Круиз
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
Открыть природу заповедника Рас-Мохаммед, заняться дайвингом и отдохнуть на белоснежном пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$50 за человека
Водная прогулка
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
13 дек в 13:00
14 дек в 13:00
$317 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
13 дек в 07:30
14 дек в 07:30
$320 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Топовые места Шарм-эль-Шейха
Увидеть самое главное и атмосферное - в мини-группе с русским гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 09:00, во вторник и воскресенье в 15:30, в четверг в 09:00 и 15:30
14 дек в 15:30
15 дек в 09:00
$15 за человека
Круиз
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 11:00
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
$60 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
13 дек в 04:30
14 дек в 04:30
от $850 за всё до 6 чел.
Групповая
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 01:00
13 дек в 01:00
15 дек в 01:00
$270 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху - из любой точки города
Быстро добраться до нужной локации на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим водителем
Начало: По договорённости
Завтра в 00:00
13 дек в 00:00
$16
$20 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах
Насладитесь утренним сафари в пустыне Шарм-Эль-Шейха! Путешествие на квадроциклах или багги через песчаные дюны и визит к бедуинам ждут вас
Начало: В вашем отеле
14 дек в 04:30
15 дек в 04:30
$130 за всё до 4 чел.
-
15%
Водная прогулка
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$240
$282 за всё до 4 чел.
