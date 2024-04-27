1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Вы погрузитесь в местный колорит, прогуляетесь по рынку, заглянете в уютные магазинчики и увидите самую молодую мечеть Шарм-Эль-Шейха — Эль Сахаба»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Эль-Сахаба — главное украшение Шарма»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€105 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 апреля 2024Все понравилось
- OOlga5 апреля 2024Благодарим нашего гида Богдади за содержательную экскурсию. Мы были с двумя детьми 12 и 5 лет. Очень интересно было послушать про историю и современность Египта.
- ЛЛариса6 марта 2024Чудесное утро в музее и в старом городе. Мы надеялись узнать много интересного об истории Египта, и наш веселый и дружелюбный
- ААлександр21 февраля 2024Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла организовать несколько "заказных" мероприятий. Лоай - отличный, харизматичный проводник. Буду советовать Анастасию друзьям и обращусь вновь если снова вернусь в Шарм на отдых.
- ЕЕлена16 февраля 2024Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение мероприятия. Нас сопровождал гид
- ВВладимир28 ноября 2023Экскурсию проводил Лоай: отвез и показал два мечети, коптский храм. Мечети красивые, храм очень необычный, советую всем посмотреть его. Лоай
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Мусульманские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 105. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Мусульманские», 17 ⭐ отзывов, цены от €60. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август