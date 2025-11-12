Прогулка по Старому городу Вы пройдёте по узким улочкам Старого города, где можно окунуться в местный колорит и посетить традиционные рынки с сувенирами, ювелирными изделиями и коврами ручной работы. Это отличная возможность почувствовать дух города и приобрести памятные сувениры. Археологический музей В историческом музее хранится свыше 5200 экспонатов, раскрывающих тайны Древнего Египта и Греко-Римской империи. Здесь вы сможете прикоснуться к древней истории через уникальные находки археологов. Духовные святынь города Вы посетите православную Коптскую церковь Ас-Самаиюн с её захватывающими фресками и витражами, символами библейских сюжетов. Не менее впечатляющей станет экскурсия к мечети Эль-Сахаба с её высокими османскими минаретами — настоящей жемчужине Шарм-эль-Шейха. Важная информация:

Что взять с собой: воду и деньги на сувениры.