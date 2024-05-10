Экскурсии по Старому городу в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 5 экскурсий в категории «Старый город» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«Старый город и мечеть Эль Мустафа»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
«И напоследок насладимся арабским кофе в самой известной кофейне старого города»
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
100 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
«Старый город, национальный музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге»
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 2 чел.
За покупками на Old market (старый город)
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
За покупками на Old market (старый город)
Начало: Отель размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: Международный музей древностей и старый город с египтологом
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Международный музей древностей и старый город с египтологом
Начало: Шлагбаум отеля
«Прогулка по Старому городу И, конечно, в ходе нашей экскурсии не упустим возможность прогуляться по самому яркому району Шарм-эль-Шейха с настоящим национальным колоритом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Отзыв мужа: Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с
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    перелетом внутренними авиалиниями. Во-первых так быстрее и больше времени, во-вторых вас возят туда, куда мы сами захотим, а не по магазинам, как в случае общей экскурсии:) По отзывам выбор пал на гида Валида. Уже на этапе договоренностей оценили быстроту реагирования и открытость Валида (видно, что Валид развивает свой бизнес с душой, что подтвердилось дальше). Утром Валид встретил нас в отеле и привёз в аэропорт. На входе нам (мне и старшему сыну) быстро сделали визы и мы полетели в Каир. В Каире нас встретил персональный гид Омния (веселая девушка, хорошо говорящая по-русски). Дальше мы на машине поехали по достопримечательностям Каира, побывали в музее, покатались на лодке (отдельная плата), поели с видом на пирамиды (входит в экскурсию), походили вокруг пирамид, залезли во внутрь (отдельная плата), покатались на верблюдах (отдельная плата) и уставшие, но довольные вернулись в аэропорт. По прилету нас встретил Валид и отвез в отель. Узнав, что мы не успеваем на ужин (задержали рейс), Валид встретил нас с сыном с шаурмой! Это было безумно приятно! По гиду в Каире: как уже писал Омния веселая девушка, хорошо говорящая по-русски. Интересно рассказывала кратко историю Египта, экспонатов в музее, фараонов и пирамид. Не слишком много, но и не мало, в общем, нам оказалось самое то! И мне и сыну понравилось. А на прощание Омния купила нам по мороженному:) По организации: все четко, быстро и душевно. Везде нам покупали билеты (они входили в экскурсию, кроме того, что писал выше), везде следовали нашим желаниям по длительности осмотра. При этом был довольно четкий график поездки, что хорошо. Могу с чистым сердцем рекомендовать Валида для организации персональной экскурсии в Каир и на пирамиды!!! П. С. В качестве подарка нам организовали трансфер от отеля до аэропорта.

  • Е
    Евгений
    24 апреля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Выражаем благодарность Валиду и его команде за четкую организацию экскурсии. Клиентоориентированность и безупречная точность всегда - это его огромное преимущество.
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    Заказываешь экскурсию, и больше ни о чем можно не беспокоиться. Хорошая цена за индивидуальную экскурсию на самолете! Бонусом получили подарки и встречу в аэропорту при прилете в Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга. Также Валид не отказывал просто в консультациях в Whatsapp как куда и за сколько доехать в Шарме, где что купить. Смело буду рекомендовать Валида друзьям и коллегам, даже самым привередливым. О самой экскурсии. Дополнительно к стандартной групповой программе (пирамиды, сфинкс, Египетский национальный музей и прогулка по Нилу по желанию за допплату) получаешь посещение цитадели и мечети Мухаммеда Али в ней (мечеть очень красива, туда стоит попасть). Конечно, экскурсия по музею обзорная, т. е. для любителей истории очень сжатая, но с личным гидом, расскажет что успеет. Гид у нас был Муххамад, отлично говорит по русски, знает тему, доброжелательный и приятный, но бегает очень быстро, только поспевай за ним на такой то жаре))). Организовал нам бесплатно заход в пирамиду. Не Хеопса, а в малую, но нет никакой разницы: в этих пирамидах все одинаково, туннель-спуск и в конце погребальная камера. По 20 долларов за ползание почти на карачках в душегубке это такое себе удовольствие. Но бесплатно мы полезли. Удовольствие конечно сомнительное, но можем сказать:"Мы были в пирамиде". Готовьте воду, выйдете оттуда как из бани, надо будет сразу по пол литра воды. Воду покупал гид, кстати, надо только заранее попросить если приветственные пол литра на человека выпиты. Но все равно Мухаммаду спасибо за этот бонус, как уж он там договаривался не знаем, но нас на входе спросили билет, а он сказал:"Идите, идите". Дали только по 20 фунтов чаевых. За допплату гид организует поездку на повозке или верблюдах на фототочку откуда видны все прирамиды. Сразу смотрите куда хотите и говорите: на самую верхнюю точку или на ближнюю чтобы потом не было разочарования, что Вас не туда довезли. С места отправления всё видно где люди кучкуются, выбрать и показать гиду пальцем, хотим, мол, туда. Договариваться будет он. Платили за двоих 30$. Дорого это или дешево - не знаю. Но зато Вас гарантированно отвезут и привезут назад без нервотрепки и вымогательств. Погонщик сделает фото, да, банальные, какие есть у всех, но у всех свои, а у Вас будут Ваши. Дадите потом погонщику небольшие чаевые 10-20 фунтов или доллар, сколько не жалко, Вам все равно, а е у приятно. Но можете делать фото и сами. На лодке по Нилу мы не поплыли, по отзывам это не очень впечатляет, хотя если есть желание и средства, можно проплыть по великой реке, которую много изучали в школе. Можно поспрашивать гида о жизни египтян, с удовольствием расскажет. Если остается время гид предложит заехать на фабрику масел (на самом деле магазин фабрики масел Nefertiti). Можно предварительно почитать в интернете отзывы о продукции этой фабрики, ценах и решить надо ли оно Вам. В магазин папирусов не поехали, мы отказались ехать (плюс индивидуальной экскурсии, можете тратить на это время, а можете это время походить у пирамид если стойки к жаре и можете там выдержать более полутора часов). Что можно покритиковать? Организацию точно нет. Можно только сказать, что нам немного не хватило какого-то структурированного исторического повествования про Египет в целом, да, как в учебнике. Но все что хочешь, можно спрашивать самим. Так что это не минус, т. к. не всем это и надо. Обед в большом туристическом заведении в Гизе со шведским столом. Еда съедобная, выбор небольшой, напитки дорогие. Кончно если у Вас хороший отель, не ждите, что будет шик. Т. е. нормально поедите, если не будете иметь завышенных ожиданий. Тут нет претензий к гидам, туда возят все, иначе обед в ресторане с меню увеличил бы цену экскурсии долларов на 50 точно. В целом остались приятные впечатления, желаю Валиду процветания. И надеюсь, что он будет в деле к нашему следующему посещению Шарм-эль-Шейха. Также надеюсь мой отзыв будет полезен другим туристам. P.S. Все бонусы Валид дарит просто так, не за отзывы. Отзывы по желанию если остались довольны. Он явно весьма ценит свою репутацию. Доверяет порядочности туристов, т. к. не брал даже предоплату за авиабилеты, платили уже ему по факту.

