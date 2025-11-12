Мои заказы

Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с музеем и духовными памятниками

Погрузитесь в атмосферу колоритного Шарм-эль-Шейха, прогуляйтесь по узким улочкам Старого города и посетите археологический музей с уникальными экспонатами.

Полюбуйтесь красотой православной Коптской церкви с её фресками и витражами, а также архитектурой мечети Эль-Сахаба с изящными минаретами. Эта экскурсия раскрывает богатую историю, культуру и религиозное разнообразие города.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Прогулка по Старому городу Вы пройдёте по узким улочкам Старого города, где можно окунуться в местный колорит и посетить традиционные рынки с сувенирами, ювелирными изделиями и коврами ручной работы. Это отличная возможность почувствовать дух города и приобрести памятные сувениры. Археологический музей В историческом музее хранится свыше 5200 экспонатов, раскрывающих тайны Древнего Египта и Греко-Римской империи. Здесь вы сможете прикоснуться к древней истории через уникальные находки археологов. Духовные святынь города Вы посетите православную Коптскую церковь Ас-Самаиюн с её захватывающими фресками и витражами, символами библейских сюжетов. Не менее впечатляющей станет экскурсия к мечети Эль-Сахаба с её высокими османскими минаретами — настоящей жемчужине Шарм-эль-Шейха. Важная информация:
Что взять с собой: воду и деньги на сувениры.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город
  • Исторический музей
  • Коптская церковь Ас-Самаиюн
  • Мечеть Эль-Сахаба
Что не входит в цену
  • Входной билет в музей
  • Наушники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: воду и деньги на сувениры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

A
Anna
12 ноя 2025
Все понравилось. Особенно музей.

