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гид Багдади полностью оправдал наши ожидания. Экскурсия была составлена так, что мы и обогатились знаниями, и не устали от слишком подробной или специальной информации. Час в музее, благодаря Багдади, пролетел как несколько минут. Он сделал для нас прекрасные фотографии, рассказав про каждый экспонат на снимке. Он прекрасно владеет русским языком и материалом. Ну, и какой же визит обойдется без посещения рынка? Мы купили фрукты, и, по его совету, еще и лечебные травы и чай. Он также угостил нас кофе и чаем, что было высоко оценено в этот жаркий день. Кроме очень маленьких детей, экскурсия подойдет всем.