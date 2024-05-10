1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«Старый город и мечеть Эль Мустафа»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
«И напоследок насладимся арабским кофе в самой известной кофейне старого города»
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
«Старый город, национальный музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге»
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
За покупками на Old market (старый город)
Начало: Отель размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Международный музей древностей и старый город с египтологом
Начало: Шлагбаум отеля
«Прогулка по Старому городу И, конечно, в ходе нашей экскурсии не упустим возможность прогуляться по самому яркому району Шарм-эль-Шейха с настоящим национальным колоритом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел10 мая 2024Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
- ООльга2 мая 2024Отзыв мужа: Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с
- ЕЕвгений24 апреля 2024Выражаем благодарность Валиду и его команде за четкую организацию экскурсии. Клиентоориентированность и безупречная точность всегда - это его огромное преимущество.
- ООльга15 апреля 2024Спасибо Валиду и гиду Багдади за отличную организацию, экскурсию и подарки! В назначенное время нас забрал удобный комфортный микроавтобус, мы сходили
- OOlga5 апреля 2024Благодарим нашего гида Богдади за содержательную экскурсию. Мы были с двумя детьми 12 и 5 лет. Очень интересно было послушать про историю и современность Египта.
- ЛЛариса8 марта 2024Еще один прекрасный вечер с Валидом. У нас было больше, чем гастрономическое путешествие. Валид предложил изменить время экскурсии таким образом, чтобы
- ЛЛариса6 марта 2024Чудесное утро в музее и в старом городе. Мы надеялись узнать много интересного об истории Египта, и наш веселый и дружелюбный
- ЕЕлена16 февраля 2024Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение мероприятия. Нас сопровождал гид
- ООлег30 января 2024посетили экскурсию! Обаятельный, грамотный и тактичный гид - египтолог Валид провел замечательную и информативную экскурсию). Осталось впечатление, что мы встретились со старым лучшим другом и весело провели время.
- ААнастасия30 января 2024Валид! Благодарим Вас за эту поездку!Все превосходно прошло!благодарим!!
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Старый город»
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Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Старый город" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 670. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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