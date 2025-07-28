Шарм-эль-Шейх: быстрое путешествие по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейх за 2 часа — лучшее от солнечного города! Эта короткая, но насыщенная поездка познакомит вас с самыми красивыми и значимыми местами курорта. Вы насладитесь восточным колоритом Старого рынка, посетите мечети и церкви, а также увидите панорамные площадки с великолепными видами на море и горы. В комфорте современного автобуса с кондиционером вас будет сопровождать русскоязычный гид, который поделится интересными фактами и легендами о городе. Важная информация:

Продолжительность экскурсии: около 2 часов • Экскурсия проходит днём • Гид говорит на русском языке • Точное время начала сообщается при подтверждении бронирования • Рекомендуем взять с собой: воду, головной убор, солнцезащитные очки, фотоаппарат.