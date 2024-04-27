Экскурсии по мусульманским местам Шарм-Эль-Шейха

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Вы погрузитесь в местный колорит, прогуляетесь по рынку, заглянете в уютные магазинчики и увидите самую молодую мечеть Шарм-Эль-Шейха — Эль Сахаба»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
65 за всё до 4 чел.
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Эль-Сахаба — главное украшение Шарма»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
105 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
    Все понравилось
  • O
    Olga
    5 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Благодарим нашего гида Богдади за содержательную экскурсию. Мы были с двумя детьми 12 и 5 лет. Очень интересно было послушать про историю и современность Египта.
  • Л
    Лариса
    6 марта 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Чудесное утро в музее и в старом городе. Мы надеялись узнать много интересного об истории Египта, и наш веселый и дружелюбный
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    гид Багдади полностью оправдал наши ожидания. Экскурсия была составлена так, что мы и обогатились знаниями, и не устали от слишком подробной или специальной информации. Час в музее, благодаря Багдади, пролетел как несколько минут. Он сделал для нас прекрасные фотографии, рассказав про каждый экспонат на снимке. Он прекрасно владеет русским языком и материалом. Ну, и какой же визит обойдется без посещения рынка? Мы купили фрукты, и, по его совету, еще и лечебные травы и чай. Он также угостил нас кофе и чаем, что было высоко оценено в этот жаркий день. Кроме очень маленьких детей, экскурсия подойдет всем.

    Чудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городеЧудесное утро в музее и в старом городе
  • А
    Александр
    21 февраля 2024
    Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
    Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла организовать несколько "заказных" мероприятий. Лоай - отличный, харизматичный проводник. Буду советовать Анастасию друзьям и обращусь вновь если снова вернусь в Шарм на отдых.
    Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помоглаАнастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помоглаАнастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
    Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение мероприятия. Нас сопровождал гид
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    Багдан - 2 часа в музее прошли как одна минута, большая редкость экскурсовод который смог так увлечь всех, включая детей, его рассказ был информативен и увлекателен. Огромная благодарность, эта экскурсия оставила самое яркое впечатление за все время отдыха, не только провели время на море, но и почувствовали что приобщились к истории Египта. Также благодарим за неожиданные подарки - платки арафатки для всей семьи. Рекомендуем всем обязательно посетить эту экскурсию:)))

    Посетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведениеПосетили экскурсию всей семьей с детьми 11 и 14 лет, хочется отметить безукоризненную организацию и проведение
  • В
    Владимир
    28 ноября 2023
    Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
    Экскурсию проводил Лоай: отвез и показал два мечети, коптский храм. Мечети красивые, храм очень необычный, советую всем посмотреть его. Лоай
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    владеет русским языком на среднем уровне, интересных рассказов про город не было. Я был на экскурсии с детьми, которые устали вечером и поэтому на базар уже не поехали. Лоай показал отличную кофейню для местных, недалеко от мечети Аль-Сахаба.

    Экскурсию проводил Лоай: отвез и показал два мечети, коптский храм. Мечети красивые, храм очень необычный, советую

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Мусульманские»

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  8. Белый остров
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 105. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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