Погрузитесь в атмосферу колоритного Шарм-эль-Шейха, прогуляйтесь по узким улочкам Старого города и посетите археологический музей с уникальными экспонатами.
Полюбуйтесь красотой православной Коптской церкви с её фресками и витражами, а также архитектурой мечети Эль-Сахаба с изящными минаретами. Эта экскурсия раскрывает богатую историю, культуру и религиозное разнообразие города.
Полюбуйтесь красотой православной Коптской церкви с её фресками и витражами, а также архитектурой мечети Эль-Сахаба с изящными минаретами. Эта экскурсия раскрывает богатую историю, культуру и религиозное разнообразие города.
Описание экскурсии
Прогулка по Старому городу Вы пройдёте по узким улочкам Старого города, где можно окунуться в местный колорит и посетить традиционные рынки с сувенирами, ювелирными изделиями и коврами ручной работы. Это отличная возможность почувствовать дух города и приобрести памятные сувениры. Археологический музей В историческом музее хранится свыше 5200 экспонатов, раскрывающих тайны Древнего Египта и Греко-Римской империи. Здесь вы сможете прикоснуться к древней истории через уникальные находки археологов. Духовные святынь города Вы посетите православную Коптскую церковь Ас-Самаиюн с её захватывающими фресками и витражами, символами библейских сюжетов. Не менее впечатляющей станет экскурсия к мечети Эль-Сахаба с её высокими османскими минаретами — настоящей жемчужине Шарм-эль-Шейха. Важная информация:
Что взять с собой: воду и деньги на сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Исторический музей
- Коптская церковь Ас-Самаиюн
- Мечеть Эль-Сахаба
Что не входит в цену
- Входной билет в музей
- Наушники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: воду и деньги на сувениры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
12 ноя 2025
Все понравилось. Особенно музей.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
-
32%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборШарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
Погулять по Старому городу, посетить исторический музей, православную церковь и мечеть
Начало: У шлагбаума отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
23 ноя в 16:30
$19
$28 за человека
-
8%
Мини-группа
до 10 чел.
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 16:00
22 ноя в 16:00
24 ноя в 16:00
$23
$25 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
Увидеть главное и влюбиться в город за 1 день
Начало: У вашего отеля
24 ноя в 16:00
26 ноя в 16:00
$120 за всё до 9 чел.