  • О
    Ольга
    15 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх: Международный музей древностей и старый город с египтологом
    Спасибо Валиду и гиду Багдади за отличную организацию, экскурсию и подарки! В назначенное время нас забрал удобный комфортный микроавтобус, мы сходили
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    на экскурсию в музей, а после посмотрели Старый рынок в Шарме. Очень интересная экскурсия и рассказы гида, и взрослым, и детям было интересно. Но нашему желанию гид помог с покупками на рынке. Очень понравился новый музей, его точно стоит посетить!

  • O
    Olga
    5 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Благодарим нашего гида Богдади за содержательную экскурсию. Мы были с двумя детьми 12 и 5 лет. Очень интересно было послушать про историю и современность Египта.
  • Л
    Лариса
    8 марта 2024
    Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
    Еще один прекрасный вечер с Валидом. У нас было больше, чем гастрономическое путешествие. Валид предложил изменить время экскурсии таким образом, чтобы
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    мы увидели вечернюю площадь Сохо, а это надо видеть! Прилагаю фото, а на самом деле это еще красивее. На дегустации мы попробовали экзотические блюда египетской кухни; мясное блюдо было такое огромное, что хватило бы на несколько человек. Мне очень понравился суп из телячьих ножек - только добавьте сразу много соли и перца. Потом Валид отвел нас к фонтанам в центре Старого города; мы были там днем, и картина совсем другая. Но самым главным удовольствием было общение с Валидом, человеком теплой и щедрой души. Спасибо огромное, Валид, Вам и Вашей команде, за четыре прекрасные экскурсии, которые сделали незабываемым наш отдых в Шарм-эль-Шейхе.

    Еще один прекрасный вечер с ВалидомЕще один прекрасный вечер с ВалидомЕще один прекрасный вечер с ВалидомЕще один прекрасный вечер с ВалидомЕще один прекрасный вечер с ВалидомЕще один прекрасный вечер с ВалидомЕще один прекрасный вечер с ВалидомЕще один прекрасный вечер с Валидом
  • Л
    Лариса
    6 марта 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Чудесное утро в музее и в старом городе. Мы надеялись узнать много интересного об истории Египта, и наш веселый и дружелюбный
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    гид Багдади полностью оправдал наши ожидания. Экскурсия была составлена так, что мы и обогатились знаниями, и не устали от слишком подробной или специальной информации. Час в музее, благодаря Багдади, пролетел как несколько минут. Он сделал для нас прекрасные фотографии, рассказав про каждый экспонат на снимке. Он прекрасно владеет русским языком и материалом. Ну, и какой же визит обойдется без посещения рынка? Мы купили фрукты, и, по его совету, еще и лечебные травы и чай. Он также угостил нас кофе и чаем, что было высоко оценено в этот жаркий день. Кроме очень маленьких детей, экскурсия подойдет всем.

    Чудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городе
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение мероприятия. Нас сопровождал гид
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    Багдан - 2 часа в музее прошли как одна минута, большая редкость экскурсовод который смог так увлечь всех, включая детей, его рассказ был информативен и увлекателен. Огромная благодарность, эта экскурсия оставила самое яркое впечатление за все время отдыха, не только провели время на море, но и почувствовали что приобщились к истории Египта. Также благодарим за неожиданные подарки - платки арафатки для всей семьи. Рекомендуем всем обязательно посетить эту экскурсию:)))

    Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение
  • О
    Олег
    30 января 2024
    За покупками на Old market (старый город)
    посетили экскурсию! Обаятельный, грамотный и тактичный гид - египтолог Валид провел замечательную и информативную экскурсию). Осталось впечатление, что мы встретились со старым лучшим другом и весело провели время.
  • А
    Анастасия
    30 января 2024
    За покупками на Old market (старый город)
    Валид! Благодарим Вас за эту поездку!Все превосходно прошло!благодарим!!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Старый город»

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  2. Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
  3. Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
  4. За покупками на Old market (старый город)
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  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Старый город" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 670. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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