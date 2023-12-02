Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Трансфер забирает вас из вашей гостиницы, отвозит на Сафари, где проходит инструктаж по вождению квадроцикла, затем 30 минут — вождение на квадроциклах до бедуинов, угощение чаем, круг на верблюде и обратно 30 минут на квадроцикле.
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает:

Поездка на квадроциклах • Чай • Круг на верблюде.

Каждый день: с 04:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Поездка на квадроциклах
  • Чай
  • Круг на верблюде
Место начала и завершения?
Ваша гостиница (шлагбаум)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день: с 04:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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