Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и сладости на любой вкус.
Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны, увидите несколько мумий животных и человека, и узнаете об особенностях мумификаций.
Описание экскурсииСтарый город и мечеть Эль Сахаба Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и сладости на любой вкус. Сможете приобрести сувенир на память, а наш гид поможет вам сторговать отличную скидку и защитит от навязчивых продавцов. А также осмотрите снаружи самую молодую мечеть города Эль Сахаба, возведенную на средства местных жителей. Исторический музей В Шарм-эль-Шейхе находится самый новый из всех музеев в Египте. Его коллекция насчитывает 5200 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремесел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны, увидите несколько мумий животных и человека, и узнаете об особенностях мумификаций. А также совершенно неожиданные экспонаты, например как мумии крокодилов. Все экспонаты в музее подлинные. Организационные детали:
- Экскурсию для вас проведу я, либо наш второй гид.
- Билеты в Исторический музей не включены в стоимость: 200 фунтов взрослые, 100 фунтов детский билет, дети до 6 лет бесплатно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Мечеть Эль Сахаба
- Мечеть Эль Салам
- Исторический музей
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Исторический музей: 200 фунтов взрослые, 100 фунтов студенты, дети до 6 лет бесплатно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
