Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и сладости на любой вкус.



Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны, увидите несколько мумий животных и человека, и узнаете об особенностях мумификаций.