас встретил супруг Натальи на просторном авто Hyundai Tucson. Поместились все четверо плюс багаж. Очень быстро доехали до отеля. Смело рекомендую, закажу и на обратный путь.
- ММилена4 июня 2024Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
- ЮЮрий3 июня 2024Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
- ААнтонина2 июня 2024Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и
- ННаталия29 мая 2024Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
- ЕЕлизавета27 мая 2024Спасибо, все прошло хорошо)
- ДДарья26 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Наталье)Заказывали индивидуальный трансфер из аэропорта,а потом ещё сафари. Наталья,как хороший друг на чужой земле)))Была на связи
- ВВалентин25 мая 2024Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
- ЮЮлия24 мая 2024Бронировала для друзей. Остались довольны
- AArtem23 мая 2024Заказать однозначно. Встретили с табличкой у выхода из терминала. на такой жаре ждать групповой трансфер такое себе удовольствие. Водитель красавчик сам позвонил трансфер гиду сказал что забрал таких то туристов. Водитель Питер. всё здорово.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Ночные»
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