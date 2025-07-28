Откройте для себя Шарм-эль-Шейх за 2 часа и насладитесь его самыми красивыми уголками! Вы увидите восточный колорит Старого рынка, величественные мечети и церкви, а также панорамные площадки с захватывающими видами на море и горы.
Описание фото-прогулки
Шарм-эль-Шейх: быстрое путешествие по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейх за 2 часа — лучшее от солнечного города! Эта короткая, но насыщенная поездка познакомит вас с самыми красивыми и значимыми местами курорта. Вы насладитесь восточным колоритом Старого рынка, посетите мечети и церкви, а также увидите панорамные площадки с великолепными видами на море и горы. В комфорте современного автобуса с кондиционером вас будет сопровождать русскоязычный гид, который поделится интересными фактами и легендами о городе. Важная информация:
Продолжительность экскурсии: около 2 часов • Экскурсия проходит днём • Гид говорит на русском языке • Точное время начала сообщается при подтверждении бронирования • Рекомендуем взять с собой: воду, головной убор, солнцезащитные очки, фотоаппарат.
🌞 Шарм-эль-Шейх за 2 часа — короткий и насыщенный тур на комфортабельном автобусе с кондиционером. Вы увидите главные достопримечательности города: мечеть Аль-Сахаба, коптскую церковь, Старый рынок, панорамные виды на море и горы. Вся экскурсия проходит внутри автобуса — вам не будет жарко! По маршруту предусмотрены две короткие остановки (по 10 минут) для фото в самых живописных местах, идеально для Instagram и Facebook.🚍 Трансфер включён🗣 Русскоязычный гид📅 Время выезда WhatsApp
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорамные площадки с видами на Шарм-эль-Шейх, море и горы
- Старый рынок с его восточным колоритом
- Мечеть Аль-Сахаба
- Коптская православная церковь
- Красивые улицы и районы Шарма
Что включено
- Трансфер от и до вашего отеля (с кондиционером)
- Обзорная экскурсия по городу (всё из автобуса)
- Русскоязычный профессиональный гид
- Две остановки по 10 минут для фото в лучших местах
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Обед
- Чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Перед шлагбаумом отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Продолжительность экскурсии: около 2 часов
- Экскурсия проходит днём
- Гид говорит на русском языке
- Точное время начала сообщается при подтверждении бронирования
- Рекомендуем взять с собой: воду, головной убор, солнцезащитные очки, фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
28 июл 2025
Милая прогулка-знакомство, вежливый гид, спасибо за историческую и культурную справку о Египте. Рекомендую!)
